أُجريت الدراسة من قبل فريق بحثي تقوده كلية الطب في جامعة دمشق بالتعاون مع باحثين من عدة جامعات سورية. ونُشرت في مجلة Health Science Reports بعنوان Nicotine Dependence and Mental Health Among Syrian University Students: The Role of E-Cigarette Use: A Cross-Sectional Study.

حاولت استكشاف العلاقة بين استخدام السجائر الإلكترونية والصحة النفسية و الإدمان على النيكوتين لدى طلاب الجامعات في سوريا. وقد خلصت إلى وجود ارتباط بين الإدمان على النيكوتين وبين ارتفاع مستويات القلق والاكتئاب بين بعض المستخدمين.

لكن عند قراءة الدراسة بتأنٍ، يتبين أن النتائج التي تبدو مثيرة للقلق في ظاهرها تستند إلى منهجية تعاني من عدة قيود منهجية أساسية. هذه القيود لا تقلل فقط من قوة الاستنتاجات، بل تجعل من الصعب اعتبار الدراسة دليلاً علميًا على وجود علاقة سببية بين السجائر الإلكترونية والصحة النفسية.

ماذا تقول الدراسة ؟

تحاول هذه الدراسة الإجابة على سؤال رئيسي يتمثل في ما إذا كان استخدام السجائر الإلكترونية مرتبطًا بالاعتماد على النيكوتين و ببعض المشكلات النفسية مثل القلق والاكتئاب لدى طلاب الجامعات. قام فريق البحث بقياس مدى انتشار استخدام السجائر الإلكترونية بين طلاب الجامعات في سوريا، إضافة إلى تقييم مستوى الاعتماد على النيكوتين لديهم ودراسة ما إذا كان هناك ارتباط محتمل بين هذا الاستخدام وبعض مؤشرات الصحة النفسية.

اعتمدت الدراسة على تصميم مقطعي يقوم على جمع البيانات في وقت واحد من خلال استبيان دون متابعة طويلة للمشاركين. شملت العينة 1092 طالبًا جامعيًا، كانت نسبة الإناث بينهم 60.5%، بينما أشار 34.4% إلى أنهم مدخنون حاليون أو سابقون. و لتقييم المتغيرات المختلفة استخدم الباحثون مجموعة من المقاييس المعروفة في الأبحاث النفسية، مثل مقياس HONC لقياس أعراض الاعتماد على النيكوتين، ومقياس EDS لقياس الاعتماد على السجائر الإلكترونية، إضافة إلى مقياسي PHQ-9 للاكتئاب و GAD-7 للقلق.

أما النتائج فأظهرت أن نحو 61% من مستخدمي السجائر الإلكترونية لديهم مستوى مرتفع من الاعتماد على النيكوتين. كما بينت التحليلات أن الاستخدام المتكرر للفيب قد يرتبط بزيادة درجة الاعتماد على النيكوتين. كذلك وجد الباحثون ارتباطًا إحصائيًا ضعيفًا بين الاعتماد على النيكوتين وبين ارتفاع درجات القلق والاكتئاب، ما دفعهم إلى الإشارة إلى احتمال وجود علاقة بين استخدام السجائر الإلكترونية وبعض مؤشرات الصحة النفسية لدى الطلاب.

تصميم مقطعي لا يثبت السبب

أول وأهم نقطة ضعف في هذه الدراسة هي اعتمادها على تصميم مقطعي (Cross-sectional study). هذا النوع من الدراسات يجمع البيانات في نقطة زمنية واحدة فقط، ما يعني أنه غير قادر بطبيعته على تحديد اتجاه العلاقة بين المتغيرات.

بعبارة أوضح، حتى لو أظهرت البيانات ارتباطًا بين استخدام السجائر الإلكترونية ومستويات أعلى من القلق أو الاكتئاب، فإن ذلك لا يعني أن الفيب هو السبب. فمن الممكن أن يكون الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ضغوط نفسية أو اضطرابات مزاجية هو ما دفعهم لاستخدام النيكوتين.

هذه المشكلة المعروفة في علم الأوبئة تسمى السببية العكسية (Reverse causation)، وهي من أكثر المآزق شيوعًا في الدراسات التي تحاول الربط بين السلوكيات الصحية والحالة النفسية.

استبيانات ذاتية بدل القياسات الموضوعية

تعتمد الدراسة بالكامل على استبيان الكتروني ذاتي يجيب عنه المشاركون. ورغم أن هذه الطريقة تستخدم كثيرًا في الأبحاث الاجتماعية، فإنها تحمل عدة مصادر محتملة للتحيز.

فالإجابات تعتمد أساسًا على ما يقوله المشاركون عن أنفسهم، وليس على قياسات بيولوجية أو طبية فعلية. وهذا يفتح الباب أمام عدة مشكلات، مثل المفاهيم الخاطئة، التحيز، المبالغة أو التقليل من بعض السلوكيات.

كما أن الدراسة لم تقم بأي قياسات فعلية لمستويات النيكوتين في الجسم، ولم تتحقق من دقة المعلومات المتعلقة بعادات الاستخدام. وبالتالي فإن البيانات الأساسية التي بنيت عليها التحليلات الإحصائية تبقى في النهاية بيانات شخصية وليست قياسات علمية مباشرة.

خلط بين المدخنين ومستخدمي الفيب

من الإشكالات المنهجية الأخرى أن الدراسة لا تقدم تفريقًا واضحًا بين أنواع مستخدمي النيكوتين. ففي العديد من الأبحاث، يتم التمييز بين:

مستخدمي السجائر الإلكترونية فقط

مدخني السجائر التقليدية فقط

المستخدمين المزدوجين الذين يجمعون بين الاثنين

هذا التفريق مهم للغاية لأن الخصائص الصحية والسلوكية لهذه الفئات تختلف بشكل كبير. ومع ذلك، لا يبدو أن الدراسة تعاملت مع هذه الفروقات بدقة كافية، ما قد يؤدي إلى تشويه في تفسير النتائج وربما إلى تضخيم بعض العلاقات الإحصائية.

تجاهل العوامل المربكة

تواجه جميع الدراسات التي تبحث العلاقة بين النيكوتين والصحة النفسية مشكلة معروفة تسمى العوامل المربكة (Confounding factors).

فالصحة النفسية لا تتأثر بعامل واحد فقط، بل بمجموعة واسعة من العوامل مثل الضغوط الاجتماعية، والظروف الاقتصادية، وأنماط النوم، و استهلاك الكافيين أو مواد أخرى.

إذا لم يتم التحكم بدقة في هذه العوامل خلال التحليل الإحصائي، فقد يظهر ارتباط بين متغيرين بينما يكون السبب الحقيقي عاملًا ثالثًا لم يتم قياسه أو أخذه في الاعتبار.

وهذا الاحتمال يبقى قائمًا في هذه الدراسة، خاصة في ظل طبيعة البيانات المعتمدة على الاستبيانات.

🧠 خلاصة القول تقدم الدراسة محاولة أولية لاستكشاف العلاقة بين استخدام السجائر الإلكترونية وبعض مؤشرات الصحة النفسية لدى طلاب الجامعات. إلا أن القيود المنهجية الواضحة، وعلى رأسها التصميم المقطعي والاعتماد الكامل على الاستبيانات الذاتية، تجعل من الصعب اعتبار نتائجها دليلًا علميًا قاطعًا. بعبارة أخرى، ما تظهره الدراسة هو مجرد ارتباط إحصائي محتمل، وليس دليلًا على أن السجائر الإلكترونية تسبب القلق أو الاكتئاب. ولهذا، فإن التعامل مع هذه النتائج يتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر، خاصة في النقاشات العامة حول السياسات الصحية. فالقضايا المعقدة مثل العلاقة بين النيكوتين والصحة النفسية تحتاج إلى دراسات طولية أكثر دقة، قادرة على تتبع الأفراد عبر الزمن وفهم الاتجاه الحقيقي لهذه العلاقة.

المصدر :

Alameer MB, Al Emam O, Yakoub-Agha L, Alkadi S, Al Azzawi MEAS, Haidar N, Habeeb R, Jawich K. Nicotine Dependence and Mental Health Among Syrian University Students: The Role of E-Cigarette Use: A Cross-Sectional Study. Health Sci Rep. 2026 Mar 8;9(3):e72035. doi: 10.1002/hsr2.72035. PMID: 41809253; PMCID: PMC12968314.