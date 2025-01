في ظل تزايد استهلاك الشيشة او الارجيلة، تتزايد التساؤلات حول نسب النيكوتين في منتجات المعسل. دراسة حديثة نشرت في مجلة “Tobacco Control” المرموقة سلطت الضوء على قضية بالغة الأهمية تتعلق بمستويات النيكوتين المعلنة على عبوات تبغ الشيشة – المعسل مقارنة بالمستويات المقاسة فعليًا.

هذه الدراسة أجراها فريق من الباحثين بقيادة ماري رزق حنا، زياد بن طالب، ونيل إل. بينويتز، وتسعى إلى تقديم رؤية شاملة حول دقة المعلومات المعلنة على عبوات هذه المنتجات.

منهجية البحث

اعتمد الباحثون على منهجية علمية دقيقة لتقييم مستويات النيكوتين في منتجات تبغ الشيشة المنكهة – المعسل المتوفرة في الأسواق الأمريكية. تم جمع 15 منتج. من العلامات التجارية الأكثر شيوعًا، وتم تحليلها باستخدام تقنيات مخبرية متقدمة لقياس مستوى النيكوتين الفعلي.

ركز الباحثون على مقارنة النتائج المختبرية بالمستويات المعلنة على العبوات لتحديد مدى التباين بينهما. شملت الدراسة أيضًا تحليل عدد من العوامل المؤثرة، مثل نوع النكهة، والعلامة التجارية، ومستوى الرقابة المطبقة في بلد الإنتاج.

مستويات النيكوتين الفعلية أعلى بنسبة 50%

كشفت الدراسة عن نتائج صادمة، حيث تبين وجود تباينات كبيرة بين مستويات النيكوتين المعلنة والمقاسة في معظم العينات التي تم تحليلها. في بعض الحالات، كانت مستويات النيكوتين الفعلية أعلى بكثير مما هو مذكور على العبوة، مما يعكس نقصًا واضحًا في دقة المعلومات المقدمة للمستهلكين.

في بعض العينات، كانت مستويات النيكوتين الفعلية أعلى بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالمستويات المعلنة. على سبيل المثال، إذا كانت العبوة تشير إلى مستوى نيكوتين يبلغ 10 ملغ، فقد أظهرت التحليلات المختبرية وجود 15 ملغ فعليًا.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن منتجات النكهات الحلوة أو الفواكه تحتوي على تباينات أكبر، حيث تجاوزت المستويات المعلنة بنسبة تتراوح بين 30% و60%. هذا التفاوت يشير إلى نقص في دقة المعلومات المقدمة للمستهلكين، مما قد يؤثر على وعيهم بالمخاطر الصحية المرتبطة باستخدام هذه المنتجات.

كما أظهرت الدراسة أن العديد من الشركات المصنعة تتبع ممارسات غير موحدة في وضع البيانات المتعلقة بمستوى النيكوتين، مما يزيد من صعوبة فهم المستهلكين للمخاطر المرتبطة باستخدام هذه المنتجات.

رقابة المنتجات لحماية المستهلك

تشير هذه النتائج إلى ضرورة تعزيز الرقابة التنظيمية على منتجات تبغ الشيشة – المعسل لضمان أن تكون المعلومات المعلنة على العبوات دقيقة.

تأتي هذه الدراسة كتنبيه قوي حول ضرورة مراجعة اللوائح المتعلقة بمنتجات المعسل المستخدمة في الشيشة، وضمان دقة البيانات المعلنة على عبواتها. فمع التزايد المستمر في استهلاك الشيشة، يصبح من الضروري تحسين نظم الرقابة لحماية المستهلك.

توصي الدراسة بضرورة تنفيذ اختبارات مستقلة ومنتظمة على منتجات التبغ المنكهة لضمان مطابقتها للمعايير المعلنة. كما تدعو الجهات التنظيمية إلى فرض عقوبات صارمة على الشركات التي تفشل في تقديم معلومات دقيقة.

المصادر :

Rezk-Hanna M, Ben Taleb Z, Benowitz NLNicotine levels in flavoured hookah (waterpipe) tobacco products: discrepancies between labelled and measured levelsTobacco Control Published Online First: 11 January 2025. doi: 10.1136/tc-2024-058939