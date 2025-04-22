يعتبر طقم Coolfire Z80 Nex النسخة المعدلة من طقم Z80 الشهير. تم إجراء بعض التغييرات لتقديم تجربة فيب محسنة. دون تغيير روح الجهاز، تعمل Innokin على توسيع سلسلة Coolfire، عبر تقديم تلنك وجهاز مود يعمل ببطارية لتقديم تجربة فيب فعالة وقابل للتطوير.

امتداد لأجهزة Coolfire

حققت أجهزة Coolfire الكثير من النجاح. والإصدار الجديد Z80 Nex يقدم النقاط الرئيسية لروح المجموعة مع بعض التحسينات. جهاز سهل الاستخدام، ويحافظ على الحجم المثالي. يتميز التانك الشفاف بسعة جيدة وخال من التسريب. مجموعة فعالة.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 84,5 * 27,5 * 39,5 ملم وزن المود 92,5 غرام الشحن USB-C او شاحن خارجي البطارية بطارية من نوع 18650 الطاقة القصوى 80 واط اقصى قطر للتانك 26 ملم اوضاع الفيب واط ابعاد التانك 26 * 51 ملم سعة التانك 5 مل وزن التانك 62 غرام نطاق الاستخدام من 6 الى 80 واط نظام اعادة التعبئة من الاعلى

محتويات العلبة :

المود

التانك

سلك USB-C

كويلات

مبسم – Drip tip

خزان احتياطي

دليل المستخدم

مود Coolfire Z80 Nex

في الجزء العلوي من مود Coolfire Z80 Nex يمكن تركيب تانك يصل قطره إلى 26 ملم. وهذا يعني أنه يقبل معظم التانكات الموجودة في السوق والتي تعمل في نطاقات طاقة معتدلة. تم تثبيت موصل 510 على زنبرك لتوفير اتصال نظيف بين البطارية والتانك. تمنع المنصة الدائرية المعدنية خدش الجزء العلوي من الصندوق عند تركيب التانك.

في قاعدة مود Coolfire Z80 Nex يوجد غطاء للوصول إلى حجرة البطارية. توفر فتحات التهوية الأربعة قدرًا إضافيًا من الأمان في حالة حدوث مشكلات بالبطارية. الغطاء مزود بحلقة قابلة للطي تجعل فك الغطاء أسهل. يحتاج الأمر دورة ونصف فقط لفتحه. يعمل مود Coolfire Z80 Nex ببطارية من نوع 18650.

على جانب مود Coolfire Z80 Nex، يوجد زرين طويلين يسمحان لك بضبط الطاقة والتنقل عبر قوائم الإعدادات. يجب الضغط على كلا الزرين في نفس الوقت لضبط الطاقة.

يكون المود مغطى بقماش سميك وناعم بدرجة كافية لتوفير الراحة في اليد. يختلف تشطيب هذا الجزء حسب النموذج المختار.

على الواجهة الأمامية من مود Coolfire Z80 Nex، نجد زر التشغيل الكلاسيكي الذي يبرز حوالي 1.3 ملم من الشاشة. في الأسفل، يوجد زر قفل عملي ويساعد على تجنب الحاجة إلى الضغط بشكل متكرر على زر التشغيل عندما تريد قفل الجهاز. في الأسفل، يسمح منفذ USB-C بشحن البطارية عند الحاجة.

تعرض الشاشة المعلومات الأساسية، مثل الطاقة، وقيمة المقاومة، وعدد السحبات، وما إلى ذلك.

القوائم بسيطة دون أي تعقيد. من الممكن ضبط وقت إضاءة الشاشة والوقت الأقصى للسحبة. تجربة الاستخدام سهلة ولا يوجد شيء من شأنه أن يعقد اختيارات المستخدمين.

يمكن لـ مود Coolfire Z80 Nex توفير ما يصل إلى 80 واط، وهي طاقة مبالغ بها بعض الشيء خاصة مع بطارية 18650. على أية حال، فإن الطقم والكويلات المرفقة لا تتطلب أكثر من 40 واط، وهو ما يبدو أكثر اتساقًا بالنسبة لنا.

تانك Zenith Nex .. متعدد الاستخدامات

يحتفظ تانك Zenith Nex الجديد، بالخطوط الرئيسية لتانكات Zenith clearomizers ويشهد بعض التحسينات التي تمنحه المزيد من الحداثة وتعزيز الأداء.

يتم ملء الخزان سعة 5 مل من الأعلى. مع نظام تدفق الهواء العلوي، من المستحيل ملاحظة التسريبات في قاعدة تانك Zenith Nex. لكي يتم تعبئة الخزان، يجب عليك تدوير الحلقة الدوارة التي تمتلك وظيفتان.

عند تدوير الحلقة بالكامل إلى اليسار، يمكنك الوصول إلى ختم السيليكون الذي يحمي فتحة التعبئة. من خلال الدوران إلى اليمين، يختفي الغطاء تحت الحلقة ويحرر الفتحات مما يسمح بمرور الهواء. كلما قمت بتدوير الحلقة إلى اليمين، أصبح الفيب أكثر تهوية. وعلى العكس من ذلك، الى اليسار، يصبح السحب أكثر إحكامًا في حالة الفيب غير المباشر. نظام تدفق الهواء فعال وسهل الفهم.

يأتي مع طقم kit Coolfire Z80 Nex اثنان من الكويلات في العلبة. الأول من نوع Z عند 0.3 أوم للاستخدام بين 30 و 40 واط و الثاني من نوع Z ايضا عند 0.8 أوم للاستخدام من 15 إلى 18 واط. يتم تركيب الكويل في قاعدة التانك، من المستحيل ارتكاب خطأ، حيث يشير الطرفان إلى اتجاه التثبيت بشكل واضح جدا.

كويلات Z لا تخيب الآمال. فهي دقيقة وتوفر تفاصيل النكهات بشكل مثالي دائمًا. يقدم تانك Zenith Nex إمكانية الفيب بنمط الفيب المباشر أو غير المباشر. عن طريق تعديل تدفق الهواء، يتغير البخار من البارد إلى الفاتر. مع سعة خزان مريحة تصل الى 5 مل.