بود Xlim SQ Pro عبارة عن جهاز بود سيستم صغير الحجم للغاية ولكنه مليء بالمزايا. على الرغم من حجمه الصغير، إلا أنه يحتوي على بطارية سعة 1200 مللي أمبير وشاشة لعرض الكثير من المؤشرات. جهاز بسيط وفعال، ويقدم النكهات بشكل رائع.

حجم رائع

يبلغ ارتفاع Xlim SQ Pro حوالي 7 سم فقط، لكنه يحتوي على كل ما يحتاجه ليكون بقوة الأجهزة الكبيرة. عمر بطارية مثالي، وشاشة ملونة و خرطوشتين لتقدم نمطين من الفيب. منافس قوي في سوق أجهزة البود.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 77 * 54,4 * 20,4 ملم وزن البود 88 غرام الشحن USB-C البطارية 1200 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 30 واط

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

اكسسوارات

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود Xlim SQ Pro .. مستوى تشطيب ممتاز

على أحد جوانب بود Xlim SQ Pro، يوجد زر مخصص لضبط تدفق الهواء (Airflow). عملية ضبط تدفق الهواء بسيطة ودقيقة للغاية، مما يسمح بالحصول على سحب محكم في الفيب غير المباشر وسحب مقيد للغاية في الفيب المباشر بفضل الخراطيش المرفقة.

على الجهة المقابلة يوجد منفذ USB-C مخصص لإعادة شحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1200 مللي أمبير في الساعة. حتى لو لم يكن بود Xlim SQ Pro هو الجهاز الذي يتمتع بأكبر بطارية، إلا إنه يضع نفسه في قمة فئة البودات الصغيرة التي عادةً ما تكون بطارياتها بحدود 1000 مللي أمبير في الساعة.

بجوار منفذ الشحن مباشرة، يوجد زر التشغيل الذي يعمل كـ زر لضبط الاعدادات ايضا. يقوم بود Xlim SQ Pro بإنتاج البخار إما عن طريق الضغط على الزر أو بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق.

على الواجهة الرئيسية، تشير الشاشة الملونة إلى جميع المعلومات الأساسية مثل الطاقة المحددة والوقت وعدد السحبات بالإضافة إلى الوضع المحدد. يحتوي البود على وظيفة ذكية تقوم بضبط الطاقة تلقائيًا وفقًا لقيمة مقاومة الخرطوشة. يوجد أيضًا وضع الطاقة الذي يسمح لك باختيار الطاقة يدويًا. يوفر بود Xlim SQ Pro طاقة تتراوح من 5 إلى 30 واط. ويمكنك أيضًا تغيير لون الشاشة وعرض الرسوم المتحركة.

الشاشة ذات سطوع عالي يبين جميع التفاصيل الدقيقة. جميع اجزاء البود مصنوعة بجودة عالية لا تشوبها شائبة. كل شيء نظيف ومعدّل بشكل مثالي. ببساطة لا يفتقر بود Xlim SQ Pro إلى المزايا على الرغم من صغر حجمه.

يتم وضع خرطوشة التي تأتي بسعة 2 مل في الجزء العلوي من البود. يتم تثبيته بواسطة قطعتين من المغناطيس القوي. عند تثبيت الخزان، يمكنك رؤية مستوى السائل الإلكتروني المتبقي بشكل كامل تقريبًا.

يأتي مع بود Xlim SQ Pro خرطوشتين في العلبة. الأولى بقيمة 0.6 أوم وهي مخصصة للاستخدام بين 20 إلى 25 واط والثانية بقيمة 0.8 أوم مخصصة للاستخدام بين 12 إلى 16 واط. الكويلات في الخرطوشة من النوع المغلق. وهذا يعني عند تلف الكويل، يجب تغييرها بالكامل.

يتم توفير النكهات بشكل ممتاز للغاية مع الخرطوشتين. كل شيء يعمل بشكل مثالي. الخرطوشة 0.8 أوم معقولة جدًا من حيث استهلاك الطاقة، لكن الخرطوشة 0.6 أوم تتطلب منك إعادة شحن البود خلال اليوم خاصة عند الاستخدام المستمر. بود Xlim SQ Pro مزود بخاصية الفيب أثناء إعادة الشحن.

يتوافق بود Xlim SQ Pro مع خراطيش 0.4 أوم و1 أوم الأخرى من العلامة التجارية Oxva.