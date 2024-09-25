يعد بود Doric 60 Pro الذي تقدمه شركة Voopoo جهازًا كبيرًا إلى حد ما. مزود ببطارية مدمجة كبيرة، ويقدم الجهاز نمطي الفيب المباشر وغير مباشر بفضل الطاقة التي يوفرها والتي تصل الى 60 واط.

بود Doric 60 Pro .. بتصميم اسطواني

من الممكن تصنيف بود Doric 60 Pro على أنه جهاز فيب بين البدو واطقم المبتدئين. حجم كبير جدًا ولكنه يخفي في داخله بطارية كبيرة بقوة 2500 مللي أمبير في الساعة لجلسات الفيب طويلة. يحتوي االبود على ثلاثة مستويات للطاقة وحلقة قفل عملية للغاية. جهاز مناسب للعديد من الـ vapers سواء للفيب المباشر أو غير المباشر.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 26,1 * 128 ملم وزن البود 102 غرام الشحن USB-C البطارية 2500 مللي أمبير سعة التانك 5 مل نطاق الاستخدام بين 5 و 60 واط

محتويات العلبة :

البود

قطع غيار

سلك USB-C

دليل المستخدم

بطارية كبيرة

يمتلك بود Doric 60 Pro زر مخصص لإنتاج البخار، ويستخدم أيضًا لضبط الإعدادات. يوجد أعلى الزر مباشرة، ثلاثة مصابيح LED صغيرة تضيء بألوان مختلفة للإشارة إلى حالة أداء الجهاز، وكذلك مستوى البطارية المتبقي.

تم تصميم الزر بشكل جيد، والاتصال تحت الإصبع لطيف والصوت الناتج عند الضغط عليه يكون متحفظًا إلى حد ما. من الممكن اختيار ثلاث قوى مختلفة بالضغط على الزر. يتم تحديد المستويات برمز اللون.

في قاعدة بود Doric 60 Pro، هناك حلقة تعمل كقفل للجهاز. عندما تكون العلامة الموجودة على الحلقة على القفل المفتوح، يمكنك استخدام البود عبر الضغط على زر التشغيل. على العكس من ذلك، مع إغلاق القفل، يصبح من غير الممكن الضغط على الزر. يحتفظ البود بالخاصية الأساسية للاطفاء عن طريق الضغط على زر التشغيل 5 مرات، ولكن حل الحلقة الدوارة عملي أكثر، خاصة في حالة النقل.

في الجزء العلوي من بود Doric 60 Pro، يوجد منفذ USB-C يسمح بإعادة شحن البطارية المدمجة التي تأتي بقدرة 2500 مللي أمبير في الساعة، أي ما يعادل بطارية بتنسيق 18650، وهذا يتوافق مع الكويلات التي تأتي مع بود Doric 60 Pro. حيث يأتي مع الجهاز كويل بقيمة 0.3 و 0.8 أوم، وبالتأكيد مع الاخير يمكنك الـ vape طوال اليوم دون إعادة الشحن.

لا يوفر الجهاز امكانية الفيب أثناء الشحن. وتشير الشركة المصنعة إلى أنها طبقت هذا النظام من أجل سلامة المستخدم في حالة حدوث مشكلة في البطارية أثناء إعادة الشحن. وبذلك لن يتعرض الـ vaper لأي خطر. بفضل بطاريته التي تبلغ سعتها 2500 مللي أمبير في الساعة، ليست هناك حاجة للشحن أثناء اليوم.

تانك عملاق

يتميز بود Doric 60 Pro بخزان كبير بسعة تبلغ 5 مل. في قمته، هناك فتحتان (لتدفق الهواء)، تواجهان بعضهما البعض، تسمحان بدخول الهواء إلى الكويل. الفتحة واسعة بما يكفي للسماح بمرور كمية كبيرة من الهواء. للحصول على فيب غير مباشر محكم، يجب عليك تقييد الفتحة بشكل كبير. يعد هذا النوع من تدفق الهواء أكثر ملاءمة للفيب المباشر بالرغم من إمكانية الحصول على فيب غير مباشر محكم.

لملء خزان بود Doric 60 Pro الذي تبلغ سعته 5 مل، ما عليك سوى رفع غطاء السيليكون لإدخال طرف الزجاجة. الفتحة كبيرة بما يكفي لاستيعاب معظم زجاجات السوائل الإلكترونية. يظل مستوى السائل الإلكتروني مرئيًا حتى أسفل الخزان.

يتم توفير اثنين من المبسم داخل العلبة. الذي على يمين الصورة مناسب للفيب الغير مباشر المحكم و يجب تثبيت كويل الـ 0.8 أوم. والآخر مخصص للفيب المباشر مع كويل 0.3 أوم. فهو يسمح بخروج كمية أكبر من البخار مع كل نفخة. نقطة مهمة أن تهتم شركة Voopoo بهذه التفاصيل الصغيرة التي توفر تجربة فيب متكاملة مع بود Doric 60 Pro.

الكويلات المرفقة بالجهاز من نوع PNP X. الأول بقيمة 0.8 أوم للاستخدام بين 12 و16 واط والثاني بقيمة 0.3 أوم للاستخدام بين 32 و40 واط.

فيما يتعلق بتجربة الفيب، فإن النتائج مرضية للغاية. النكهات ذات جودة عالية وكمية بخار متوافقة مع الكويل المستخدم. لقد حصلنا على نتائج أفضل مع السوائل الإلكترونية بنكهات الفواكه، حيث يظل البخار باردًا دائمًا. يعد بود Doric 60 Pro جهاز فيب ممتاز للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز متعدد الاستخدامات بتنسيق أسطواني.