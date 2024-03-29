يعد بود Jester Pro أحدث أجهزة البود من الشركة المصنعة الصينية Vapefly. على الرغم من تميز العلامة التجارية في تصاميمها الفريدة، فأن المزيد من التطوير من شأنه نقل التجربة إلى مستوى أعلى. علما ان الجهاز يقدم نكهات رائعة.

بود Jester Pro .. انيق وعصري

بود Jester Pro جهاز ذو تصميم أنيق جدا. منحنياته والرسومات التي تزينه تمنحه مظهرا مستقبليا. يتم إنتاج البخار بطريقتين، اما بالنظام التلقائي عن طريق الاستنشاق أو الضغط على زر التشغيل، لتستمتع بنكهات لذيذة. لكن اختيار قيمة المقاومة للكويلات المرفقة تثير بعض التساؤلات خاصة وان سعة بطاريته تبلغ 1000 مللي أمبير.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 24,6 * 15,15 * 112,4 ملم وزن البود 51 غرام الشحن USB-C البطارية 1000 مللي أمبير سعة التانك 3 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 25 واط

محتويات العلبة :

البود

اكسسوارات

سلك USB-C

دليل المستخدم

أداء رائع لكن ..

اختارت Vapefly تصميمات مستقبلية على هيكل بود Jester Pro الخارجي. يجمع البود بين الخطوط والأشكال الهندسية التي تعمل على تعزيز الشكل الخارجي للجهاز دون أن يكون مزدحما. في واجهة الجهاز نجد زر التشغيل وشاشة فقط.

على أحد جوانب بود Jester Pro، نجد زر التحكم بتدفق الهواء لفتح او إغلاق سلسلة من الفتحات للحصول على نمط الفيب المناسب. التحكم دقيق ويسمح لك بالانتقال من الفيب المباشر المقيد للغاية إلى الفيب غير المباشر المحكم إلى حد ما.

على الجهة المقابلة، يوجد منفذ USB-C يسمح بشحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1000 مللي أمبير في الساعة. تعتبر البطارية في المتوسط ​​​​صغيرة بالنسبة لأجهزة البود بهذا الحجم. كنا نرغب في بطارية بسعة 1200 إلى 1500 مللي أمبير في الساعة لتكون أقرب ما يمكن للأجهزة الأخرى في السوق، خاصة مع خرطوشة 0.6 أوم المرفقة مع الجهاز. تبدو الخراطيش الأخرى ذات 1 أوم و1.2 أوم أكثر تلائما مع بطارية الجهاز.

تتناسب الخرطوشة مع بشكل ممتاز. تغوص عميقًا داخل بود Jester Pro من أجل ثبات مثالي. ولكن، واجهنا صعوبة في تحديد مستوى السائل الإلكتروني المتبقي في الخزان. حيث ستحتاج إلى إزالة الخرطوشة لتحديد مستوى السائل. تحتوي الخرطوشة على كويل من النوع المغلق. عند تلف الكويل، يجب تغيير الخرطوشة بالكامل.

لاعادة تعبئة الخزان، ما عليك سوى رفع غطاء السيليكون لإدخال طرف الزجاجة وبالتالي ملء الخزان الذي يأتي بسعة 3 مل. نفضل استخدام أطراف الزجاجات الدقيقة لمزيد من الراحة اثناء اعادة التعبئة.

الشاشة أحادية اللون و بسطوع كافي للاستخدام في الأماكن الخارجية المشمسة. يمكن لـ بود Jester Pro توفير ما يصل إلى 25 واط. ويتم إنتاج البخار إما عن طريق الاستنشاق أو بالضغط على زر التشغيل.

النكهات جيدة للغاية ويتوافق إنتاج البخار مع حجم الجهاز والطاقة المحددة. يعمل الجهاز بشكل جيد للغاية، لكن عمر البطارية غير متوافق مع الكويل المرفق.