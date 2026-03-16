في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت عن قرار يقضي بحظر بيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية عبر الإنترنت وخدمات التوصيل. ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم سوق هذه المنتجات والحد من الممارسات التجارية التي تتم خارج القنوات التقليدية الخاضعة للرقابة.

وبحسب ما ورد في تقارير إعلامية متخصصة في قطاع التبغ، فإن القرار يستهدف بشكل أساسي عمليات البيع التي تتم عبر التطبيقات الرقمية أو المنصات الإلكترونية، بما في ذلك خدمات التوصيل التي توفر هذه المنتجات مباشرة للمستهلكين. ويعكس هذا الإجراء توجهاً لدى السلطات الكويتية لتعزيز الرقابة على تجارة التبغ في ظل التوسع المتزايد للتجارة الإلكترونية في المنطقة.

تفاصيل القرار: المواد المشمولة والعقوبات المحتملة

ينص القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة في الكويت على حظر بيع منتجات التبغ ومشتقاتها عبر الإنترنت أو التطبيقات الرقمية أو خدمات التوصيل. ويشمل الحظر مختلف المنصات التي تتيح للمستهلكين شراء هذه المنتجات عن بعد، سواء عبر مواقع إلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية.

ولا يقتصر القرار على السجائر التقليدية فقط، بل يشمل كذلك السجائر الإلكترونية والمنتجات المرتبطة بها، إضافة إلى الملحقات الأخرى. وبذلك فإن أي عملية بيع لهذه المنتجات عبر قنوات رقمية أو خدمات توصيل تدخل ضمن نطاق الحظر الجديد.

القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2026 بشأن حظر بيع التبغ ومشتقاته والسجائر بجميع أنواعها بما فيها السجائر الإلكترونية

وكذلك الأدوات والأجهزة والملحقات المستخدمة في استهلاكها عبر منصات التوصيل أو أي وسيلة رقمية مماثلة

ويعني ذلك عملياً أن البيع المباشر في المتاجر التقليدية يبقى خارج نطاق القرار، بينما يتم التركيز على الحد من عمليات البيع عبر الإنترنت التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً عبر تطبيقات التوصيل التي توفر للمستهلكين إمكانية طلب المنتجات بسرعة وسهولة.

وفي ما يتعلق بالعقوبات، تشير التقارير إلى أن الجهات المختصة يمكن أن تتخذ إجراءات إدارية بحق المخالفين في حال عدم الالتزام بالقرار. وقد تشمل هذه الإجراءات توجيه إنذارات أو اتخاذ تدابير تنظيمية أخرى قد تصل إلى إغلاق المنشأة أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.