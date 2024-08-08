ازداد عدد السجائر الإلكترونية الموافق عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ليصل إلى 33 سيجارة الكترونية، جميعها من تصنيع شركة Big Tobacco.

شركات التبغ الكبرى تعزز وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية

يواصل قطاع صناعة التبغ تعزيز مكانته في السوق الأمريكية. بعد أسابيع قليلة من ترخيص التسويق لمنتجات NJOY من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، جاء دور Vuse، المعروفة سابقًا باسم Vype، للحصول على الضوء الأخضر من الادارة. أعلنت إدارة الغذاء والدواء مؤخرًا عن إضافة ستة اجهزة فيب جديدة من ماركة Vuse، المصنعة من قبل شركة التبغ R.J Reynolds، إلى قائمة اجهزة السجائر الإلكترونية المصرح بها قانونًا في الولايات المتحدة، ليصل المجموع إلى 33 نوع.

R.J Reynolds يتجاوز القانون التنظيمي الأمريكي.

السجائر الإلكترونية الجديدة المصرح بها هي:

جهاز بود Vuse Alto Pod Golden Tobacco 5%

جهاز بود Vuse Alto Pod Rich Tobacco 5%

جهاز بود Vuse Alto Pod Golden Tobacco 2.4%

جهاز بود Vuse Alto Pod Rich Tobacco 2.4%

جهاز بود Vuse Alto Pod Golden Tobacco 1.8%

جهاز بود Vuse Alto Pod Rich Tobacco 1.8%

وفي حين تؤكد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أن هذه الموافقة لا تعني أن هذه المنتجات خالية من المخاطر، فإنها تعتبر نسبة الفائدة الى المخاطر مناسبة للشعب الأمريكي. ويعتمد هذا التقييم الإيجابي جزئيًا على حقيقة أن هذه المنتجات بنكهة التبغ، على عكس النكهات الأخرى التي قد تروق للقاصرين.

تظل الحقيقة أن هذا الترخيص الجديد يتعلق مرة أخرى بقطاع صناعة التبغ. ومن بين المنتجات الـ 33 التي تمت الموافقة عليها الآن، لم يتم إنتاج أي منها من قبل شركة تصنيع مستقلة. يبدو أن منتجات شركات التبغ الكبرى تحتوي على صيغة سرية تجعلها مقبولة أكثر في نظر السلطات الأمريكية من تلك التي تنتجها العلامات التجارية المستقلة.