ضبطت هيئة حماية المستهلك أكثر من (7000) سجائر إلكترونية وملحقاتها بمحافظة مسقط في ولاية مطرح، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة ممثلة بدائرة تنظيم ومراقبة الأسواق في الحد من التجاوزات التي يقوم بها بعض الباعة والمزودين وضبط السلع المحظورة والمخالفين.

كانت سلطنة عُمان من أوائل الدول العربية التي منعت السجائر الإلكترونية ومنذ البداية. حيث بدأ الحظر منذ عام 2014. حيث أصدرت هيئة حماية المستهلك العُمانية برئاسة سليّم بن علي الحكماني في آخر أيام سنة 2023 وفي الـ 31 من ديسمبر تحديدا. قرارا بحظر تداول السجائر الالكترونية وملحقاتها، وأضافت غرامات وعقوبات للمخالفين.

كمين محكم

لاحظت هيئة حماية المستهلك في أثناء زياراتهم الميدانية للمحال والأسواق، كثرة مرتادي بعض المستهلكين لمحل يعمل في قطاع بيع الإلكترونيات. الأمر الذي دفعهم إلى القيام بعمل كمين للمخالفين من خلال طلب سجائر إلكترونية واستلامها وفق طريقة معينة، ثم قاموا بمداهمة المخالفين بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية.

أسفرت المداهمة عن ضبط 7622 سيجارة إلكترونية وملحقاتها من البطاريات والخراطيش والسوائل الالكترونية. وبسؤال المخالفين تبين أنه يتم الترويج للمنتج وبيعه من خلال الطلب على الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو على الواتساب ويتم التسليم الطلب في موقع قريب من المحل.

بناءً على ذلك تم تحرير مخالفة و محضر ضبط بالواقعة ومصادرة المضبوطات تمهيداً لإتلافها وجار استكمال الإجراءات القانونية، بحسب القرار رقم (756/2023) بحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وجميع ملحقاتهما.

من الجدير بالذكر أن لهذا القرار أبعاد اقتصادية وتجارية مهمة. فهو يؤثر بشكل كبير على سوق السجائر الإلكترونية و الشيشة الإلكترونية في البلاد. ويعتبر بمثابة تحدي كبير للمستوردين و موزعي هذه المنتجات. بالافة الى كونه يعزز السوق السوداء لهذه المنتجات.

الكثير من الدول المجاورة للسلطنة تتبنى موقفا مخالفا لهذا القرار. مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين جميعها قامت بتقنين تجارة السجائر الالكترونية في سبيل تقوية اقتصادها.

اذا كنت تفكر بالسفر الى عُمان مع سيجارتك الالكترونية ننصحك بالرجوع الى دليل الفيب عند السفر :