شهدت الأيام الأخيرة تداولًا واسعًا لخبر يفيد بأن الأردن قرر “حظر معسل الشيشة السائب (الفرط)”، خاصة بعد نشر تقارير في مواقع متخصصة مثل Tobacco Reporter و Tobacco Journal International. وقدّمت هذه التغطيات القرار على أنه خطوة تنظيمية مشددة، بل وذهب بعضها إلى استخدام كلمة “ban” اي حظر، ما أعطى انطباعًا مباشرًا على المنتج نفسه.

لكن عند العودة إلى النص الرسمي الصادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن، يتبيّن أن الصورة أكثر تعقيدًا. فالقرار لا يتحدث عن حظر معسل الشيشة بحد ذاته، بل يركّز على منع بيعه بطريقة محددة، وهي بيع معسل الشيشة السائب (الفرط)، مع فرض بيعه حصريًا عبر عبوات نظامية معتمدة. هذا الفرق بين “حظر المنتج” و”تنظيم طريقة بيعه” ليس تفصيلاً لغويًا بسيطًا، بل هو جوهر القرار وتأثيره الحقيقي على السوق.

تفاصيل قرار منع معسل الشيشة السائب (الفرط)

ينص القرار بشكل واضح على أنه اعتبارًا من 1 نيسان 2026، سيتم منع بيع معسل الشيشة السائب (الفرط) في السوق المحلي، ولن يُسمح بتداوله إلا من خلال عبوات نظامية تخضع لمواصفات محددة ومعتمدة من الجهات المختصة. بمعنى آخر، لم يعد بإمكان التجار أو المحلات بيع معسل الشيشة بالكيلو أو تعبئته يدويًا حسب الطلب، وهو ما كان شائعًا في العديد من الأسواق المحلية في المملكة.

لكن ما هو أكثر أهمية من هذا المنع هو الإطار التنظيمي الأوسع الذي رافق القرار. فقد تم تحديد مجموعة من الشروط الصارمة لترخيص وتشغيل مصانع معسل الشيشة، تشمل متطلبات تتعلق بالموقع، والمساحة، وعدد الموظفين، والأنظمة المحاسبية، والالتزام الضريبي. هذه الشروط لا تستهدف فقط تنظيم البيع، بل تعيد تعريف من يحق له أصلًا انتاج وتوزيع معسل الشيشة داخل السوق الأردني.

تأثير القرار على السوق

ومن أبرز ما يمكن استخلاصه من هذه الضوابط أن الدولة تسعى إلى تحويل قطاع معسل الشيشة من نشاط تجاري مرن (يعتمد جزئيًا على الخلط المحلي والبيع المباشر) إلى قطاع صناعي منظم يخضع لرقابة دقيقة. فعندما يُشترط وجود مصنع بمساحة لا تقل عن 1000 متر مربع، وعدد محدد من الموظفين، وأنظمة مالية مدققة، فإن ذلك يرفع بشكل كبير من عتبة الدخول إلى السوق، ويستبعد تلقائيًا العديد من الفاعلين الصغار الذين كانوا يعتمدون على بيع معسل الشيشة السائب (الفرط) كنموذج عمل أساسي.

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر وملموس على هيكل السوق. أول هذه التأثيرات هو تقلص عدد المنتجين، خاصة من فئة المحلات الصغيرة والبائعين الذين كانوا يعتمدون على بيع معسل الشيشة السائب (الفرط) أو خلط النكهات محليًا. هؤلاء سيجدون أنفسهم أمام خيارين: إما التحول إلى بيع منتجات معبأة من شركات مرخصة، أو الخروج من السوق بشكل كامل.

في المقابل، سيعزز القرار من موقع الشركات الكبيرة والمصانع القادرة على الامتثال للشروط الجديدة. ومع انخفاض المنافسة غير الرسمية، قد نشهد نوعًا من تركّز السوق بيد عدد أقل من المنتجين. هذا التحول لا يعني بالضرورة تحسين الجودة، بل قد يؤدي أيضًا إلى تقليص التنوع، خصوصًا فيما يتعلق بالنكهات المحلية أو الخلطات الخاصة التي كانت تُقدّم عبر بيع معسل الشيشة السائب (الفرط).

أما على مستوى الأسعار، فمن المرجح أن ترتفع تكلفة المنتج النهائي. فإضافة إلى تكاليف التصنيع والتعبئة والامتثال التنظيمي، ستصبح كل علبة من معسل الشيشة خاضعة للرقابة الضريبية بشكل أكثر دقة، وهو ما يقلل من هامش التهرب الضريبي الذي كان ممكنًا في نموذج البيع السائب (الفرط).

هذا الارتفاع في الأسعار قد يدفع بعض المستهلكين إلى البحث عن بدائل أرخص، بما في ذلك احتمالية ظهور سوق غير رسمية (أسواق سوداء) تستمر في تداول معسل الشيشة السائب (الفرط) بشكل غير قانوني.