الإقلاع عن التدخين هو أحد أهم القرارات التي يمكن أن يتخذها الشخص لتحسين صحته ومن حوله. ومع ذلك، هناك عقبة شائعة تواجه العديد من المدخنين الذين يحاولون الإقلاع، وهي زيادة الوزن. هذا الأمر قد يكون مقلقا للكثيرين بعد الإقلاع. السجائر الإلكترونية، يمكن أن تكون الحل المثالي لهؤلاء المدخنين الذين يريدون التخلص من التدخين دون القلق حول زيادة الوزن.

أظهرت دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة JMIR Public Health and Surveillance الطبية أن استخدام السجائر الإلكترونية يساهم بشكل ملحوظ في تقليل الزيادة في الوزن والتي قد تحدث بعد الإقلاع عن التدخين. الدراسة كانت تحليلًا ثانويًا لتجربة تقييم فعالية السجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين (E3)، والتي ركزت على مقارنة تغيرات الوزن بين مجموعات مختلفة من المدخنين الذين استخدموا السجائر الإلكترونية من لم يستخدمها.

منهجية الدراسة

بلغ عدد المشاركين 257 مشاركًا، وكانت نسبة النساء 47.5٪ . وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات رئيسية :

مجموعة استخدمت السجائر الإلكترونية المحتوية على النيكوتين إلى جانب الاستشارة الطبية.



مجموعة استخدمت السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين مع الاستشارة الطبية.



مجموعة تلقت استشارة طبية فقط دون استخدام أي نوع من السجائر الإلكترونية.



على مدار 12 أسبوعًا، تم تتبع تغيرات الوزن لدى المشاركين. أظهرت النتائج أن معظم الذين استمروا في التدخين لم يواجهوا أي تغييرات كبيرة في الوزن، في حين أن أولئك الذين امتنعوا عن التدخين شهدوا زيادة في الوزن. ولكن المثير للاهتمام هو أن المجموعات التي استخدمت السجائر الإلكترونية شهدت زيادة طفيفة جدًا في الوزن مقارنةً بالمجموعة التي تلقت استشارة طبية فقط.

فعالية السجائر الإلكترونية

بناءً على هذه النتائج، تلعب السجائر الإلكترونية دورًا مزدوجًا في رحلة الإقلاع عن التدخين. من ناحية، تقدم للمدخنين وسيلة فعالة للحد من التدخين أو الإقلاع عنه تمامًا، ومن ناحية أخرى، تقلل من زيادة الوزن التي يخشاها الكثيرون.

على الرغم من الزيادة الطفيفة في الوزن في المجموعات التي تستخدم السجائر الالكترونية للاقلاع والتي بلغت 0.56 كجم فقط، فإنها أقل بكثير من الزيادة التي يواجهها المدخنون الذين يقلعون عن التدخين بالشكل التقليدي.

لنقارن الأمر ببساطة: السجائر التقليدية ليست فقط مصدرًا رئيسيًا للعديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان، لكنها أيضًا تلعب دورًا كبيرًا في إدمان النيكوتين. عندما يقلع الشخص عن التدخين فجأة، قد يعاني من زيادة في الوزن نتيجة لتعويض نقص النيكوتين بتناول الطعام.

السجائر الإلكترونية، من جهة أخرى، توفر للمدخنين بديلًا يُشبع حاجتهم للنيكوتين دون الحاجة إلى التعرض لآلاف المواد الكيميائية الضارة الموجودة في السجائر التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسجائر الإلكترونية أن تخفف من الرغبة في تناول الطعام المرتبطة بالإقلاع عن التدخين، مما يحد من احتمالية زيادة الوزن بشكل كبير.

تحفيز المدخنين على التحول

إذا كنت مدخنًا وتفكر في الإقلاع ولكنك قلق بشأن زيادة الوزن، فإن السجائر الإلكترونية قد تكون الحل الأمثل لك. فهي ليست مجرد وسيلة لتقليل الرغبة في التدخين، ولكنها تقدم لك فرصة للإقلاع عن التدخين دون المرور بتجربة التغيرات الكبيرة في الوزن التي يمكن أن تكون محبطة.

في النهاية، السجائر الإلكترونية توفر للمدخنين وسيلة آمنة نسبيًا وأكثر فعالية للإقلاع عن التدخين دون القلق من زيادة الوزن. على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يشهدون زيادة طفيفة في الوزن، إلا أن هذه الزيادة تعتبر قليلة جدًا مقارنةً بما يواجهه المدخنين الذين يقلعون عن التدخين باستخدام الأساليب التقليدية. مع استمرار البحث والدراسات، يمكن أن تصبح السجائر الإلكترونية الأداة الرئيسية للإقلاع عن التدخين، مع فوائد إضافية تتجاوز مجرد التخلص من السجائر التقليدية.

المصدر :

Lyzwinski L, Dong M, Wolfinger RD, Filion KB, Eisenberg MJ

e-Cigarettes, Smoking Cessation, and Weight Change: Retrospective Secondary Analysis of the Evaluating the Efficacy of e-Cigarette Use for Smoking Cessation Trial. JMIR Public Health Surveill 2024;10:e58260. doi: 10.2196/58260