بود Feelin AR الذي تقدمه شركة Nevoks عبارة عن جهاز فيب صغير وسهل الاستخدام للغاية. يقدم نكهات ذات جودة عالية جدًا.الخرطوشة المرفقة مع الجهاز جيدة جدا وتتوفر خراطيش اخرى ايضا تباع منفصلة، ولكن لا تزال هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين.

بود Feelin AR .. البساطة

تصميم بود Feelin AR كلاسيكي. الحجم الصغير والتصميم المدروس تجعل من السهل استخدام البود بشكل يومي. بطاريته 1000 مللي أمبير والجهاز لا يحتوي على زر تشغيل، حيث يعمل تلقائيا عن طريق الاستنشاق. باستثناء ضبط تدفق الهواء، فإن بود Feelin AR لا يتطلب من أي ضبط اعدادات اخرى.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 111,2 * 21,05 * 13,45 ملم وزن البود 40 غرام الشحن USB-C البطارية 1000 مللي أمبير سعة التانك 3 مل نطاق الاستخدام تلقائي لغاية 30 واط

محتويات العلبة :

البود

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود عملي واداء مثالي

نجد على أحد جوانب بود Feelin AR، منفذ USB-C مخصص لشحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1000 مللي أمبير في الساعة. لا تعتبر البطارية الأكبر من نوعها، ولكنها متناسقة مع حجم البود. على الرغم من حجم البطارية 1000 مللي أمبير كافي للخرطوشة المرفقة 0.8 أوم، إلا إنه توجد خراطيش أخرى متوافقة مع بود Feelin AR.

حيث تتوفر خرطوشة بقيمة 1.2 أوم وهي مخصصة للاستخدام من 8 إلى 11 واط وهي تستهلك القليل جدًا من الطاقة وبالتالي قد تكون مناسبة أكثر مع بود Feelin AR. ويوجد أيضًا خراطيش 0.6 و 0.4 أوم الأكثر استهلاكًا للطاقة. لا نوصي باستخدام هذه الخراطيش إلا إذا كنت ترغب في إعادة شحن جهازك بشكل متكرر.

من النقاط التي لاحظناها هي عدم امكانية استخدام البود (الفيب) أثناء الشحن. وهذه نقطة نأسف لها. حيث يجب عليك عدم الفيب والانتظار أثناء إعادة شحن بود Feelin AR.

في الجهة المقابلة لمنفذ الشحن، يوجد زر مخصص لضبط تدفق الهواء. يمكنك التنقل بين نمط الفيب المباشر المقيد للغاية إلى نمط الفيب غير المباشر المحكم اعتمادًا على ما إذا كنا نفتح او نغلق الفتحات. درجة التحكم دقيقة للغاية ولم نشعر بأي اضطراب في تدفق الهواء وكانت التجربة سلسة للغاية. عند تحرك الزر فهو يبقى ثابتا ولا يمكنه التحرك من تلقاء نفسه خاصة عند وضع بود Feelin AR في الجيب أو الحقيبة.

يتم توفير خرطوشة واحدة مع بود Feelin AR. الخراطيش ذات نظام مغلق، الأمر الذي يتطلب تغيير الخرطوشة بالكامل عند انخفاض جودة النكهات والتي تعتبر احدى الاشارات الرئيسية لتلف الكويل.

بأمكان خرطوشة الـ 0.8 أوم توفير نمط الفيب المباشر المقيد للغاية. ولكنها ملائمة أكثر لنمط الفيب غير المباشر. تبلغ سعة الخزان 3 مل، وهي سعة جيدة متوافقة مع حجم بود Feelin AR. يتم إنتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق البسيط. لم نلاحظ أي تأخير في استجابة الجهاز على الاطلاق.

النكهات التي يقدمها بود Feelin AR ممتازة، خاصة مع السوائل الإلكترونية بنكهات الفواكه. يبقى البخار باردًا حتى عند الفيب المتكرر. بود Feelin AR جهاز فيب ممتاز، ولكن عدم القدرة على استخدامه أثناء الشحن قد يمثل عائقًا حقيقيًا لبعض المستخدمين.