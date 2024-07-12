طقم جديد ببطارية المزدوجة تقدمه لنا شركة Vaporesso. يمكن لـ مود Gen Max الذي يأتي بتصميم فريد، توفير ما يصل إلى 220 واط بفضل شريحة AXON الالكترونية. يأتي الطقم مع تانك iTank T المجهز بنظام تدفق هواء علوي، بفتحات كبيرة تمكنه من توفير كمية البخار مثيرة للإعجاب.

تغيير في التصميم

يتميز طقم Gen Max عن منتجات شركة Vaporesso المعتادة، بشاشة مستديرة وزر تشغيل دوار متعدد الوظائف. جهاز المود قوي وسهل الاستخدام. يوفر تانك iTank T كمية بخار كبيرة مع الحفاظ على جودة النكهات.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 141,4 * 49,7 * 28,5 ملم وزن المود 114 غرام الشحن USB-C او شاحن خارجي البطارية بطاريتين من نوع 18650 الطاقة القصوى 220 واط اوضاع الفيب واط, فولت, تلقائي ابعاد التانك 23 * 54 ملم سعة التانك 6 مل وزن التانك 85 غرام نطاق الاستخدام من 50 الى 75 واط نظام اعادة التعبئة من الاعلى

محتويات العلبة :

مود Gen Max

تانك iTank T

سلك USB-C

كويلات

خزان احتياطي

قطع غيار

مبسم – Drip tip

دليل المستخدم

طقم Gen Max .. مريح في اليد

يحتوي مود Gen Max على منصة توصيل 510 معدنية مستديرة. تم تصميم جهاز المود للاقتران مع تانك iTank T المرفق مع الطقم. يعمل المود مع أي تانك لا يتجاوز قطره إلى 23 ملم كون جوانب المود مستديرة بزاوية 45 درجة. ومع ذلك، من الممكن استخدام تانكات بقطر 25 ملم دون أن يكون مزعجًا من ناحية الشكل.

يوجد على أحد جانبي مود Gen Max منفذ USB-C مخصص لتحديث الشريحة الإلكترونية أو لإعادة شحن البطارية. للحصول على عمر بطارية أطول، نوصي باستخدام شاحن خارجي مخصص لهذا النوع من البطاريات. يوجد أيضًا زر صغير يعمل بمثابة قفل يسمح بإغلاق المود بالكامل أثناء النقل، لتجنب الضغط على الازرار بشكل غير مقصود.

نأتي الان الى الميزة الرئيسية لـ مود Gen Max، الزر الدوار. يسمح هذا الزر للمستخدم بالدخول إلى القوائم وتحديد الخيارات المختلفة. يتم استخدامه أيضًا لضبط قوة الـ vaping. كل دوران مصحوب بنقرة مكتومة. ويتم التحكم بكل شيء من خلال هذه العجلة. وداعًا للأزرار الـ “+” و”-” وزر التشغيل التقليدي.

الزر الدوار مريح للغاية عند الاستخدام، سواء كنت تستخدم يدك اليمنى أو اليسرى، وسواء كنت تضغط عليها بابهامك أو بإصبع السبابة.

حجرة البطاريات في مود Gen Max لها باب معدني. يتم تثبيته في مكانه بواسطة قطعتين من المغناطيس القوي للغاية. لن تقلق من تحرك هذا الجزء من تلقاء نفسه أو حتى أثناء النقل او وضعه في الجيب او في حقيبة.

يعمل مود Gen Max ببطاريتين من نوع 18650. يشار إلى القطبية بوضوح داخل حجرة البطاريات. وحتى وان قام المستخدم بإدخال البطاريات بشكل غير صحيح، فإن مود Gen Max محمي ضد القطبية العكسية.

قطعة قماشية صغيرة تجعل من السهل إزالة البطاريات. مستوى التشطيبات يتوافق مع الجودة العالية للصنع.

تعرض شاشة مود Gen Max المعلومات الأساسية مثل قيمة المقاومة وعدد السحبات ومستوى البطارية والوضع المحدد وبالطبع الطاقة. يحتوي المود على عدة أوضاع مثل F(t) أو Eco أو الجهد المتغير أو النبض. من الناحية العملية، يتوافق الوضع F(t) مع الطاقة المتغيرة الأكثر استخدامًا.

من الممكن إضافة الوظيفة الذكية التي تكتشف قيمة المقاومة وتقترح قوة الطاقة المناسب لها. وهذا أمر عملي للغاية وفعال للغاية، ويلغي الحاجة إلى اختيار الطاقة يدويًا. هذه الوظيفة ذات أهمية خاصة عند استخدامها مع التانكات الخاصة بالعلامة التجارية.

مود Gen Max يعمل بشكل ممتاز وسريع الاستجابة.

تانك iTank T .. مخصص للفيب المباشر

تم تصميم تانك iTank T ليكون مخصصا للفيب المباشر. وركزت الشركة المصنعة على إنتاج كمية كبيرة من البخار دون التضحية بالنكهات. سعة الخزان 6 مل وهى كبيرة للغاية وتجنبك إعادة التعبئة المتكررة. مبسم – Drip tip مرتفع ومريح جدا عند الاستخدام. مع قطر داخلي يبلغ 10 ملم، ليوفر كمية بخار مثالية.

تتم إعادة التعبئة تانك iTank T عن طريق تحريك الغطاء العلوي (الجزء العلوي من الـ Clearomizer). يمكن الوصول إلى الفتحات بسهولة حيث يُرمز له بسهم أحمر صغير. فتحة التعبئة مغطاة بختم سيليكون منقسم. هذه المساحة واسعة، لكن فتحتها لا تستوعب بسهولة زجاجات السائل ذات الاطراف الكبيرة. لا يمثل ذلك مشكلة كبيرة، حيث أن الغالبية العظمى من الزجاجات متوافقة مع حجم الفتحة.

تانك iTank T مجهز بنظام علوي لتدفق الهواء. وها مايميزه، حيث لن تضطر لمواجهة المشكلات الشائعة لتسرب السوائل في قاعدة التانك. إن دوران الحلقة التي تضبط تدفق الهواء ثابت ولكنه مرن بدرجة كافية لتوفير ضبط دقيق. الميزة الجديدة المدروسة جيدًا هي الإشارة الرقمية من 0 إلى 4 على الحلقة الدوارة، مما يسمح بتعديل سريع بفضل هذه الأرقام.

يتم وضع الكويل في قاعدة تانك iTank T بعد فك القاعدة بالتأكيد. لا يوجد اتجاه محدد لوضع الكويل، والذي يتم تثبيته في مكانه بواسطة الحلقات المطاطية.

يأتي مع طقم Gen Max اثنان من الكويلات: الأول شبكي من نوع GTI و بمقاومة 0.4 أوم والثاني بمقاومة 0.2 أوم. بالنسبة لكويل GTI 0.4 أوم، تتراوح قوة الفيب بين 50 و 60 واط، في حين يتم استخدام كويل 0.2 أوم بين 60 و75 واط. حتى مع القوة القصوى البالغة 220 واط، لا يقوم مود Gen Max بتسخين التانك على الاطلاق.

تقديم النكهات ممتاز على جميع مستويات الطاقة. تتوفر نماذج أخرى للكويلات بقيمة (0.5 و0.15 أوم) وهي متوافقة مع تانك iTank T. سواء كنت من محبي السوائل بنكهة الفواكه أو غيرها من السوائل اللذيذة، فإن تانك iTank T يقوم بالمهمة على أكمل وجه.