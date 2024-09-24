قدمت شركة التبغ بريتيش أمريكان توباكو – BAT منصة جديدة اطلقت عليها Omni، عبارة عن موقع يهدف إلى “بناء عالم خالٍ من التدخين”. يتخذ Omni شكل ملف يحتوي على ما لا يقل عن 377 صفحة تقدم رؤية شركة بريتيش أمريكان توباكو لعالم خالٍ من التدخين.

81% من مبيعات الشركة تأتي من بيع التبغ!

لسنوات عديدة، كانت شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI)، الشركة المصنعة لسجائر مارلبورو الشهيرة، تحاول إيصال رغبتها في تقليل الأضرار الناجمة عن التدخين. سواء من خلال مؤسستها عالم خالٍ من التدخين (التي أعيدت تسميتها منذ ذلك الحين “العمل العالمي لإنهاء التدخين”)، أو مؤشر التحول من التبغ.

حيث أطلقت شركة التبغ حملة واسعة النطاق تهدف إلى التحول من التبغ الى منتجات بديلة. وهو تحول تحاول الشركة ان تجعله يبدو أنه وعي بآثام الصناعة القاتلة، في حين أنها مجرد محاولة لإنقاذ الأرباح التي تستمر في الانخفاض مع انخفاض مبيعات التبغ.

كانت شركة فيليب موريس إنترناشيونال هي شركة التبغ الوحيدة التي تعلن عن رغبتها في مساعدة المدخنين في جميع أنحاء العالم على الإقلاع عن التبغ. لكن قبل بضعة أيام، انضمت إليها شركة بريتيش أمريكان توباكو في مشروع مماثل يدعى Omni، “وهو عبارة عن منصة مليئة بالأدلة وسهلة الوصول توضح كيف يمكن تحقيق عالم خال من التدخين. تم الإعلان عن ذلك كجزء من “منتدى التحول” الأول للشركة والذي عقد في لندن.

في الوقت الحالي، يتخذ Omni شكل ملف يحتوي على ما لا يقل عن 377 صفحة تقدم رؤية شركة بريتيش أمريكان توباكو لعالم خالٍ من التدخين، وإجابات على الأسئلة الكبيرة حول الحد من مخاطر التدخين، وتحديث حول مخاطر التدخين و مزايا المنتجات غير القابلة للاحتراق مقارنة بها، أو عرض تقديمي لمجموعة المنتجات منخفضة المخاطر التي تنتمي إلى أفضل التقنيات المتاحة. ولكن كما يوضح الدكتور جيمس مورفي، مدير الأبحاث والعلوم في شركة التبغ، فإن “هذه هي البداية فقط”.

وفقًا لكينغسلي ويتون، المدير الإداري لشركة BAT، فإن طموح الشركة هو جعل Omni “منصة مجتمعية للمحادثة القائمة على الأدلة، وبداية للتغيير. وكل ذلك مدعوم بأدلة علمية عالية الجودة وأدلة دامغة.

في عام 2023، تجاوز حجم مبيعات شركة بريتيش أمريكان توباكو 32 مليار يورو، منها أكثر من 26 مليار (81٪) جاءت من بيع المنتجات القابلة للاحتراق (انظر التقرير المالي للشركة). وفي العام الماضي، وبفضل أكثر من 200 علامة تجارية تمتلكها حول العالم، باعت المجموعة 555 مليار سيجارة.

السؤال الحقيقي كيف لشركة تنتج وتبيع منتجات التبغ، مساعدة المدخنين في جميع أنحاء العالم على الإقلاع عن التبغ؟ نترك لكم حرية الرد.