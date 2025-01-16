يتكون طقم Vinci Spark 100 الذي تقدمه شركة Voopoo من جهاز مود وتانك كليرومايزر مخصص للفيب المباشر. المود يعمل ببطارية واحدة من نوع 18650، وهو ما يجعله جهاز صغير الحجم. يمتلك تصميم فريد بفضل تأثيرات الإضاءة الخاصة به. اما بالنسبة لـ النكهات فهي ممتازة.

طقم Vinci Spark 100 .. روعة التصميم

طقم Vinci Spark 100 جهاز رائع يركز على التصميم من خلال دمج مصابيح LED في احد جوانبه. جهاز المود سهل الاستخدام. أما بالنسبة لـ تانك UForce X Nano، فهو يقدم نكهات النكهات دقيقة للغاية وذات جودة عالية. طقم رائع يستحق التجربة خاصة لمحبي الفيب المباشر.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 33 * 28 * 90 ملم وزن المود 90,5 غرام الشحن USB-C او شاحد خارجي البطارية بطارية واحدة 18650 الطاقة القصوى 100 واط اقصى قطر للتانك 23 ملم اوضاع الفيب واط, تلقائي و الوضع الاقتصادي ابعاد التانك 33 * 53,4 ملم سعة التانك 4,5 مل وزن التانك 62 غرام نطاق الاستخدام من 18 الى 40 واط نظام اعادة التعبئة من الاعلى

محتويات العلبة :

المود

التانك

سلك USB-C

كويلات

قطع غيار

خزان احتياطي

مبسم – Drip tip

دليل المستخدم

مود Vinci Spark 100 المضيء

يحتوي الجزء العلوي من مود Vinci Spark 100 على موصل 510 يمكنه استيعاب تانكات تصل الى 23 ملم. تم تصميم الجهاز ليتم استخدامه مع تانك UForce X Nano، ولكن لا شيء يمنعك من استخدام التانك المفضل لديك. الموصل 510 يحتوي على نابض ليضمن الاتصال الدائم بين المود وتانك clearomizer.

مود Vinci Spark 100 مغطى من كل جانب بـ لوحة قابلة للإزالة. اللوحة على احد الجوانب، هي غطاء لـ حجرة البطارية. يعمل Vinci Spark 100 ببطارية واحدة بتنسيق 18650، كما أن الشريط يجعل من السهل إزالة البطارية. يتم تثبيت اللوحة بواسطة قطعتان من المغناطيس القوي لا يتركان أي تلاعب بمجرد تثبيتهما في مكانها.

اللوحة على الجانب الآخر، هي من أكثر ما يميز مود Vinci Spark 100. لوحة مرصعة بمصابيح LED تضيء في عدة طرق. تتوفر ثلاث طرق تشغيل مختلفة (عند الفيب والشحن وعند الضغط واختيار من قوائم الإعدادات). تضيف هذه الميزة تصميم عصري وأنيق للغاية.

في الجهة الأمامية، يحتوي مود Vinci Spark 100 على زر تشغيل يبرز بالكاد من سطح الجهاز. يمكنك العثور عليه بسهولة عن طريق تمرير إصبعك عليه. قطره 13.8 ملم. تحت الزر، يوجد شاشة ملونة تحتل مساحة مهمة من الجهة الأمامية.

في الأسفل يوجد أيضًا زران لضبط الطاقة والتحكم بالإعدادات. مع زر قفل عملي يسهل استخدام المود في حالة التنقل. وأخيرًا، منفذ USB-C يسمح بإعادة شحن البطارية مع امكانية استخدام شاحن خارجي وهو ما ننصح به.

الشاشة دقيقة وتباين الألوان يجعل من السهل قراءة المعلومات. يعرض مود Vinci Spark 100 المعلومات الأساسية مثل القوة المحددة أو قيمة المقاومة أو الوضع أو عدد السحبات.

يتم تقديم أوضاع مختلفة مثل SMART الذي يقوم تلقائيًا بضبط الطاقة وفقًا لقيمة المقاومة الموجودة في التانك.

يوجد وضع Eco للحفاظ على البطارية ووضع RBA الذي يسمح للمستخدم بضبط إعدادات الجهاز وفقًا لتفضيلاته الشخصية. جهاز سهل الاستخدام للغاية، لن تحتاج أي مهارات معينة للاستمتاع بتجربة الفيب الخاصة بك.

يمكن لـ مود Vinci Spark 100 توفير ما يصل إلى 80 واط في الوضع الذكي مع المقاومات المتوفرة و 100 واط في وضع RBA. توفير طاقة تصل الى 100 واط نراه مبالغ به خاصة مع بطارية 18650 واحدة. مع بطارية بهذا التنسيق، يبدو أن الحد الأقصى لقوة الاستخدام 60 واط أكثر ملاءمة لتجنب شحن البطارية عدة مرات خلال اليوم.

في جميع الحالات، لا تسمح الكويلات المرفقة مع الطقم بمثل هذا الاستخدام المكثف.

تانك UForce X Nano

يعمل تانك UForce X Nano بـ نظام تدفق الهواء العلوي. حيث تقع مداخل الهواء في أعلى التانك. ويأتي بسعة 4.5 مل، يقدم نكهات جيدة جدًا مع نمط الفيب المباشر. تانك سهل الاستخدام ومضمون ضد أي تسريب، تانك رائع لإنتاج بعض سحب البخار.

يعد ملء خزان تانك UForce X Nano أمرًا بسيطًا. ما عليك سوى فك الغطاء العلوي (الجزء العلوي من Clearomizer) لتصل الى الفتحات. يتم تغطية الفتحات بختم مطاطي يمنع أي تدفق زائد للسائل أثناء التعبئة. المبسم – Drip tip بتنسيق 510 ويمكن استبدالها بأي موديل آخر بنفس التنسيق.

تقوم حلقة دوارة بضبط تدفق الهواء. هذه الحلقة ليس لها نقطة توقف، وهي مرنة وسلسة عند الدوران، ولكنها تحافظ على مكانها. ومن خلال ترك فتحة صغيرة، يمكننا الحصول على فيب غير مباشر. لكن تانك UForce X Nano يقدم أفضل أداء في وضع الفيب المباشر.

يتم توفير اثنان من الكويلات من نوع Pnp X في علبة طقم Vinci Spark 100. الكويل الاول من نوع Pnp X بمقاومة 0.3 أوم وهو مخصص للاستخدام من 32 إلى 40 واط. والكويل الثاني من نوع Pnp ايضا بمقاومة 0.6 أوم مخصص للاستخدام من 18 إلى 23 واط.

الكويلات المرفقة متساوية في جودة النكهات سواء مع السوائل الإلكترونية بنكهات الفواكه او النكهات المركبة مثل الحلويات. ومن خلال ضبط مداخل الهواء، نحصل على بخار ساخن بدرجة معينة، تتكيف مع النكهات المختارة. يعد اختيار الشركة لـ الكويلات ممتازًا للاستخدام مع جهاز مود يعمل ببطارية 18650 واحدة.