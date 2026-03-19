تخطي الحدود: شركة VAPORESSO تعلن عن شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

شنتشن، الصين، 18 مارس 2026 – أعلنت VAPORESSO، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال السجائر الإلكترونية، عن شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. تجمع هذه الاتفاقية بين بطلين في صدارة مجالهما تحت مظلة واحدة ورؤية مشتركة: تخطي الحدود. ولا تقتصر هذه الشراكة على كونها تعاونًا في مجال التسويق الرياضي، بل تعكس أيضًا التوسع العالمي المستمر لشركة VAPORESSO وتركيزها طويل الأمد على الابتكار القائم على التكنولوجيا.

وأشار ممثل عن شركة VAPORESSO إلى أن هذه الشراكة تعكس توافقًا واضحًا بين روح الأبطال والتزام الشركة بالابتكار والتميز. وكما يقضي اللاعبون العظماء سنوات في صقل مهاراتهم قبل التألق تحت الضغط، فقد بنت VAPORESSO علامتها التجارية من خلال التطوير التكنولوجي المستمر والخبرة المتراكمة في تصميم المنتجات. يجمع هذا التعاون بين أبطال من مجالين مختلفين، يوحّدهم إيمان راسخ بالسعي نحو التميز. وأضاف: “نأمل أن يُلهم هذا التعاون المزيد من الأفراد لتخطي حدودهم وصنع لحظاتهم الخاصة في عالم الإنجاز”.

يُعدّ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الذي تأسس عام 1893، أحد أعرق اتحادات كرة القدم في العالم، وقوة عالمية بارزة تُوّجت بثلاثة ألقاب في كأس العالم FIFA. وعلى مرّ العقود، أنجبت كرة القدم الأرجنتينية أساطير بارزة مثل دييغو مارادونا وليونيل ميسي، بينما يواصل المنتخب الحالي إبهار الجماهير العالمية ببراعته الفنية ومرونته وهدوئه على الساحة الدولية. وقد شكّلت الروح القائمة على الانضباط والعزيمة والتطور المستمر جوهر نجاح كرة القدم الأرجنتينية عبر الزمن.

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: “يسعدنا الترحيب بشركة VAPORESSO ضمن عائلة كرة القدم الأرجنتينية”. وبصفتها شركة رائدة في مجالها، يعكس التزام VAPORESSO بالابتكار والتميز العديد من القيم التي تشكّل هوية فريقنا. ونؤمن بأن هذه الشراكة ستوفر تجارب جديدة للجماهير حول العالم، كما ستسهم في نشر روح كرة القدم الأرجنتينية على نطاق عالمي أوسع.

بالنسبة إلى VAPORESSO، تمثل هذه الشراكة خطوة إضافية في مسار بناء شبكة تعاون عالمية تربط بين الرياضة والتكنولوجيا وابتكار العلامات التجارية. ومن خلال الجمع بين إرث كرة القدم الأرجنتينية العريق ونهج الشركة القائم على الابتكار التكنولوجي، يهدف الطرفان إلى تطوير أساليب جديدة للتفاعل مع الجماهير في مختلف أنحاء العالم.

وتتطلع VAPORESSO والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى استكشاف مجموعة من المبادرات المشتركة المصممة لتوسيع نطاق هذه الشراكة عالميًا. وتشمل هذه المبادرات منتجات حصرية تحمل العلامتين التجاريتين، مستوحاة من روح الأبطال، إلى جانب حملات تسويقية مشتركة وأساليب مبتكرة في سرد القصص الرقمية. ومن خلال مواصلة التطوير التكنولوجي وابتكار المنتجات، تسعى VAPORESSO إلى تقديم قيمة أكبر وتجارب محسّنة للمستهلكين، مع تعزيز قيم المثابرة والطموح والتقدم.

بالإضافة إلى ذلك، ستشارك VAPORESSO في معرض توتال برودكت إكسبو القادم في لاس فيغاس، حيث ستعرض أحدث ابتكاراتها وإنجازاتها التكنولوجية. وترحب العلامة التجارية بالزوار في الجناح رقم 15036 لاكتشاف تجربة تجمع بين الابتكار والأداء المتقدم.

نبذة عن VAPORESSO

تأسست VAPORESSO عام 2015 انطلاقًا من إيمانها بأن كل إنجاز هو خطوة نحو التميز. وقد قادها التزامها المستمر بتخطي الحدود إلى السعي لتكون من بين العلامات التجارية الرائدة عالميًا في مجال السجائر الإلكترونية في المستقبل القريب. وتعكس الشركة رؤية تجمع بين التكنولوجيا والقيم بهدف تقديم حياة أفضل وأنظف وأكثر متعة للجميع.

للمزيد من المعلومات حول VAPORESSO، يرجى زيارة: https://www.vaporesso.com/

نبذة عن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

تأسس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) عام 1893، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة كرة القدم في الأرجنتين، ويُعد من أقدم الاتحادات في العالم. ويتخذ الاتحاد من العاصمة بوينس آيرس مقرًا له، حيث يشرف على جميع جوانب اللعبة، بما في ذلك تنظيم الدوريات المحلية مثل الدوري الأرجنتيني الممتاز (Primera División) والدوري الوطني (Primera Nacional) إلى جانب الدرجات الأدنى، إضافة إلى بطولات الكأس مثل كأس الأرجنتين وكأس السوبر الأرجنتيني.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي: afa.com.ar