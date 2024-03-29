يعد بود Jester Pro أحدث أجهزة البود من الشركة المصنعة الصينية Vapefly. على الرغم من تميز العلامة التجارية في تصاميمها الفريدة، فأن المزيد من التطوير من شأنه نقل التجربة إلى مستوى أعلى. علما ان الجهاز يقدم نكهات رائعة.

بود Jester Pro .. انيق وعصري

بود Jester Pro

بود Jester Pro جهاز ذو تصميم أنيق جدا. منحنياته والرسومات التي تزينه تمنحه مظهرا مستقبليا. يتم إنتاج البخار بطريقتين، اما بالنظام التلقائي عن طريق الاستنشاق أو الضغط على زر التشغيل، لتستمتع بنكهات لذيذة. لكن اختيار قيمة المقاومة للكويلات المرفقة تثير بعض التساؤلات خاصة وان سعة بطاريته تبلغ 1000 مللي أمبير.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 24,6 * 15,15 * 112,4  ملم
وزن البود 51 غرام
الشحن USB-C
البطارية 1000 مللي أمبير
سعة التانك 3 مل
نطاق الاستخدام من 5 الى 25 واط

محتويات العلبة :

  • البود
  • اكسسوارات
  • سلك USB-C
  • دليل المستخدم

أداء رائع لكن ..

تصميم انيق وعصري

اختارت Vapefly تصميمات مستقبلية على هيكل بود Jester Pro الخارجي. يجمع البود بين الخطوط والأشكال الهندسية التي تعمل على تعزيز الشكل الخارجي للجهاز دون أن يكون مزدحما. في واجهة الجهاز نجد زر التشغيل وشاشة فقط.

زر التحكم بتدفق الهواء

على أحد جوانب بود Jester Pro، نجد زر التحكم بتدفق الهواء لفتح او إغلاق سلسلة من الفتحات للحصول على نمط الفيب المناسب. التحكم دقيق ويسمح لك بالانتقال من الفيب المباشر المقيد للغاية إلى الفيب غير المباشر المحكم إلى حد ما.

منفذ USB-C

على الجهة المقابلة، يوجد منفذ USB-C يسمح بشحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1000 مللي أمبير في الساعة. تعتبر البطارية في المتوسط ​​​​صغيرة بالنسبة لأجهزة البود بهذا الحجم. كنا نرغب في بطارية بسعة 1200 إلى 1500 مللي أمبير في الساعة لتكون أقرب ما يمكن للأجهزة الأخرى في السوق، خاصة مع خرطوشة 0.6 أوم المرفقة مع الجهاز. تبدو الخراطيش الأخرى ذات 1 أوم و1.2 أوم أكثر تلائما مع بطارية الجهاز.

الخرطوشة

تتناسب الخرطوشة مع بشكل ممتاز. تغوص عميقًا داخل بود Jester Pro من أجل ثبات مثالي. ولكن، واجهنا صعوبة في تحديد مستوى السائل الإلكتروني المتبقي في الخزان. حيث ستحتاج إلى إزالة الخرطوشة لتحديد مستوى السائل. تحتوي الخرطوشة على كويل من النوع المغلق. عند تلف الكويل، يجب تغيير الخرطوشة بالكامل.

فتحة اعادة تعبئة الخزان

لاعادة تعبئة الخزان، ما عليك سوى رفع غطاء السيليكون لإدخال طرف الزجاجة وبالتالي ملء الخزان الذي يأتي بسعة 3 مل. نفضل استخدام أطراف الزجاجات الدقيقة لمزيد من الراحة اثناء اعادة التعبئة.

شاشة بود Jester Pro

الشاشة أحادية اللون و بسطوع كافي للاستخدام في الأماكن الخارجية المشمسة. يمكن لـ بود Jester Pro توفير ما يصل إلى 25 واط. ويتم إنتاج البخار إما عن طريق الاستنشاق أو بالضغط على زر التشغيل.
النكهات جيدة للغاية ويتوافق إنتاج البخار مع حجم الجهاز والطاقة المحددة. يعمل الجهاز بشكل جيد للغاية، لكن عمر البطارية غير متوافق مع الكويل المرفق.

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المميزات

      • جودة الصنع
      • جودة الفيب والنكهات
      • تصميم أنيق وعصري
      • طريقتين لإنتاج البخار

العيوب

          • سعة البطارية غير متوافقة مع الكويل المرفق
          • خرطوشة ذات نظام مغلق
          • صعوبة رؤية مستوى السائل في الخزان

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التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
سهولة الاستخدام
تجربة المستخدم
الخلاصة
يتركنا بود Jester Pro في انتظار إصدار يتمتع ببطارية أكبر. أثبتت خرطوشة 0.6 أوم المرفقة مع الكبسولة أنها تستهلك الكثير من الطاقة فهي تؤثر على الاستخدام المستمر على مدار اليوم. يوفر البود النكهات بشكل ممتاز وينتج كمية بخار مناسبة جدا مع حجم وفئة البود. ويأتي بتصميم أنيق وعصري مميز.
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المجموع النهائي
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Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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review-jester-pro-vapeflyيتركنا بود Jester Pro في انتظار إصدار يتمتع ببطارية أكبر. أثبتت خرطوشة 0.6 أوم المرفقة مع الكبسولة أنها تستهلك الكثير من الطاقة فهي تؤثر على الاستخدام المستمر على مدار اليوم. يوفر البود النكهات بشكل ممتاز وينتج كمية بخار مناسبة جدا مع حجم وفئة البود. ويأتي بتصميم أنيق وعصري مميز.

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