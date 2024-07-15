أصدرت الجمارك المصرية منشور رقم 35 لسنة 2024 يتضمن تعليمات جديدة حول المعاملة الضريبية لـ السجائر الإلكترونية. وفرض ضريبة القيمة المضافة، استجابة للتساؤلات الواردة من المنافذ الجمركية.

أوضحت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية الأستاذة رشا عبدالعال راضي. أن هذا المنشور جاء بناءً على الكتب المتبادلة بين مصلحتي الضرائب والجمارك. بخصوص المعاملة الضريبية للسجائر الإلكترونية التي تحتوي على النكهات الإلكترونية والبطاريات المدمجة التي يتم التخلص منها عند انتهاء النكهة (أي اجهزة الفيب ذات الاستخدام الواحد). وقد تم تطبيق هذا التوجيه على البيان الجمركي رقم 254275 باسم شركة شلتر جروب للاستثمار.

وأضافت عبدالعال أنه بعد دراسة الموضوع من قبل لجنة التشريعات الضريبية بقرار وزير المالية رقم 206 لسنة 2020. توصلت اللجنة إلى أن السجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة ويتم رميها عند نفاذ النكهة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% من القيمة. وقد اعتمد وزير المالية هذا الرأي في 30 مايو الماضي.

في نهاية أبريل الماضي، أشارت عبدالعال إلى أن الإصدار الثالث للتعليمات رقم 90 لسنة 2021 بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة. الذي أصدرته المصلحة، يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه سرعة ودقة إجراءات رد الضريبة، وتطوير العملية الحالية. لتبسيط الإجراءات وحل المشاكل المتعلقة برد الضريبة، وتحديد إطار عام يعمل عليه جميع وحدات المصلحة.

كما أوضحت أن الإصدار الثالث للتعليمات رقم 90 لسنة 2021 يتضمن التزامات الممولين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة في مرحلة استيفاء المدخلات المحلية والمستوردة وشهادات التصدير. ووفقًا له، يمكن للمسجلين التقدم بطلب رد ضريبة لرصيد دائن بشرط أن يكون هذا الرصيد. ضمن حالات الرد الواردة في قانون الضريبة على القيمة المضافة واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما، مع التأكيد على ضرورة توافر المستندات والشروط اللازمة لكل حالة.

وأوضحت عبدالعال أن رد الضريبة على القيمة المضافة يتطلب إثبات توريد قيمة الصادرات بالسداد النقدي حتى 31 يناير 2022. أو بالتحويل البنكي من المستورد إلى المصدر. أو بأي طريقة دفع إلكترونية أخرى من المستورد أو وكيله إلى المصدر بالعملات الأجنبية. أو بالإيداع البنكي بقيمة الصفقة بالعملات الأجنبية حتى 5 ديسمبر 2022. مع قصر ذلك على دول التعذر بعد هذا التاريخ.