طقم Cosmo Prime هي المجموعة الجديدة من الشركة المصنعة Vaptio. جهاز سهل الاستخدام للغاية، يحتوي على خزان من نوع بود ويمكن استبداله بأي تانك آخر. بفضل سعة البطارية المدمجة، يعد الطقم مثالي للبدء بتجربة الفيب.

طقم Cosmo Prime .. جهاز رائع للمبتدئين

يأتي طقم Cosmo Prime ليكمل مجموعة أجهزة Cosmo. بسيط ومخصص بشكل أساسي للـ vapers الجدد، فهو يقدم الأساسيات بأقل الإعدادات الممكنة. بفضل بطاريته الكبيرة وإمكانية ترقية المجموعة، فهو جهاز يمكنه دعم حاجة مستخدم الفيب بشكل كبير.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 69,4 * 32,9 * 25,4 ملم وزن المود 76,8 غرام الشحن USB-C البطارية 2400 مللي امبير الطاقة القصوى 40 واط اوضاع الفيب واط ابعاد التانك 56,1 * 23 ملم سعة التانك 4 مل وزن التانك 34 غرام نطاق الاستخدام من 11 الى 32 واط نظام اعادة التعبئة من الاسفل

محتويات العلبة :

جهاز المود

تانك – Clearomiseur

سلك USB-C

كويلات

مبسم – Drip tip

دليل المستخدم

جهاز متعدد الاستخدامات

يحتوي الجزء العلوي من جهاز المود الخاص بـ طقم Cosmo Prime على موصل 510 تقليدي يجعله يقبل جميع انواع تانكات الـ Clearomizer بقطر 24 ملم. وهذا ما يميز طقم Cosmo Prime. يأتي مع المجموعة تانك (من نوع بود) شفاف يتم تثبيته بنظام مغناطيسي مع القاعدة التي تثبت على جهاز المود. الأمر الذي يوفر إمكانية استخدام الجهاز كناظم بود او مود عبر تثبيت تانك Clearomizer من اختيارك. بسيط وعملي!

بجوار الموصل 510 مباشرةً، يوجد ثلاثة مصابيح LED تشير إلى مستوى الطاقة المختارة وأيضًا مستوى البطارية المتبقي. الاستجابة فورية وتظهر المعلومات بشكل ممتاز.

في قاعدة جهاز المود الخاص بـ طقم Cosmo Prime يوجد طبقة من السيليكون تقدم ثبات واستقرار المود عند وضعه على مختلف الأسطح. يوجد أيضًا منفذ USB-C مخصص لإعادة شحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 2400 مللي أمبير في الساعة. التي توفر فترة استخدام مقاربة جدًا من بطارية بتنسيق 18650. مع المقاومات المتوفرة في العلبة، يكون استهلاك الطاقة للجهاز معقولًا إلى حد ما.

على أحد جهات طقم Cosmo Prime، يوجد زر تشغيل كبير وهو صامت عند الضغط عليه ويوفر مساحة كبيرة للضغط. يوجد تحته زر أصغر يسمح لك بضبط الطاقة. مع كويل الـ 1 أوم، أقل قوة هي 9 واط، ثم 11 واط وأخيرًا 13 واط. مع كويل الـ 0.8 أوم، ننتقل من 24 واط، ثم 28 واط إلى 32 واط.

من السهل اختيار نطاق الطاقة للمبتدئين خاصة عند تركيب تانك البود، لكننا نود الحصول على تعديل أكثر دقة لربط المود مع التانكات الأخرى.

تانك بود Cosmo

في الجزء السفلي من تانك بود Cosmo ، توجد حلقة مخصصة لضبط تدفق الهواء (Airflows). يوفر تانك بود Cosmo تجربة رائعة في نمط الفيب غير المباشر الضيق كما هو الحال في نمط الفيب المباشر المقيد. تدور حلقة تدفق الهواء بسهولة دون أي مشكلة.

يأتي مع طقم Cosmo Prime قطعتان من الـ مبسم – Drip tips. كلاهما شفاف، لكنهما مختلفان في الشكل ومناسبان للفيب المباشر أو غير المباشر حسب اختيار الكويل. يعد هذا خيارًا ممتازًا، غالبًا ما يتم نسيانه من قبل المصنعين، والذي يسمح لك بالاستمتاع الكامل بتجربة الفيب غير المباشر المحكم للغاية وصولا إلى الفيب المباشر.

يتم تثبيت تانك بود Cosmo بواسطة 3 قطع من المغناطيس القوي. يتم تثبيت هذه القاعدة على المنصة عبر الموصل 510 الخاص بالمود. التثبيت ممتاز ولا توجد حركة جانبية اثناء الاستخدام.

بجوار موقع تثبيت الكويل مباشرة، يوجد غطاء السيليكون يمكنك من الوصول إلى منفذ إعادة تعبئة الخرطوشة. الخزان بسعة 4 مل، مما يجعل تانك بود Cosmo يتمتع بسعة جيدة، خاصة في استخدام MTL. لم نلاحظ أي تسرب خلال اختباراتنا المختلفة.

يتم تثبيت الكويل على قاعدته المعدنية. ثم يتم وضع التجميع في الخزان. تضمن الحلقات المطاطية تثبيت ممتاز. من المهم، عند تغيير الكويل، الحفاظ على هذه القاعدة المعدنية وإلا فلن تتمكن من استخدام جهازك. الخزان الشفاف ميزة رائعة تسمح لك بتحديد مستوى السائل دون إزالة الخرطوشة.

يأتي مع طقم Cosmo Prime في العلبة اثنان من الكويلات. الأول بقيمة 1 أوم من نوع C5 وهو مخصص للاستخدام بين 8 إلى 13 واط. أما الثاني فهو من نوع C8 ايضا بقيمة 0,4 مخصص للفيب بين 24 إلى 32 واط. يتوافق طقم Cosmo Prime مع جميع كويلات Cosmo، التي تتكون من 7 كويلات تبدأ من 0.7 أوم إلى 1.6 أوم. بالاضافة الى ذلك، يقبل تانك بود Cosmo أيضًا كويلات Nautilus من الشركة المصنعة Aspire.

خلال اختباراتنا، تؤدي الكويلات عملها بشكل مثالي. النكهات ممتازة والسحب سلس للغاية. يتيح لك ضبط حلقة تدفق الهواء الانتقال من سحب محكم للغاية ينتج عنه بخار فاتر إلى سحب مباشر DL أكثر انفتاحًا.

يعد طقم Cosmo Prime خيارًا جيدًا للغاية للبدء بسهولة في استخدام السجائر الالكترونية وتجربة نمطين من السحب دون تغيير جهازك. تعد إمكانية الجمع بين استخدام تانك بود وتانك تقليدي اضافة رائعة تجعل الجهاز متعدد الاستخدامات.