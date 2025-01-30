تداولت الكثير من المصادر الاعلامية في الأيام الماضية شائعة تتمحور حول نية المملكة العربية السعودية حظر بيع السجائر التقليدية و الإلكترونية. لكن سرعان ما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي خلال لقائه في برنامج «في الصورة»، عبر قناة «روتانا خليجية»، أن السعودية لا تتجه نحو حظر بيع السجائر التقليدية أو الإلكترونية، كما فعلت بعض الدول مثل بلجيكا.

هل هناك توجه لمنع السجائر التقليدية أو السجائر الالكترونية في المملكة؟..

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء يُجيب #هيئة_الغذاء_والدواء_في_الصورة pic.twitter.com/2dOdeXKY43 — في الصورة (@almodifershow) January 27, 2025

خلال اللقاء ايضا، أشاد الجضعي بمنتجات النيكوتين البديلة ودورها في الإقلاع عن التدخين. و وصفها بأنها أقل ضررا من التدخين بكثير وتعتبر خطوة حاسمة في الإقلاع عن التدخين.

هل سيتم حظر السجائر الإلكترونية في المملكة؟

رد الدكتور هشام بن سعد الجضعي، على هذا السؤال : أن المملكة العربية السعودية لا تتجه نحو حظر بيع السجائر التقليدية أو الإلكترونية. والسجائر الإلكترونية لها تنظيمات مختلفة بين دولة وأخرى، وهي أقل ضررًا من السجائر العادية.

وأضاف أيضا : إن منتجات التبغ في الأساس هي خطوة للإقلاع عن التدخين، ودورنا هو التأكد من عدم وجود مخالفات من قبل الشركات المصنعة لهذه المنتجات، وإعطاء المدخن فرصة حقيقية للانتقال إلى بدائل أقل خطرا.

منتجات بدائل النيكوتين أفضل طرق للإقلاع عن التدخين، وهي أقل خطرا من التدخين بكثير. الدكتور هشام بن سعد الجضعي - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية

وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء: “لو وجدنا مضار لأي منتج تشير إلى تعريض المستهلك الى خطر معين سيتم اتخاذ قرارات خاصة بها، ولكن عبر التقنين وليس الحظر”.

و بشأن التوجّه المستقبلي للبلاد في هذه المسألة وما إذا كانت الهيئة تستهدف منع السجائر الإلكترونية على غرار بلجيكا، قال الدكتور “حسب معلوماتي، لا يوجد اتجاه الآن لإيقاف أو منع بيع السجائر سواء كانت إلكترونية أو عادية”.

وأوضح الجضعي بخصوص قرار الحظر في بلجيكا : دول العالم التي تتوجه لهذا النوع من القرارات هو لمنع بيعها لفئة عمرية معينة أو رفع الحد الأدنى للسن المسموح له بالتدخين أو تقييدها ببعض الطرق.

وواصل: “هذه هي الإجراءات الأساسية المتبعة للدول التي لديها طموح لتكون خالية من التدخين، ولكن طريقة تطبيقها ليست في حظر هذه المنتجات. حيث يسبب المنع الكلي للمنتجات مشكلات أخرى وأهمها ازدهار السوق السوداء، وبهذا سيتم استهلاك منتجات غير خاضعة لمقاييس الجودة.