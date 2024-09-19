بود Wenax S3 Evo عبارة عن جهاز فيب صغير جدا اسطواني الشكل بقطر 19 ملم. مع ثلاثة مستويات للطاقة، يلبي جهاز البود احتياجات العديد من الـ vapers. بود بسيط وفعال.

الشكل الأسطواني جميل دائمًا

الاتجاه السائد في سوق البودات هو أجهزة غالبًا ما تكون مستطيلة الشكل أو مربعة إلى حد ما. كان التنسيق الأسطواني، متوفرا دائمًا في اجهزة الفيب الميكانيكية، أو الأطقم المزودة بـ تانك Clearomizer. تصميم مريح دائمًا في الاستخدام بقبضته وسهولة حمله. و بود Wenax S3 Evo يحتوي على جميع هذه المواصفات.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 123,8 * 19 ملم وزن البود 48 غرام الشحن USB-C البطارية 1100 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام تلقائي لغاية 18 واط

محتويات العلبة :

البود

دليل المستخدم

بود Wenax S3 Evo .. جودة الصنع

في بود Wenax S3 Evo، يؤدي الزر الموجود في قاعدته وظائف مختلفة. يسمح لك بتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. يمكنك أيضًا، بعد ثلاث ضغطات متتالية، اختيار مستوى الطاقة (منخفض، متوسط ​​مرتفع). يتم تحديد المستوى بلون مميز حيث أنه فوق الزر مباشرةً يوجد مصباح LED يحيط بالبود.

يتم إنتاج البخار إما بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الضغط على زر التشغيل حسب التفضيل الشخصي للمستخدم.

بعد 5 ضغطات، يتم قفل الزر، لكن لا يزال من الممكن استخدام السجائر الإلكترونية عن طريق النظام التلقائي. يستغرق الأمر 5 ضغطات إضافية لإيقاف تشغيل البود بالكامل.

لم نلاحظ أي تأخير في سرعة الاستجابة بين بداية السحبة و لحظة إنتاج البخار.

يتيح منفذ USB-C الشحن السريع للبطارية المدمجة التي تكون بسعة 1100 مللي أمبير في الساعة. عمر البطارية ليس الأكبر، ولكن نسبة الى قطر البود 19 ملم فقط وارتفاعه حوالي 9.5 سم هذا اكبر حجم بطارية يمكن ان يكون بداخله. تعتبر الخرطوشة المزودة بكويل قيمة 0.8 أوم جيدة إلى حد ما من حيث استهلاك الطاقة. الأمر الذي يجعل عمر البطارية متناسق مع الجهاز.

يحتوي بود Wenax S3 Evo على زر خاص بتعديل تدفق الهواء. من خلال ترك جميع الفتحات مفتوحة، يمكنك الحصول على نمط الفيب المباشر المقيد للغاية. على العكس من ذلك، عندما يقل عدد الثقوب التي تسمح للهواء بالمرور، يصبح تيار الهواء ضيقًا، وتحصل على نمط الفيب غير المباشر. التحكم دقيق وموثوق.

الخرطوشة ذات نظام مغلق وتحتوي على كويل بقيمة 0.8 أوم مخصص للاستخدام من 14 إلى 18 واط. اما بالنسبة لسعة الخزان فهي 2 مل. يتوافق هذا إلى حد ما مع قطر بود Wenax S3 Evo البالغ 19 ملم. الخرطوشة ذات نظام مغلق وهذا يعني عند تلف الكويل، يجب تغيير الخرطوشة بالكامل.

طريقة اعادة التعبئة بسيطة للغاية. ماعليك سوى رفع غطاء السيليكون لإدخال طرف الزجاجة في الفتحة المخصصة. على الرغم من أن الخرطوشة تدخل عميقًا في الجزء العلوي من بود Wenax S3 Evo، إلا أن مستوى السائل الإلكتروني يبقى مرئيًا بوضوح في جميع الأوقات ولا يتطلب إزالة الخرطوشة.

بالنسبة لتجربة الفيب، كما عودتنا دائمًا شركة Geekvape، فإن بود Wenax S3 Evo نجاح حقيقي. النكهات دقيقة ومفصلة. يعمل البود بكويلات ممتازة وطويلة العمر لتوفر لك العديد من السحبات قبل التفكير في تغيير الخرطوشة.