بود Wenax S3 Evo عبارة عن جهاز فيب صغير جدا اسطواني الشكل بقطر 19 ملم. مع ثلاثة مستويات للطاقة، يلبي جهاز البود احتياجات العديد من الـ vapers. بود بسيط وفعال.

الشكل الأسطواني جميل دائمًا

بود Wenax S3 Evo

الاتجاه السائد في سوق البودات هو أجهزة غالبًا ما تكون مستطيلة الشكل أو مربعة إلى حد ما. كان التنسيق الأسطواني، متوفرا دائمًا في اجهزة الفيب الميكانيكية، أو الأطقم المزودة بـ تانك Clearomizer. تصميم مريح دائمًا في الاستخدام بقبضته وسهولة حمله. و بود Wenax S3 Evo يحتوي على جميع هذه المواصفات.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 123,8 * 19  ملم
وزن البود 48 غرام
الشحن USB-C
البطارية 1100 مللي أمبير
سعة التانك 2 مل
نطاق الاستخدام تلقائي لغاية 18 واط

محتويات العلبة :

  • البود
  • دليل المستخدم

بود Wenax S3 Evo .. جودة الصنع

زر التشغيل في بود Wenax S3 Evo

في بود Wenax S3 Evo، يؤدي الزر الموجود في قاعدته وظائف مختلفة. يسمح لك بتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. يمكنك أيضًا، بعد ثلاث ضغطات متتالية، اختيار مستوى الطاقة (منخفض، متوسط ​​مرتفع). يتم تحديد المستوى بلون مميز حيث أنه فوق الزر مباشرةً يوجد مصباح LED يحيط بالبود.

يتم إنتاج البخار إما بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الضغط على زر التشغيل حسب التفضيل الشخصي للمستخدم.

بعد 5 ضغطات، يتم قفل الزر، لكن لا يزال من الممكن استخدام السجائر الإلكترونية عن طريق النظام التلقائي. يستغرق الأمر 5 ضغطات إضافية لإيقاف تشغيل البود بالكامل.

لم نلاحظ أي تأخير في سرعة الاستجابة بين بداية السحبة و لحظة إنتاج البخار.

منفذ USB-C

يتيح منفذ USB-C الشحن السريع للبطارية المدمجة التي تكون بسعة 1100 مللي أمبير في الساعة. عمر البطارية ليس الأكبر، ولكن نسبة الى قطر البود 19 ملم فقط وارتفاعه حوالي 9.5 سم هذا اكبر حجم بطارية يمكن ان يكون بداخله. تعتبر الخرطوشة المزودة بكويل قيمة 0.8 أوم جيدة إلى حد ما من حيث استهلاك الطاقة. الأمر الذي يجعل عمر البطارية متناسق مع الجهاز.

يحتوي بود Wenax S3 Evo على زر خاص بتعديل تدفق الهواء

يحتوي بود Wenax S3 Evo على زر خاص بتعديل تدفق الهواء. من خلال ترك جميع الفتحات مفتوحة، يمكنك الحصول على نمط الفيب المباشر المقيد للغاية. على العكس من ذلك، عندما يقل عدد الثقوب التي تسمح للهواء بالمرور، يصبح تيار الهواء ضيقًا، وتحصل على نمط الفيب غير المباشر. التحكم دقيق وموثوق.

الخرطوشة المرفقة

الخرطوشة ذات نظام مغلق وتحتوي على كويل بقيمة 0.8 أوم مخصص للاستخدام من 14 إلى 18 واط. اما بالنسبة لسعة الخزان فهي 2 مل. يتوافق هذا إلى حد ما مع قطر بود Wenax S3 Evo البالغ 19 ملم. الخرطوشة ذات نظام مغلق وهذا يعني عند تلف الكويل، يجب تغيير الخرطوشة بالكامل.

طريقة اعادة التعبئة بسيطة للغاية. ماعليك سوى رفع غطاء السيليكون لإدخال طرف الزجاجة في الفتحة المخصصة. على الرغم من أن الخرطوشة تدخل عميقًا في الجزء العلوي من بود Wenax S3 Evo، إلا أن مستوى السائل الإلكتروني يبقى مرئيًا بوضوح في جميع الأوقات ولا يتطلب إزالة الخرطوشة.

بالنسبة لتجربة الفيب، كما عودتنا دائمًا شركة Geekvape، فإن بود Wenax S3 Evo نجاح حقيقي. النكهات دقيقة ومفصلة. يعمل البود بكويلات ممتازة وطويلة العمر لتوفر لك العديد من السحبات قبل التفكير في تغيير الخرطوشة.

اكتشف اختياراتنا لـ افضل انواع السجائر الإلكترونية لهذا العام

المميزات

  • مستويات مختلفة للطاقة
  • مريح في الحمل والاستخدام
  • جودة الفيب والنكهات
  • سهولة الاستخدام
  • وضعين للتشغيل

العيوب

      • الخراطيش ذات نظام مغلق

اشترك في النشرة الإخبارية

انضم إلى اكثر من 8000 مشترك في نشرة اخبار Vaping Post. لتبقى على اطلاع بجميع أخبار السجائر الالكترونية

التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
سهولة الاستخدام
تجربة المستخدم
الخلاصة
يعتبر بود Wenax S3 Evo جهاز بود جيدًا جدًا. إنه بسيط للغاية ويقدم نكهات ممتازة. يتيح لك زر التشغيل الخاص به اختيار العديد من القوى. من الممكن استخدام البود ببساطة عن طريق الاستنشاق. نأسف فقط كون الخرطوشة ذات نظام مغلق. تم تصميم Wenax S3 Evo للمبتدئين ولكن أيضًا للـ vapers الأكثر خبرة الذين يبحثون عن جهاز فيب احتياطي عالي الجودة.
4.7
المجموع النهائي
المقال السابقمقابلة مع Haze Vape : الى أين يتجه سوق السجائر الإلكترونية في الأردن بعد التعديل الجديد للنظام الضريبي
Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
Facebook Instagram Mail Twitter
review-wenax-s3-evo-geekvapeيعتبر بود Wenax S3 Evo جهاز بود جيدًا جدًا. إنه بسيط للغاية ويقدم نكهات ممتازة. يتيح لك زر التشغيل الخاص به اختيار العديد من القوى. من الممكن استخدام البود ببساطة عن طريق الاستنشاق. نأسف فقط كون الخرطوشة ذات نظام مغلق. تم تصميم Wenax S3 Evo للمبتدئين ولكن أيضًا للـ vapers الأكثر خبرة الذين يبحثون عن جهاز فيب احتياطي عالي الجودة.

مقالات ذات صلةالمزيد من المقالات لهذا الكاتب

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments