تقدم لنا اليوم شركة Vaporesso جهاز بود Eco One المخصص للمستخدمين الجدد، جهاز مثالي للراغبين في الإقلاع عن التدخين. بدون ازرار او اعدادات، لا يتطلب استخدامه أي مهارة معرفة تقنية باجهزة الفيب.

بدون اعدادات

يعتبر بود Eco One جهاز مثالي للمبتدئين بالتأكيد ولكن، مستخدمي الفيب الأكثر خبرة سيعجبون به أيضا. خاصة الذين يبحثون عن جهاز فيب بسيط للغاية. مع عدم وجود زر تشغيل أو نظام لتدفق الهواء، لا يتوجب على المستخدم سوى إضافة السائل الإلكتروني المفضل لديه والاستمتاع. يأتي مع الجهاز خرطوشتين تسمح بتجربة فيب مختلفة في كل مرة.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 119 * 16,8 ملم وزن البود 36 غرام الشحن USB-C البطارية 100 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

سلك USB-C

دليل المستخدم

البساطة الفائقة مع بود Eco One

يتم تركيب الخرطوشة في الجزء العلوي من بود Eco One. الخزان مرئي بالكامل تقريبًا، مما يجعل من الممكن تحديد مستوى السائل الإلكتروني المتبقي في الخرطوشة بكل سهولة. المبسم او قطعة الفم لطيفة جدًا ومريحة عند الاستخدام وهي محمية بطبقة من البلاستيك المرن. تصميم البود جميل للغاية، و يُشار إلا إلى اسم الشركة المصنعة بشكل سري للغاية.

يوجد في قاعدة بود Eco One، منفذ USB-C يسمح بشحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1100 مللي أمبير في الساعة. عمر البطارية ممتاز لهذه الفئة من الاجهزة.

يوفر البود فترة فيب طويلة دون القلق بشأن مستوى البطارية المتبقي. تستهلك مقاومات الخرطوشة القليل من الطاقة. جهاز ممتع ومريح للغاية. مع امكانية الفيب أثناء مرحلة إعادة الشحن.

توجد فتحة صغيرة في الجزء العلوي من بود Eco One (توجد فتحة ثانية على الجانب الآخر) تسمح بدخول الهواء إلى الكويل الموجود في الخرطوشة. الفتحات مثالية للحصول على فيب غير مباشر محكم دون إن يكون البخار ساخنا. لا يتطلب Eco One أي إعدادات لاستخدامه. تضع الخرطوشة التي تحتوي على السائل الإلكتروني الخاص بك في الجزء العلوي وتبدأ بالفيب. يتم إنتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق. وداعًا للإعدادات المعقدة، والتعديلات الدقيقة لهذه الوظيفة أو تلك، فإن بود Eco One سيذهلك من شدة بساطته.

يأتي مع بود Eco One خرطوشتين في العلبة وهي ذات نظام مغلق. وهذا يعني عند تلف الكويل، يجب استبدال الخرطوشة بالكامل. تتم تعبئة الخزان عن طريق رفع غطاء السيليكون. سعة الخزان 2 مل وهو ممتاز في هذا النوع من أجهزة البود. الخرطوشة الاولى بقيمة 0.8 أوم والأخرى 1.2 أوم. إنها مخصصة للفيب غير المباشر. النكهات ممتازة ودقيقة للغاية.