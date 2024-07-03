حقق معرض السجائر الإلكترونية العالمي في دبي – World Vape Show 2024، الذي أقيم في الفترة من 12 إلى 14 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، نجاحًا منقطع النظير. حيث استقطب آلاف الحضور وتم عرض آلاف المنتجات.

تم تحديد الاتجاهات المتطورة في صناعة السجائر الإلكترونية أيضا. قدم هذا الحدث، الذي يصنف بأنه أكبر حدث دولي لـ السجائر الإلكترونية، منصة نابضة بالحياة لمحترفي الصناعة والعارضين و عشاق الفيب للتواصل وتبادل الأفكار واستكشاف مستقبل السجائر الإلكترونية.

نسبة مشاركة حطمت الأرقام القياسية

اجتذبت نسخة هذا العام من معرض World Vape Show إقبالاً مثيرًا للإعجاب، حيث حضر المعرض أكثر 18500 مشارك، زيادة بنسبة 21٪ عن الأعوام السابقة. شمل الجمهور المتنوع الرؤساء التنفيذيين، وأصحاب الأعمال، ومدراء المبيعات التنفيذيين، والمدراء العامين، وجميعهم حريصون على التفاعل مع أحدث التطورات في قطاع السجائر الإلكترونية.

شارك في المعرض أكثر من 350 عارض يمثلون العلامات التجارية الأكثر تأثيرًا في قطاع السجائر الإلكترونية. بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات التكنولوجية المبتكرة في الصناعة. حيث تمكن المعرض من إنشاء منصة شملت الآلاف من العلامات التجارية واحدث المنتجات التي تم عرضها على الحضور.

الكشف عن المنتدى العالمي للفيب

كان من أبرز أحداث معرض World Vape Show 2024 هو الكشف عن منتدى السجائر الإلكترونية العالمي، وهو مؤتمر مخصص عُقد بالتزامن مع المعرض الرئيسي. تضمن هذا المنتدى برنامجًا قويًا مدته ثلاثة أيام، بحضور علماء وأساتذة وخبراء طبيون وقادة أعمال رائدون في الصناعة.

أكثر من 40 متحدثًا رفيع المستوى، وأكثر من 12 ساعة من المحتوى في أكثر من 20 جلسة على مدار 3 أيام. وكان من بين المتحدثين البارزين محمد عقرباوي من شركة ANDS، والذي ناقش اتجاهات قطاع صناعة السجائر الإلكترونية في الشرق الأوسط، وكونستانتينوس فارسالينوس من جامعة غرب أتيكا، الذي قدم أحدث الأدلة والتطورات العلمية في مجال السجائر الإلكترونية ودورها في الحد من الضرر.

كان التركيز على مفهوم الحد من الأضرار ودور السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين أحد أهم النقاط الرئيسية التي خرج بها منتدى السجائر الإلكترونية العالمي. حيث شارك الخبراء أحدث الأبحاث والرؤى حول كيفية مساعدة منتجات السجائر الإلكترونية في تقليل المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام التبغ التقليدي.

سلط ديريك ياتش من شركة Global Health Strategies LLC الضوء على التقنيات الجديدة المصممة لمكافحة الأمراض المرتبطة بالتبغ، مقدمًا لمحة عن مستقبل ابتكارات السجائر الإلكترونية التي تركز على الصحة.

المعرض والابتكارات المتطورة

كانت أرضية المعرض في مركز دبي التجاري العالمي مركزًا صاخبًا مليئا بالنشاط، حيث امتد المعرض على مساحة 40 ألف متر مربع في عشر قاعات. استعرضت فيها الشركات المصنعة مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من أحدث أجهزة الـvape والسوائل الإلكترونية وحتى تقنيات الـvaping المتقدمة وملحقاتها.

وإلى جانب فعاليات المعرض والمؤتمر، قدم معرض World Vape Show 2024 في دبي مجموعة من الأنشطة الجذابة وخيارات الترفيه. وقد أتيحت للحاضرين الفرصة لاختبار وتجربة المنتجات الجديدة، والمشاركة في ورش العمل التفاعلية، والاستمتاع بالعروض الحية لأحدث تقنيات التدخين الإلكتروني. وتضمن الحدث أيضًا وسائل ترفيهية في الموقع، مما أضاف عنصرًا من المرح إلى التواصل المكثف ومناقشات الأعمال.

التطلع قدما ..

مع إسدال الستار على معرض World Vape Dubai 2024، غادر الحاضرون والعارضين على حدٍ سواء بشعور متجدد من التفاؤل والإثارة لمستقبل صناعة السجائر الإلكترونية.

يؤكد معرض World Vape Show 2024 في دبي على أهمية التعاون وتبادل المعرفة داخل مجتمع السجائر الإلكترونية. وقد وفر هذا الحدث منصة فريدة لأصحاب قطاع الصناعة لمناقشة التحديات التنظيمية، واتجاهات السوق، وتفضيلات المستهلكين، وتعزيز بيئة تعاونية تهدف إلى دفع الصناعة إلى الأمام.

لم يقدم هذا المعرض أحدث المنتجات والابتكارات فحسب، بل سهّل أيضًا إجراء مناقشات هادفة حول دور السجائر الإلكترونية وتأثيرها على الصحة العامة، مما يمهد الطريق لمواصلة النمو والتطور في السنوات القادمة.

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