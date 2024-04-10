تستمر شركة Nevoks، بالتألق من خلال منتجاتها وخاصة أجهزة البود التي تتميز بالجودة والفعالية. وبعد النجاح الذي حققه الإصدار الأول من بود Feelin في عام 2021. هاهي تعود من جديد لطرح الإصدار الجديد. بود Feelin AX بقدر ما هو بسيط وفعال، فهو يحتوي على كل ما يحتاجه مستخدم الفيب وخاصة المبتدئين ممن يبحثون عن البساطة والأداء الفعال.

بود Feelin AX بسيط وفعال

تم تصميم بود Feelin AX، بشكل مدروس للغاية، لتبسيط عملية الانتقال إلى الـvaping وخاصة للمستخدمين الجدد، مع ضمان إعادة إنتاج النكهة بشكل رائع وإنتاج بخار ممتاز. جهاز بود بسيط الى ابعد الحدود، دون ان تؤثر هذه البساطة على جودة وفعالية الأداء. توازن سيقدره المستخدم كثيرا.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 109 * 31 * 20 ملم وزن البود 65 غرام الشحن USB-C البطارية 1500 مللي أمبير سعة التانك 3 مل نطاق الاستخدام من 10 الى 30 واط

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

سلك USB-C

دليل المستخدم

المتانة والجودة

تصميم جميل للغاية، بود Feelin AX مصنوع من المعدن المغطى بطلاء معدني أيضا مما يزيد من صلابة الجهاز. الأمر الذي يجعل وزن الجهاز ملموس في اليد مما يساهم في زيادة الشعور بالجودة. 65 جرام هو وزن الجهاز ويحتوي على بطارية سعة 1500 مللي أمبير تضمن استخدام ليوم كامل.

يوجد على الجهة الرئيسية من بود Feelin AX شاشة تحكم تعرض المعلومات الرئيسية ومستوى البطارية المتوفر.

تم تجهيز بود Feelin AX بشريحة الكترونية تسمح باستخدامه على نطاق يتراوح من 10 إلى 30 واط مع إمكانية الضبط التلقائي (قابل للتعديل للأشخاص الأكثر خبرة) اعتمادًا على قيمة مقاومة الكويل داخل الخرطوشة.

يوجد زر للتشغيل، بالاضافة الى خاصية التشغيل التلقائي الفعالة جدًا سواء في الفيب غير المباشر الضيق MTL، أو الفيب المباشر DL.

يأتي مع بود Feelin AX في العلبة خرطوشتين ذات نظام مغلق (يجب التخلص منها عند تلف الكويل) و بسعة مريحة تبلغ 3 مل:

الأولى تحتوي على كويل بقيمة 0.8 أوم مخصصة لـ الفيب غير المباشر الضيق MTL.

والثانية بقيمة 0.6 أوم مخصصة لـ الفيب المباشر DL الذي ينتج المزيد من البخار.

في بود Feelin AX يمكن استخدام خراطيش من النوع A1 (من 0.4 إلى 1.2 أوم).

سواء في DL أو MTL، فإن استعادة النكهات ممتاز في بود Feelin AX، خاصة مع السوائل بنكهات الفواكه والسوائل المركبة. ويتم نسخ تفاصيل نكهات الفواكه بشكل مثالي ودقيق للغاية.

يتكيف البود تلقائيًا مع الخرطوشة عن طريق قياس المقاومة بشكل فوري ليحدد قيمة الطاقة المناسبة. لا يوجد خطر احتراق الكويل في حالة حدوث خطأ حيث لا تشكل عائقاً أمام المبتدئين.

تتم عملية التعبئة بسهولة حيث يوجد على أحد جوانب الخرطوشة غطاء من السليكون ماعليك سوى رفعه لتصل إلى الفتحة. يوصى باستخدام سائل بتركيبة 50% PG و50% VG كما هو الحال مع جميع انواع البودات، للحصول على سيولة مثالية لزيادة عمر الكويل.

توجد على أحد جوانب بود Feelin AX زر خاص للتحكم بتدفق الهواء، يسمح بالحصول على ضبط دقيق وثابت للحصول على أنماط مختلفة للفيب. موثوق ولا يتحرك أثناء الاستخدام.

أخيرًا، تم تجهيز بود Feelin AX بمنفذ USB-C مخصص لإعادة الشحن السريع باستخدام الكابل المرفق. قد يكون وضعه على الجانب غير مريح لبعض المستخدمين عند استخدامه أثناء الشحن.