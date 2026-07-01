مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تتغير الكثير من التفاصيل الصغيرة في تجربة الفيب. قد يلاحظ بعض المستخدمين أن استهلاك السائل الإلكتروني يصبح أكبر، أو حدوث تسريب في التانك او الخرطوشة، أو أن النكهة لم تعد كما كانت. وفي حالات أخرى، قد يصبح الجهاز ساخنًا بسرعة، وهنا تظهر مخاوف حقيقية تتعلق بالبطارية، خصوصًا عند ترك السيجارة الإلكترونية داخل السيارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

لكن من المهم توضيح نقطة أساسية منذ البداية: حرارة الصيف لا تجعل الفيب “خطرًا” بشكل تلقائي، ولا تعني أن السائل الإلكتروني يتحول فجأة إلى مادة مختلفة بمجرد ارتفاع حرارة الجو. المشكلة الحقيقية غالبًا تكون في التخزين الخاطئ، وترك الجهاز أو السائل في أماكن شديدة الحرارة، والشحن غير الآمن، واستخدام بطاريات تالفة أو أجهزة رديئة الجودة.

في هذا الدليل، نجيب عن أهم الأسئلة التي تدور حول استخدام الفيب في الصيف: لماذا يزداد استهلاك السائل؟ لماذا يحدث التسريب أكثر في الطقس الحار؟ كيف نحفظ السوائل الإلكترونية؟ هل تتأثر النكهة والنيكوتين؟ وما هي قواعد السلامة الأساسية للبطاريات في درجات الحرارة المرتفعة؟

هل يؤثر الصيف فعلًا على تجربة الفيب؟ نعم، تؤثر حرارة الصيف على تجربة الفيب بشكل كبير وبعدة طرق. فالسائل الإلكتروني يصبح أكثر سيولة، ما يزيد احتمال التسريب والاستهلاك، كما قد تتغير النكهة ويتأكسد النيكوتين مع التخزين السيئ. كذلك، قد يسخن الجهاز بسرعة أكبر، وتصبح البطارية أكثر حساسية عند تعرضها للحرارة الشديدة أو الشحن في ظروف غير مناسبة.

لماذا يزداد استهلاك السائل الإلكتروني في الصيف؟

يلاحظ بعض المستخدمين أن زجاجة السائل الإلكتروني تنتهي بسرعة أكبر في الصيف مقارنة بالشتاء. هذا لا يحدث دائمًا، لكنه شائع نسبيًا، ويمكن تفسيره بعدة عوامل مجتمعة.

أولًا، الحرارة تجعل السائل الإلكتروني أقل لزوجة. بمعنى آخر، يصبح السائل أكثر سيولة عندما ترتفع درجة الحرارة، خصوصًا إذا كان يحتوي على نسبة مرتفعة من البروبيلين غليكول PG أو من نوع 50/50. عندما يصبح السائل أخف، يتشبع القطن داخل الكويل بسرعة أكبر، وقد يمر السائل بسهولة أكبر داخل الخرطوشة أو التانك، مما قد يؤدي إلى استهلاك أسرع أو قد يحدث تسريب بسيط لا يلاحظه المستخدم مباشرة.

ثانيًا، الصيف عادة يرتبط بنمط استخدام مختلف. كثير من المستخدمين يخرجون أكثر، يجلسون في المقاهي أو الحدائق أو على الشاطئ، يسافرون، أو يقضون وقتًا أطول خارج المنزل. هذا قد يؤدي ببساطة إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي عدد السحبات خلال اليوم.

ثالثًا، إذا تعرض السائل للحرارة والضوء لفترة طويلة، قد تتأثر النكهة تدريجيًا. وعندما تصبح النكهة أضعف أو أقل وضوحًا، قد يأخذ المستخدم سحبات أكثر للحصول على نفس الإحساس السابق. الأمر نفسه قد يحدث إذا شعر المستخدم أن النيكوتين لم يعد يعطي التأثير المعتاد، خصوصًا في السوائل القديمة أو المخزنة بطريقة سيئة.

رابعًا، التسريب نفسه قد يكون سببًا غير مباشر في زيادة الاستهلاك. أحيانًا لا يكون التسريب واضحًا، بل يظهر كقطرات الخرطوشة أو التانك، أو داخل فتحات الهواء، أو تكاثف زائد. ومع الوقت، يضيع جزء من السائل دون أن يتحول إلى بخار فعلي.

لهذا، زيادة استهلاك السائل في الصيف لا تعني بالضرورة أن الجهاز “يحرق” السائل أكثر، بل قد تكون نتيجة مزيج من انخفاض اللزوجة، زيادة الاستخدام، سوء التخزين، أو التسريب.

تسرب السوائل الإلكترونية في الطقس الحار: لماذا يحدث؟

التسريب من أكثر المشاكل المزعجة في الصيف. قد يكون الجهاز يعمل بشكل طبيعي طوال الشتاء، ثم يبدأ بالتسريب مع أول موجة حر. السبب الرئيسي غالبًا هو تغيّر لزوجة السائل وتمدد الهواء داخل الخزان.

عندما ترتفع الحرارة، يصبح السائل الإلكتروني أخف وأكثر قابلية للحركة. إذا كانت الخرطوشة أو التانك مصممًا لسائل أكثر سماكة، فقد يمر السائل بسرعة أكبر من اللازم نحو الكويل أو فتحات الهواء. النتيجة: صوت غرغرة، قطرات سائل فى الفم، رطوبة حول الجهاز، أو تسرب واضح من الأسفل.

هناك سبب آخر مهم: تمدد الهواء داخل الخزان. عندما يترك المستخدم الجهاز في مكان حار، يتمدد الهواء الموجود داخل الخرطوشة أو التانك، وقد يدفع السائل باتجاه فتحات التهوية. لهذا السبب قد تجد التسريب بعد ترك الجهاز في السيارة أو قرب نافذة مشمسة، حتى لو لم تستخدمه.

كما أن وضعية الجهاز تلعب دورًا مهمًا. ترك جهاز الفيب بشكل أفقي على الطاولة أو في السيارة لفترة طويلة، خصوصًا في الحرارة، يزيد احتمال خروج السائل من فتحات الهواء. ملء الخزان حتى آخره قد يزيد المشكلة أيضًا، لأن عدم ترك مساحة صغيرة للهواء يجعل الضغط الداخلي أقل استقرارًا.

ولا يجب أن ننسى حالة الخرطوشة أو التانك. اذا كانت قديمة فإن الحلقات المطاطية داخل التانك او الخرطوشة قد تكون متضررة، الأمر الذي يؤدي إلى تسرب أكثر في الصيف. باختصار ارتفاع الحرارة يكشف نقاط الضعف الموجودة أصلًا في الجهاز.

كيف تمنع تسرب السوائل من أجهزة الفيب في الصيف؟

الوقاية من التسريب لا تحتاج حلولًا معقدة، بل عادات بسيطة:

لا تملأ الخزان حتى آخره. اترك مساحة صغيرة للهواء، خصوصًا إذا كنت ستخرج في الجو الحار أو ستضع الجهاز في حقيبة.

احمل الجهاز بشكل عمودي قدر الإمكان. هذا مهم خصوصًا مع أجهزة البود الصغيرة والتانكات ذات فتحات الهواء السفلية.

لا تترك الجهاز داخل السيارة، ولا تحت الشمس المباشرة، ولا قرب النوافذ. الحرارة المباشرة هي المسبب الأول للتسريب.

استخدم سائلًا مناسبًا لجهازك. بعض أجهزة البود تعمل بشكل أفضل مع سوائل 50/50، بينما بعض الأجهزة تحتاج سوائل ذات VG أعلى. استخدام سائل خفيف جدًا في جهاز لا يناسبه قد يزيد التسريب، خاصة في الصيف.

غيّر الخرطوشة أو الكويل عند الحاجة. إذا بدأ التسريب بعد فترة طويلة من الاستخدام، فقد لا تكون المشكلة من الحرارة وحدها، بل من استهلاك الكويل أو تلف الحلقات المطاطية الداخلية.

نظّف فتحات الهواء بانتظام. أحيانًا يختلط التسريب الحقيقي مع التكاثف الطبيعي، لكن تراكم السائل داخل الفتحات قد يجعل المشكلة أكبر.

هل تتأثر السوائل الإلكترونية بالحرارة؟

نعم، السوائل الإلكترونية يمكن أن تتأثر بالحرارة، خصوصًا عند التخزين الطويل أو التعرض المباشر للشمس. المكونات الأساسية للسائل، مثل البروبيلين جليكول PG و الجلسرين النباتي VG، أكثر استقرارًا من كثير من مكونات النكهات، لكن النيكوتين وبعض المركبات العطرية قد تتأثر مع الوقت.

دراسة حول ثبات النيكوتين في سوائل الفيب وجدت أن التخزين تحت ظروف حرارية عند 40 درجة مئوية يمكن أن يرتبط بتراجع محتوى النيكوتين مع مرور الوقت، خصوصًا على المدى الطويل وليس خلال ساعات قليلة فقط. هذا يعني أن المشكلة ليست في يوم صيفي واحد، بل في تكرار التخزين السيئ أو ترك السائل لفترات طويلة في أماكن حارة.

كذلك، تشير دراسة حديثة حول ثبات مواد النكهة في السوائل الإلكترونية إلى أن حفظ منتجات الفيب في أماكن باردة ومظلمة يساعد على تحسين ثبات النكهات. بعبارة أخرى، الضوء والحرارة ليسا صديقين جيدين للسوائل الإلكترونية، خصوصًا إذا كنت تريد الحفاظ على طعم ثابت لأطول فترة ممكنة.

هل يفسد السائل الإلكتروني إذا تغيّر لونه؟

ليس دائمًا. تغيّر لون السائل الإلكتروني قد يحدث بسبب أكسدة النيكوتين أو تفاعل بعض النكهات مع الوقت. بعض السوائل، خصوصًا التي تحتوي على نكهات حلوة أو تبغية، قد تصبح أغمق تدريجيًا حتى مع التخزين العادي.

لكن تغير اللون يصبح علامة مقلقة إذا ترافق مع رائحة غريبة، طعم حاد جدًا، طعم كيميائي، تغيّر كبير في القوام، أو انتهاء تاريخ الصلاحية. في هذه الحالة، الأفضل عدم استخدام السائل.

بشكل عام، لا تعتمد فقط على اللون. اسأل نفسك: هل تغيرت الرائحة؟ هل أصبح الطعم مزعجًا؟ هل تعرضت الزجاجة للشمس أو بقيت في السيارة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فمن الأفضل التعامل مع السائل بحذر.

كيف تحفظ السوائل الإلكترونية في الصيف؟

أفضل طريقة لحفظ السوائل الإلكترونية في الصيف هي وضعها في مكان بارد، جاف، ومظلم. ليس من الضروري عادة وضع السائل في الثلاجة للاستخدام اليومي، لكن من الضروري إبعاده عن الحرارة المباشرة.

الأماكن التي يجب تجنبها تشمل السيارة، حافة النافذة، المكتب المعرض للشمس، المطبخ قرب الفرن، الحقيبة التي تبقى لساعات تحت الشمس، والطاولة الخارجية في الشرفة أو على الشاطئ.

احفظ الزجاجات مغلقة بإحكام، لأن الهواء يسرّع الأكسدة. لا تترك العبوة مفتوحة لفترة طويلة. وإذا كنت تحمل السائل معك في الصيف، ضعه في جيب داخلي أو حقيبة بعيدة عن الشمس، وليس في مكان مكشوف أو ملاصق لمصدر حرارة.

إذا كان لديك عدة زجاجات، استخدم الأقدم أولًا. ولا تشترِ كميات كبيرة من السوائل إذا لم تكن قادرًا على تخزينها بشكل جيد، خصوصًا في فصل الصيف.

هل يجب وضع السائل الإلكتروني في الثلاجة؟

بالنسبة للاستخدام اليومي، لا توجد حاجة حقيقية لوضع السائل في الثلاجة. التخزين في خزانة باردة ومظلمة يكفي غالبًا. الثلاجة قد تكون خيارًا لبعض المستخدمين الذين يريدون تخزين السوائل لفترة طويلة، لكنها ليست حلًا مثاليًا دائمًا.

عند إخراج الزجاجة من الثلاجة، قد يحدث تكاثف، خصوصًا إذا فتحتها مباشرة وهي باردة. كما أن السائل يصبح أكثر كثافة وسماكة عندما يبرد، وقد يحتاج إلى بعض الوقت ليعود إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

لذلك، النصيحة العملية هي: للاستخدام اليومي، خزانة باردة ومظلمة أفضل من الثلاجة. أما التخزين الطويل، فيحتاج إلى عناية أكبر، ويفضل أن تكون الزجاجة محكمة الإغلاق وبعيدة عن الضوء والهواء.

هل تؤثر حرارة الصيف على أداء أجهزة الفيب؟

نعم، قد تؤثر حرارة الصيف على أداء الجهاز، خاصة إذا تعرض الجهاز لحرارة مباشرة. جسم الجهاز قد يسخن أسرع، البطارية قد تفقد جزءًا من كفاءتها مؤقتًا، وبعض الشرائح الإلكترونية قد تقلل الأداء أو توقف التشغيل لحماية الجهاز.

في الأجهزة المتقدمة، قد تظهر رسائل تحذير مثل ارتفاع الحرارة أو توقف مؤقت. هذا لا يعني بالضرورة أن الجهاز تالف، بل قد يكون نظام حماية داخلي. في هذه الحالة، الأفضل إيقاف الاستخدام وترك الجهاز يبرد في مكان آمن.

أما في أجهزة البود البسيطة أو ذات الاستخدام الواحد، فقد لا توجد شاشة أو تحذيرات واضحة. لذلك يكون المستخدم أقل قدرة على معرفة ما يحدث داخليًا. إذا أصبح الجهاز ساخنًا بشكل غير طبيعي، أو بدأ يعطي طعمًا غريبًا، أو انخفض أداؤه فجأة، يجب التوقف عن استخدامه.

من المهم أيضًا عدم شحن الجهاز وهو ساخن. إذا تركت السيجارة الإلكترونية في السيارة أو تحت الشمس، لا توصلها بالشاحن مباشرة. اتركها تبرد أولًا في مكان مظلل وجاف.

مقارنة بين أجهزة الفيب ذات الاستخدام الواحد وأجهزة البود في الصيف

في الصيف، يسأل كثيرون: هل اجهزة الفيب ذات الاستخدام الواحد – الديسبوزابل أفضل أم اجهزة البود القابلة للتعبئة؟ لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، لكن هناك فروق واضحة.

أجهزة الفيب ذات الاستخدام الواحد سهلة الحمل ولا تحتاج تعبئة أو تغيير كويل. هذا يجعلها مريحة في السفر أو الخروج. كما أن النظام المغلق قد يقلل أخطاء المستخدم المرتبطة بالتعبئة. لكن مشكلتها أن المستخدم لا يستطيع فحص البطارية أو تغيير الكويل أو اختيار سائل أكثر مناسبة للحرارة. إذا تعرض الجهاز للحرارة أو بدأ بالتسريب أو ضعف أداؤه، فغالبًا لا يوجد حل سوى التخلص منه. كما أن أثرها البيئي أكبر بسبب البطاريات والبلاستيك الذي يُرمى بعد الاستخدام.

أما أجهزة البود القابلة للتعبئة، فهي تمنح المستخدم تحكمًا أكبر. يمكن اختيار سائل مناسب، تغيير الخرطوشة أو الكويل، تنظيف الجهاز، ومراقبة التسريب. لكنها تحتاج عناية أكثر. إذا استخدمت سائلًا خفيفًا جدًا، أو ملأت الخزان بطريقة خاطئة، أو تركت الجهاز في الحرارة، فقد تواجه مشاكل التسرب بسهولة.

المعيار أجهزة الاستخدام الواحد أجهزة البود القابلة للتعبئة سهولة الاستخدام في الصيف سهلة جدًا ولا تحتاج إعدادات سهلة، لكنها تحتاج تعبئة وتنظيف احتمال التسريب مع الحرارة أقل غالبًا، لكن لا يمكن إصلاحه بسهولة متوسط، ويزيد مع السائل غير المناسب اختيار السائل المناسب للصيف ❌ غير ممكن ✅ ممكن التعامل مع تغير اللزوجة محدود، لأن السائل مدمج داخل الجهاز أفضل، لأن المستخدم يستطيع تغيير نوع السائل إمكانية الصيانة والتنظيف ❌ محدودة جدًا ✅ متاحة مراقبة حالة البطارية أصعب، خصوصًا في الأجهزة البسيطة أفضل في الأجهزة المزودة بمؤشر أو شاشة الشحن في الصيف حسب الطراز، وبعضها غير قابل للشحن قابل للشحن، مع ضرورة تجنب الشحن وهو ساخن الاستخدام أثناء السفر مريح جدًا للسفر القصير مناسب، لكن يحتاج سائلًا وقطعًا إضافية ماذا يحدث عند التعرض للحرارة؟ غالبًا لا يوجد حل سوى التخلص منه يمكن تنظيفه أو تغيير الخرطوشة غالبًا التأثير البيئي أكبر أقل الخلاصة في الصيف أسهل، لكن أقل مرونة عند حدوث مشكلة أفضل لمن يريد التحكم والتكلفة الأقل

أجهزة المود والتانك تمنح تحكمًا أعلى في قوة الواط وتدفق الهواء ونوع السائل، لكنها أكبر حجمًا، وغالبًا تستخدم بطاريات أقوى تحتاج إلى انتباه أكبر، خصوصًا في الصيف والسفر.

الخلاصة: الديسبوزابل قد يكون أسهل، لكنه ليس بالضرورة أكثر أمانًا أو أفضل للصيف. البود القابل للتعبئة قد يكون أفضل من ناحية التحكم والتكلفة، بشرط استخدامه وتخزينه بشكل صحيح.

بطاريات الفيب في الصيف: أين يبدأ الخطر الحقيقي؟

إذا كان هناك جزء يجب التعامل معه بجدية عند ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، فهو البطارية. معظم أجهزة الفيب الحديثة تستخدم بطاريات ليثيوم-أيون، وهي نفس العائلة المستخدمة في الهواتف والحواسيب المحمولة وكثير من الأجهزة الإلكترونية. هذه البطاريات فعالة، لكنها لا تحب الحرارة الشديدة، ولا الشحن الخاطئ، ولا التلف الفيزيائي.

لهذا ينصح بعدم ترك أجهزة الفيب في الشمس المباشرة أو داخل السيارة في يوم صيفي حار، وعدم شحنها في درجات حرارة شديدة. وينصح أيضًا بشحن الجهاز على سطح مستوٍ ونظيف وبعيد عن المواد القابلة للاشتعال.

الخطر هنا لا يعني أن كل جهاز سيتعرض للانفجار. حوادث بطاريات الفيب أمر نادر الحدوث بالنسبة لمعظم المستخدمين، لكنها عندما تحدث قد تكون خطيرة. لذلك، قواعد السلامة ليست مبالغة، بل وقاية ضرورية.

لا تترك الجهاز داخل السيارة. لا تشحنه تحت الوسادة أو على السرير. لا تستخدم شاحنًا مجهول المصدر. لا تترك الجهاز يشحن طوال الليل. ولا تستخدم بطارية خارجية إذا كان غلافها ممزقًا أو إذا لاحظت عليها انتفاخًا أو سخونة غير طبيعية

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لماذا السيارة من أخطر الأماكن على الفيب في الصيف؟

السيارة قد تبدو مكانًا عاديًا لترك جهاز الفيب على الشاحن لبضع دقائق، لكنها في الصيف تتحول بسرعة إلى بيئة شديدة الحرارة. حتى إذا كانت درجة الحرارة الخارجية مقبولة نسبيًا، يمكن أن ترتفع حرارة المقصورة بشكل كبير خلال وقت قصير.

تشير خدمة الطقس الوطنية الأمريكية إلى أن حرارة السيارة قد ترتفع بما يقارب 11 درجة مئوية خلال 10 دقائق فقط، وقد ترتفع بنحو 28 درجة مئوية خلال ساعة، حتى عندما تكون حرارة الجو الخارجية معتدلة نسبيًا. كما أن فتح النافذة قليلًا لا يوفر حماية كافية.

هذا مهم جدًا لأجهزة الفيب، لأن الجهاز يحتوي على بطارية وسائل إلكتروني وقطع بلاستيكية أو مطاطية. الحرارة قد تؤثر على السائل، تزيد التسريب، تضعف البطارية، أو تجعل الجهاز غير آمن للاستخدام أو الشحن مباشرة بعد إخراجه.

لذلك، القاعدة بسيطة: لا تترك السيجارة الإلكترونية أو السوائل الإلكترونية داخل السيارة، لا على المقعد، لا في الدرج، ولا على لوحة القيادة.

هل يمكن شحن الفيب طوال الليل؟

لا يُنصح بذلك. الحكومة البريطانية تنصح بعدم شحن أجهزة الفيب طوال الليل، ومراقبة الجهاز أثناء الشحن، وفصله عند اكتمال الشحن، واستخدام الشاحن المرفق أو المناسب للجهاز.

الشحن يولد حرارة. وفي الصيف، إذا كان الجهاز ساخنًا أصلًا، فإن الشحن قد يضيف حرارة إضافية. لذلك، إذا كان الجهاز دافئًا أو تعرض للشمس، اتركه يبرد قبل توصيله بالشاحن.

كما يجب عدم الشحن على السرير، الأريكة، الوسادة، أو بالقرب من الورق والملابس والمواد القابلة للاشتعال. الشحن الآمن يكون على سطح ثابت، نظيف، بعيد عن الحرارة، وفي مكان يمكن مراقبته.

علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها في البطارية

هناك علامات إذا ظهرت على جهاز الفيب أو البطارية، يجب التوقف عن الاستخدام فورًا. من هذه العلامات: السخونة غير الطبيعية، الانتفاخ، رائحة غريبة، صوت فرقعة أو هسهسة، تغير اللون، تسرب، أو ضعف مفاجئ وغير مفسر في الأداء.

الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق NFPA تنصح بالتوقف عن استخدام الجهاز إذا ظهرت على البطارية علامات تلف مثل الرائحة غير المعتادة، الحرارة الزائدة، الأصوات، الانتفاخ أو تغير اللون.

إذا كان جهازك يستخدم بطاريات خارجية مثل 18650 أو 21700، افحص غلاف البطارية بانتظام. إذا كان الغلاف ممزقًا أو متضررًا، لا تستخدم البطارية قبل إصلاح الغلاف بطريقة صحيحة أو استبدالها. ولا تحمل البطاريات الخارجية في الجيب مع المفاتيح أو العملات المعدنية، بل استخدم علبة حماية مخصصة.

الفيب على الشاطئ وفي السفر

الصيف يعني السفر، الشاطئ، الرحلات، وتنقل كثير. وهذا يجعل العناية بأجهزة الفيب أكثر أهمية.

على الشاطئ، المشكلة ليست في ارتفاع الحرارة فقط، بل الرمل أيضًا. الرمل قد يدخل في منفذ الشحن، فتحات الهواء، أو أجزاء البود. لذلك، الأفضل وضع الجهاز في حقيبة صغيرة محكمة، وعدم تركه مكشوفًا تحت الشمس.

في السفر الجوي، يجب الانتباه إلى قواعد البطاريات. بعض شركات الطيران توضح أن السجائر الإلكترونية وأجهزة الفيب والبطاريات الليثيوم الاحتياطية ممنوعة في الأمتعة المشحونة، ويجب حملها مع المسافر في حقيبة اليد.

كما أن تغير الضغط في الطائرة قد يسبب تسريبًا من التانك أو الخرطوشة. لذلك من الأفضل تفريغ الخزان جزئيًا، إغلاق فتحات الهواء إن وجدت، ووضع الجهاز أو السوائل في كيس منفصل لتجنب اتساخ الحقيبة.

أخطاء شائعة يجب تجنبها في الصيف

من أكثر الأخطاء شيوعًا ترك جهاز الفيب داخل السيارة. هذا الخطأ قد يسبب تسريبًا، تلفًا في السائل، أو ضغطًا على البطارية.

الخطأ الثاني هو ترك زجاجة السائل قرب النافذة. حتى لو كانت الغرفة باردة، أشعة الشمس المباشرة قد ترفع حرارة الزجاجة وتؤثر على النكهة والنيكوتين.

الخطأ الثالث هو شحن الجهاز بعد تعرضه للحرارة مباشرة. إذا كان الجهاز ساخنًا، لا تشحنه فورًا.

الخطأ الرابع هو تجاهل التسريب البسيط. التسريب قد يبدو مزعجًا فقط، لكنه قد يصل إلى نقاط التلامس أو منفذ الشحن أو داخل الجهاز، خصوصًا في البودات الصغيرة.

الخطأ الخامس هو استخدام أي شاحن متاح. شواحن الهواتف السريعة ليست دائمًا مناسبة لأجهزة الفيب، خصوصًا الأجهزة الصغيرة أو القديمة. استخدم الشاحن أو الكابل الموصى به من الشركة المصنعة، ولا تترك الجهاز يشحن دون مراقبة.

نصائح سريعة لاستخدام الفيب بأمان في الصيف : ✓ احفظ السوائل الإلكترونية في مكان بارد ومظلم. ✓ لا تترك الجهاز أو السائل داخل السيارة. ✓ لا تضع الجهاز قرب النافذة أو تحت الشمس المباشرة. ✓ احمل الجهاز عموديًا لتقليل التسريب. ✓ لا تملأ الخزان حتى آخره في الأيام الحارة. ✓ استخدم سائلًا مناسبًا لجهازك. ✓ نظّف فتحات الهواء ونقاط التلامس بانتظام. ✓ لا تشحن الجهاز وهو ساخن. ✓ لا تشحن الفيب طوال الليل. ✓ توقف عن استخدام الجهاز إذا لاحظت انتفاخًا، رائحة غريبة، أو سخونة غير طبيعية. ✓ احمل البطاريات الخارجية في علبة حماية. ✓ في الطائرة، ضع جهاز الفيب والبطاريات في حقيبة اليد وليس في الأمتعة المشحونة.

اهم الاسئلة الشائعة حول الفيب في فصل الصيف هل تتأثر السجائر الإلكترونية بحرارة الصيف؟ نعم، يمكن أن تؤثر حرارة الصيف على تجربة استخدام السجائر الإلكترونية، خصوصًا من ناحية السائل الإلكتروني، التسريب، أداء الجهاز، وسلامة البطارية. المشكلة لا تكون عادة في حرارة الجو وحدها، بل في ترك الجهاز أو السائل في أماكن شديدة الحرارة مثل السيارة، قرب النوافذ، أو تحت أشعة الشمس المباشرة. لماذا يستهلك الفيب سائلًا أكثر في الصيف؟ قد يزداد استهلاك السائل الإلكتروني في الصيف بسبب عدة عوامل. الحرارة تجعل السائل أقل لزوجة وأكثر سيولة، ما قد يزيد التشبع داخل الكويل أو يؤدي إلى تسريب بسيط. كما أن المستخدمين قد يستخدمون الفيب أكثر خلال السفر، الخروج، الجلسات الطويلة، أو بسبب ضعف النكهة الناتج عن التخزين السيئ. لماذا يتسرب السائل الإلكتروني أكثر في الطقس الحار؟ في الطقس الحار، يصبح السائل الإلكتروني أخف وأكثر قابلية للحركة داخل الخرطوشة أو التانك. كما يتمدد الهواء داخل الخزان مع ارتفاع الحرارة، وقد يدفع السائل نحو فتحات الهواء. لذلك تزداد احتمالية التسريب، خصوصًا إذا كان الجهاز موضوعًا بشكل أفقي أو كان الخزان ممتلئًا حتى آخره. كيف أمنع تسرب الفيب في الصيف؟ لتقليل التسريب في الصيف، احمل الجهاز بشكل عمودي، ولا تملأ الخزان بالكامل، وتجنب ترك الجهاز داخل السيارة أو تحت الشمس. استخدم سائلًا مناسبًا لنوع جهازك، وغيّر الخرطوشة أو الكويل عند ملاحظة تسريب متكرر، ونظّف فتحات الهواء ونقاط التلامس بانتظام. هل تتأثر نكهة السائل الإلكتروني بالحرارة؟ نعم، الحرارة والضوء والهواء قد تؤثر على بعض مكونات السائل الإلكتروني مع الوقت. لذلك قد يلاحظ المستخدم تغيرًا في الطعم، ضعفًا في النكهة، أو ظهور طعم أكثر حدة إذا تعرض السائل للحرارة لفترة طويلة أو تم تخزينه بطريقة غير مناسبة. هل يتغير النيكوتين في السائل الإلكتروني بسبب الحرارة؟ يمكن أن يتأثر النيكوتين بالحرارة والضوء والهواء مع التخزين الطويل أو السيئ. لا يعني ذلك أن النيكوتين يختفي فورًا عند ارتفاع درجة الحرارة، لكن ترك السائل لفترات طويلة في أماكن حارة قد يسرّع الأكسدة ويؤثر على اللون والطعم وربما على تركيز النيكوتين بمرور الوقت. هل يجب وضع السائل الإلكتروني في الثلاجة خلال الصيف؟ ليس ضروريًا للاستخدام اليومي. الأفضل حفظ السائل الإلكتروني في مكان بارد، جاف، ومظلم، مثل خزانة بعيدة عن الشمس. الثلاجة قد تكون خيارًا للتخزين الطويل، لكنها ليست ضرورية لمعظم المستخدمين، وقد تسبب تكاثفًا عند إخراج الزجاجة وفتحها مباشرة. هل يمكن ترك جهاز الفيب داخل السيارة في الصيف؟ لا، لا يُنصح أبدًا بترك جهاز الفيب أو السوائل الإلكترونية داخل السيارة في الصيف. حرارة السيارة قد ترتفع بسرعة كبيرة، حتى لو لوقت قصير، ما قد يؤدي إلى تسريب السائل، تلف النكهة، تدهور البطارية، أو زيادة مخاطر السلامة. هل يمكن شحن الفيب وهو ساخن؟ لا يُنصح بشحن جهاز الفيب وهو ساخن. إذا تعرض الجهاز للشمس أو بقي في مكان حار، اتركه يبرد أولًا في مكان بعيد عن الحرارة و في مكان جاف قبل توصيله بالشاحن. الشحن يولد حرارة إضافية، وقد يصبح أكثر خطورة إذا كانت البطارية ساخنة أصلًا. هل اجهزة الديسبوزابل أفضل من البود في الصيف؟ ليس بالضرورة. أجهزة الفيب ذات الاستخدام الواحد سهلة الحمل ولا تحتاج تعبئة، لكنها لا تسمح للمستخدم بتغيير السائل أو الكويل أو فحص حالة الجهاز بسهولة. أما أجهزة البود القابلة للتعبئة فتمنح تحكمًا أفضل في نوع السائل والصيانة، لكنها تحتاج عناية أكبر لتجنب التسريب في الحر. هل تؤثر الحرارة على بطارية الفيب؟ نعم، بطاريات الليثيوم المستخدمة في أجهزة الفيب حساسة للحرارة الشديدة. التعرض المباشر للشمس، ترك الجهاز داخل السيارة، أو شحنه في بيئة حارة قد يؤثر على سلامة البطارية وأدائها. يجب التوقف عن استخدام الجهاز إذا لاحظت سخونة غير طبيعية، انتفاخًا، رائحة غريبة، أو ضعفًا مفاجئًا في الأداء. ماذا أفعل إذا أصبح جهاز الفيب ساخنًا جدًا؟ إذا أصبح جهاز الفيب ساخنًا بشكل غير طبيعي، أوقف استخدامه فورًا، وافصله عن الشاحن إذا كان موصولًا، وضعه في مكان آمن بعيد عن المواد القابلة للاشتعال. لا تضعه في الثلاجة أو في الماء. إذا لاحظت رائحة احتراق، انتفاخًا، دخانًا، أو صوتًا غير طبيعي، لا تستخدم الجهاز مرة أخرى قبل التأكد من سلامته.