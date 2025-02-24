رفعت ولاية نيويورك دعوى قضائية ضد 13 شركة لصناعة السجائر الإلكترونية، والتهمة هي استهداف الشباب عبر ترغيبهم بمنتجات النيكوتين والنكهات.

الهجوم يطال المصنعين والموزعين وتجار المفرد

أعلنت ليتيسيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك، يوم الجمعة الماضي، أنها ستقاضي 13 شركة تابعة لقطاع السجائر الإلكترونية. و تنتقدهم بسبب “دورهم في تأجيج وباء التدخين الإلكتروني بين الشباب”.

المصنعين والموزعين وتجار المفرد المتأثرين هم: Puff Bar MYLE Vape Pod Juice MiOne Brands Happy Distro Demand Vape EVO Brands PVG2 Magella Technology Midwest Goods Safa Goods EVO Brands (لم يتم توضيح سبب ذكر هذه العلامة التجارية مرتين) Price Point

تم الاستشهاد أيضًا بمديري Price Point، وهو متجر لبيع السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت وله عنوان فعلي في نيويورك.

تهمة تسويق وبيع السجائر الإلكترونية بشكل غير القانوني

وجاء في البيان الصحفي الذي يعلن عن الدعوى القضائية تهمة تسويق منتجات السجائر الإلكترونية “التي تسبب الإدمان بشكل كبير والتي تعتمد على النيكوتين ونكهات الحلوى والفاكهة” للعملاء القاصرين. يُزعم أيضًا أنهم ضللوا عملائهم “بشأن سلامة ومشروعية منتجاتهم”، و شحنوا بضائعهم إلى عناوين تقع في الولاية، التي حظرت استخدام النكهات في السوائل الإلكترونية منذ عام 2020. “بهذا الإجراء، يحمل المدعي العام جيمس موزعي السجائر الإلكترونية المسؤولية عن دورهم في أزمة الصحة العامة هذه”.

الغريب في الأمر، أن البيان الصحفي المنشور يحتوي على الرسم البياني أدناه، والذي يبين بشكل واضح “الزيادة السريعة في شعبية السجائر الإلكترونية بين المراهقين قد قللت من استهلاك النيكوتين بين الشباب بشكل كبير”. وعلى الرغم من الاختلاف الموجود، والمستمر، بين المدافعين والمنتقدين لـ السجائر الإلكترونية، لكن المخطط يبين انها كانت أداة فعالة للإقلاع عن التدخين.

وتشير البيانات إلى أن الانخفاض الكبير في معدلات التدخين يبدو أنه حدث بالضبط في وقت ظهور السجائر الإلكترونية، في عام 2014. كما أظهرت العديد من الدراسات الاستقصائية أن معدل انتشار التدخين في الولايات المتحدة قد وصل إلى أدنى مستوى مسجل على الإطلاق.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعامل فيها المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس مع موضوع السجائر الإلكترونية. ففي عام 2019، شاركت في العديد من الإجراءات التي تهدف إلى الضغط على إدارة الغذاء والدواء (FDA) لاتخاذ إجراءات صارمة ضد السجائر الإلكترونية. وفي عام 2023، حصلت الولاية أيضًا على مئات الملايين من الدولارات من شركة جوول “لدورها في وباء التدخين الإلكتروني بين الشباب”. واليوم تطالب ولاية نيويورك بمئات الملايين من الدولارات من الشركات المتهمة في هذه المحاكمة الجديدة.

تستمر منظمة الصحة العالمية خاصة بعد تخلي الولايات المتحدة عنها وجمعيات مكافحة التدخين بعدم الاعتراف بأن السجائر الإلكترونية فعلا أقل خطورة من التدخين و أنها اداة فعالة للإقلاع عن التدخين.