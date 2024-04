أظهرت دراسة اجريت في جامعة أكسفورد أن من يقوم بـ الاستخدام المزدوج (التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية معا) لديهم فرصة أكبر في الإقلاع عن التدخين مقارنة بالمدخنين.

يستمر الفيب باثبات فعاليته

قبل أيام قليلة، نشر القسم الصحفي لجامعة أكسفورد دراسة جديدة1 في المجلة الطبية لأبحاث النيكوتين والتبغ. تركز الدراسة على معدل الإقلاع عن التدخين بين البالغين الأمريكيين الذين يستخدمون السيجارة الإلكترونية بالإضافة إلى تدخين التبغ، بين الأعوام 2013-2014 و2021. بالنسبة للتحليل، اعتمد الباحثون على بيانات من PATH (التقييم السكاني للتبغ)، وهو مصدر موثوق يستخدمه العلماء بشكل متكرر في أبحاثهم.

وكانت الفترات التي تم تحديدها للبحث على النحو التالي:

الموجة الأولى: سبتمبر 2013 إلى ديسمبر 2014

الموجة الثانية: أكتوبر 2014 إلى أكتوبر 2015

الموجة 3: أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016

الموجة 4: ديسمبر 2016 إلى يناير 2018

الموجة 5: ديسمبر 2018 إلى نوفمبر 2019

الموجة 6: مارس 2021 إلى نوفمبر 2021.

بالنسبة لعام 2020 لم يتم إجراء هذا المسح السنوي بسبب وباء كوفد-19.

قمنا بمقارنة البيانات الفعلية في معدلات الإقلاع عن التدخين على مستوى السكان بين البالغين الذين يدخنون السجائر، و يستخدمون السجائر الإلكترونية أيضا. إقتباس من الدراسة

ارتفاع معدلات الإقلاع عن التدخين في حالة الاستخدام المزدوج

بعد تحليل البيانات التي تم جمعها، أشار الباحثون في الدراسة إلى أن معدلات الإقلاع عن التدخين “لا يمكن تمييزها إحصائيا” بين أولئك الذين استخدموا السجائر الإلكترونية وأولئك الذين يدخنون فقط، قبل 2016-2017. ومع ذلك، بين الموجة 4 والموجة 5 (2016-2017 و2018-2019)، كانت معدلات الإقلاع عن التدخين أعلى بين أصحاب الاستخدام المزدوج مقارنة بالمدخنين الحصريين (20.1% مقابل 16.5%).

بين عامي 2016/17 و2018/19، كان لدى الأشخاص الذين استخدموا السجائر الإلكترونية معدل أعلى للإقلاع عن التدخين. وبين عامي 2018/19 و2021، كان لدى الأشخاص الذين استخدموا السجائر الإلكترونية معدل أعلى للإقلاع عن التدخين. إقتباس من الدراسة

أصبحت هذه الفجوة أكثر وضوحًا على مر السنين، حيث بلغ معدل الإقلاع عن التدخين 30.9% بين المستخدمين المزدوجين مقارنة بـ 20% بين المدخنين. الأرقام التي كانت ستظل مستقرة نسبيًا خلال الموجات التالية، حيث بلغت 33.5% مقارنة بـ 23.8% بين الموجتين 5 و6.

أرقام تتزايد على مر السنين

ويشير الباحثون إلى أنه قبل عام 2016، كان من الممكن تفسير الغياب الواضح لارتفاع معدل الإقلاع عن التدخين بين السجائر الإلكترونية بظهور منتجات تحتوي على أملاح النيكوتين في الولايات المتحدة من هذه الفترة. وفي الوقت نفسه، زاد تركيز النيكوتين في المنتجات المتوفرة في السوق الأمريكية وانتشر توزيعها على نطاق واسع.

شهد سوق السجائر الإلكترونية تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة. اختلفت أجهزة الفيب التي تم تصنيعها وتسويقها في عام 2014 بشكل كبير من حيث الجودة وبيئة العمل عن تلك المتوفرة اليوم. هذا التحسن في المنتجات هو نتيجة للتقدم التكنولوجي في الصناعة. لذلك، ليس من المستغرب أن تكون معدلات الإقلاع عن التدخين بين المستخدمين المزدوجين اليوم أعلى مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

علاوة على ذلك، من المهم ملاحظة أن المشاركين المدرجين في مجموعة “المدخنين الحصريين” تم تعريفهم على هذا النحو فقط إذا لم يقوموا بالتدخين الإلكتروني في نفس الوقت. ومن ناحية أخرى، لم يؤخذ في الاعتبار استخدام منتجات التبغ الأخرى مثل اكياس النيكوتين أو التبغ الساخن على سبيل المثال. لذلك، إذا تم استبعاد الأفراد الذين أقلعوا عن التدخين دون استخدام السجائر الإلكترونية، ولكن يستخدمون منتجات أخرى، من المجموعة، فيبدو من الواضح أن الفرق سيكون أكثر أهمية.

علاوة على ذلك، وعلى الرغم من انتقاد ظاهرة الاستخدام المزدوج في بعض الأحيان، فقد أظهرت دراستان سابقتان 2، 3 أن السجائر الإلكترونية تزيد من فرص الإقلاع عن التدخين، بما في ذلك بين المدخنين الذين لم يرغبوا حتى في الاقلاع.

للعلم، من بين الجهات التي قامت بتمويل هذه الدراسة هي إدارة الغذاء والدواء. هل يعتبر هذا بصيص أمل لمستقبل الفيب الأمريكي؟

