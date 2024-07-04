تقدم لنا اليوم شركة Vaporesso جهاز بود Eco One المخصص للمستخدمين الجدد، جهاز مثالي للراغبين في الإقلاع عن التدخين. بدون ازرار او اعدادات، لا يتطلب استخدامه أي مهارة معرفة تقنية باجهزة الفيب.

بدون اعدادات

بود Eco One

يعتبر بود Eco One جهاز مثالي للمبتدئين بالتأكيد ولكن، مستخدمي الفيب الأكثر خبرة سيعجبون به أيضا. خاصة الذين يبحثون عن جهاز فيب بسيط للغاية. مع عدم وجود زر تشغيل أو نظام لتدفق الهواء، لا يتوجب على المستخدم سوى إضافة السائل الإلكتروني المفضل لديه والاستمتاع. يأتي مع الجهاز خرطوشتين تسمح بتجربة فيب مختلفة في كل مرة.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 119 * 16,8  ملم
وزن البود 36 غرام
الشحن USB-C
البطارية 100 مللي أمبير
سعة التانك 2 مل
نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

  • البود
  • الخراطيش
  • سلك USB-C
  • دليل المستخدم

البساطة الفائقة مع بود Eco One

البساطة الفائقة مع بود Eco One

يتم تركيب الخرطوشة في الجزء العلوي من بود Eco One. الخزان مرئي بالكامل تقريبًا، مما يجعل من الممكن تحديد مستوى السائل الإلكتروني المتبقي في الخرطوشة بكل سهولة. المبسم او قطعة الفم لطيفة جدًا ومريحة عند الاستخدام وهي محمية بطبقة من البلاستيك المرن. تصميم البود جميل للغاية، و يُشار إلا إلى اسم الشركة المصنعة بشكل سري للغاية.

منفذ USB-C

يوجد في قاعدة بود Eco One، منفذ USB-C يسمح بشحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1100 مللي أمبير في الساعة. عمر البطارية ممتاز لهذه الفئة من الاجهزة.
يوفر البود فترة فيب طويلة دون القلق بشأن مستوى البطارية المتبقي. تستهلك مقاومات الخرطوشة القليل من الطاقة. جهاز ممتع ومريح للغاية. مع امكانية الفيب أثناء مرحلة إعادة الشحن.

نظام تدفق الهواء

توجد فتحة صغيرة في الجزء العلوي من بود Eco One (توجد فتحة ثانية على الجانب الآخر) تسمح بدخول الهواء إلى الكويل الموجود في الخرطوشة. الفتحات مثالية للحصول على فيب غير مباشر محكم دون إن يكون البخار ساخنا. لا يتطلب Eco One أي إعدادات لاستخدامه. تضع الخرطوشة التي تحتوي على السائل الإلكتروني الخاص بك في الجزء العلوي وتبدأ بالفيب. يتم إنتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق. وداعًا للإعدادات المعقدة، والتعديلات الدقيقة لهذه الوظيفة أو تلك، فإن بود Eco One سيذهلك من شدة بساطته.

الخراطيش المرفقة مع بود Eco One

يأتي مع بود Eco One خرطوشتين في العلبة وهي ذات نظام مغلق. وهذا يعني عند تلف الكويل، يجب استبدال الخرطوشة بالكامل. تتم تعبئة الخزان عن طريق رفع غطاء السيليكون. سعة الخزان 2 مل وهو ممتاز في هذا النوع من أجهزة البود. الخرطوشة الاولى بقيمة 0.8 أوم والأخرى 1.2 أوم. إنها مخصصة للفيب غير المباشر. النكهات ممتازة ودقيقة للغاية.

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المميزات

  • سهولة الاستخدام
  • جودة الفيب والنكهات
  • خرطوشتين
  • جودة الصنع

العيوب

      • الخراطيش ذات نظام مغلق

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التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
سهولة الاستخدام
تجربة المستخدم
الخلاصة
بود Eco One جهاز فيب ممتاز. إن بساطته وصغر حجمه يجعلان منه الجهاز المثالي بالنسبة للـ vaper الجديد. النكهات ذات مستوى ممتاز ودقيقة للغاية. نحن نأسف فقط كون الخراطيش ذات نظام مغلق. جهاز بود مثالي لفصل الصيف.
4.7
المجموع النهائي
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Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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review-eco-one-vaporessoبود Eco One جهاز فيب ممتاز. إن بساطته وصغر حجمه يجعلان منه الجهاز المثالي بالنسبة للـ vaper الجديد. النكهات ذات مستوى ممتاز ودقيقة للغاية. نحن نأسف فقط كون الخراطيش ذات نظام مغلق. جهاز بود مثالي لفصل الصيف.

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