في الوقت الذي أصبحت فيه تانكات التقطير – RDA نادرة بشكل متزايد، تاتي شركة ThunderHead Creations لتقدم لنا تانك Tauren Vortex RDA بقطر 30 ملم. هدية رائعة لمحبي تانكات التقطير في بداية العام.

تانك التقطير Tauren Vortex 30 .. البخار والنكهات

يعتبر تانك التقطير Tauren Vortex 30 من تانكات الـ RDA المميزة. يأتي بقطر 30 ملم، يجعله في مقدمة التانكات الكبيرة المخصصة لمحبي البخار الكثيف. الخزان عميق ويسمح لك بالتنقيط أو التقطير دون القلق. أستخدامه بسيط ومناسب للكويلات الكبيرة جدًا. تانك التقطير لإضافته إلى مجموعتك.

المواصفات التقنية

القطر 30 ملم الارتفاع 24,5 ملم الوزن 70 غرام متوافق مع اجهزة الـ BF نعم صعوبة الاستخدام بسيط نسبيا عدد الكويلات كويل مزدوج فتحات تدفق الهواء من الاعلى نطاق الاستخدام حسب قيمة الكويل المبسم – Drip Tip 810 الخامات المستخدمة الفولاذ المقاوم للصدأ و البلاستيك المقاوم للحرارة

محتويات العلبة :

التانك

برغي – BF

كويلات

مبسم – Drip tip

قطع غيار

مفك خاص

دليل المستخدم

محرك بخاري بقطر 30 ملم

في قاعدة تانك التقطير Tauren Vortex 30، نجد برغي الـ 510 التقليدية ونجد في العلبة برغي ثاني مخصص لاستخدامه مق أجهزة المود التي تعمل بنظام تغذية السائل السفلى – BF. عليك العثور على جهاز مود BF متوافق مع قطر 30 ملم، وسنعود إلى ذلك لاحقا.

يعمل تانك التقطير Tauren Vortex 30 بكويل مزدوج. الخزان عميق ويستوعب ما يقارب الـ 2.5 مل، وبذلك لن تحتاج الى تقطير السائل بشكل منتظم. الجودة عالية ومستوى التشطيب ممتاز. لا يحتوي على اعمدة، مما يجعل من السهل إعداد وتركيب الكويل ولا يتطلب الكثير من المهارة عند استخدامه.

يتم توفير أداة في العلبة مخصصة لقطع الكويل بالطول المناسب، حتى تحصل على اداء متناسق. يتم أيضًا توفير اثنان من الكويلات المعدة مسبقا، من نوع كلابتون ثلاثي النواة من أجل فيب مباشر قوي.

تحتوي لوحة البناء على العديد من فتحات التهوية التي تمتد على طول الكويلات، ويحتوي على فتحات في الأسفل أيضًا. تانك التقطير Tauren Vortex 30 مخصص ليعمل مع الكويلات الكبيرة بفضل حجم وعدد فتحات تدفق الهواء التي تسمح له بالتبريد بشكل جيد. أثناء الاستخدام، لا يصدر التانك اي صوت مزعج عند السحب. إنه دقيق ويتم إعادة توجيه الهواء بشكل مثالي نحو الكويلات.

توجد قطعة معدنية في الجزء العلوي من الغطاء تعمل على إعادة توجيه الهواء نحو لوحة البناء مخصصة للحصول على تركيز ممتاز للنكهات. ومن خلال تدوير الغطاء العلوي، يظل هذا الجزء المعدني ثابتًا ليقلل من تدفق الهواء الموجود في الأعلى. يكون التحكم دقيقًا للغاية لإنتاج تجربة فيب مثالية مع كل سحبة.

مساحة لوحة البناء كبيرة للغاية. طول ارجل الكويل الموصى به من قبل الشركة المصنعة هو 6 ملم. وهو الارتفاع المثالي لاستعادة النكهات بشكل جيد، ولكن اعتمادًا على التفضيلات الخاصة بكل مستخدم، من الممكن اللعب على هذه الأبعاد للحصول على vape أكثر أو أقل سخونة.

يعتبر تانك التقطير Tauren Vortex 30 كبير للغاية ويسمح بالعديد من الكويلات التي ترغب باستخدامها وبأحجام وأشكال مختلفة. بهذا يمنحك التانك فرصة حقيقية لتجربة فيب مختلف مع كل كويل.

تركيب القطن بسيط للغاية. ماعليك سوى اختيار طول القطن المناسب وتثبيته داخل الكويلات.

فيما يتعلق بتجربة الفيب، يقدم تانك التقطير Tauren Vortex 30 اداء رائع والنكهات ممتازة. من 70 واط، يبدأ التانك بالتميز واعطاء نكهات مميزة ومفصلة للغاية. من الممكن بالطبع أن نصل إلى مستوى أعلى بكثير لإنتاج كمية بخار هائلة دون التضحية بالنكهات.