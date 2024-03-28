تعلن شركة VAPORESSO عن إستراتيجية جديدة في بناء نظام شامل لتوفير تجربة فيب متميزة ومتنوعة

في 24 مارس، كشفت VAPORESSO عن ترقية إستراتيجيتها في الاتحاد الاوربي في مؤتمر إستراتيجية النظام البيئي VAPORESSO في باريس، فرنسا. تتضمن هذه الترقية توسيع فئات منتجات العلامة التجارية لتلبية متطلبات المستهلكين. من خلال صياغة مجموعة متنوعة من المنتجات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات محددة، تقوم VAPORESSO ببناء نظام شامل للخدمات يتكون من ثلاث فئات، لضمان تجربة متماسكة ومتكاملة للمستهلك. تتضمن الترقية أيضًا تعزيز صورة العلامة التجارية في أوروبا، من خلال إنشاء فرع في أوروبا، وتطوير العمليات المحلية داخل أوروبا. يؤكد كل من النظام الشامل للخدمة والتخطيط المحلي الأوروبي على تفاني VAPORESSO في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة ومتنوعة للمستهلكين.

نظام شامل لتقديم منتجات وخدمات متنوعة وعالية الجودة للمستهلكين

منذ إنشائها في عام 2015، كرست VAPORESSO جهودها لتزويد المستهلكين بتجربة فيب عالية الجودة من خلال الجهود القائمة على الابتكار وأصبحت علامة تجارية رائدة في قطاع السجائر الالكترونية في العالم. مع الاهتمام الشديد بتفضيلات المستهلكين والالتزام بتلبية احتياجاتهم الديناميكية، تم إعداد الترقية الإستراتيجية لشركة VAPORESSO لضمان توفير منتجات فائقة الجودة وخدمة استثنائية.

يقف السائل الإلكتروني في قلب ابتكارات الفئة وابتكار الأجهزة، حيث يعمل كعنصر حاسم في تلبية تفضيلات المستهلك فيما يتعلق بالطعم والنكهة. ولذلك، تتوسع VAPORESSO من فئات النظام المفتوح لتشمل منتجات السوائل الإلكترونية تحت علامتها التجارية للسوائل الإلكترونية DELICIU. في المستقبل، وكجزء من هدفها المتمثل في بناء نظام شامل، قد تفكر VAPORESSO في توسيع مجموعة منتجاتها لتشمل الأجهزة المعبأة مسبقًا.

تركز شركة DELICIU، المدعومة من VAPORESSO والتي تم تصنيفها كعلامة تجارية عالمية رائدة في مجال خدمات السوائل الإلكترونية، على تقديم مذاق لا مثيل له من خلال تكرار النكهات الأصلية بشكل أصلي باستخدام مواد خام عالية الجودة ومعايير تصنيع عالية المستوى. يضمن هذا التفاني في الجودة التوافق السلس مع جميع أجهزة الفيب في المستقبل.

ومن خلال هذا النظام الشامل للخدمة، تهدف VAPORESSO إلى الازدهار عبر ثلاث فئات، مع تعزيز الخدمات باستمرار، ومتابعة ابتكار المنتجات، والسعي لتقديم مجموعة موسعة من المنتجات المتميزة للمستهلكين.

فرع أوروبي جديد يعمل كمحور مركزي ويعزز التنمية في أوروبا

وفي سعيها لتحقيق التميز، سيكون الفرع الأوروبي لشركة VAPORESSO بمثابة المكتب المركزي لعمليات العلامة التجارية في أوروبا، مما يجسد جوهر خطط تطوير السوق في المنطقة. وهي ملتزمة بتوطين العمليات وتبسيطها لتعزيز الكفاءة. تم تصميم هذه الخطوة للعمل بالتنسيق الوثيق مع المقر الرئيسي في شنتشن – الصين، مما يعزز الدعم المقدم للشركاء والمساهمة بشكل كبير في نجاحهم. علاوة على ذلك، سيقوم الفرع بإنشاء ثلاثة مراكز بما في ذلك المركز الأوروبي لأبحاث النكهة، والمركز الأوروبي لتصميم المنتجات، ومركز التسويق الأوروبي لتحقيق النمو والتوسع المستدام في أوروبا.

وتهدف هذه المبادرات إلى اختراق السوق المحلية من خلال تجربة النكهات وجودة المنتج واستراتيجيات التسويق، مما يمكّن الشركة من ترسيخ وجودها بشكل كامل في السوق الأوروبية، وتقديم المنتجات والخدمات التي تتوافق تمامًا مع تفضيلات المستهلك.

جهود متواصلة لتعزيز التقدم المتناغم في صناعة السجائر الإلكترونية الأوروبية

تعد هذه الترقية الإستراتيجية من VAPORESSO بمثابة نهج مبتكر لاستكشاف المزيد من الإمكانيات في صناعة الـvaping. من خلال إنشاء النظام البيئي الشامل للخدمات والتقدم الاستراتيجي لجهود التوطين الأوروبية، فإن VAPORESSO على استعداد لمتابعة نطاق أوسع من التعاون التجاري مع الشركاء، والتنقل في مشهد السوق المتغير جنبًا إلى جنب ومشاركة فوائد إمكانيات السوق المستقبلية في أوروبا. .

إن جهود VAPORESSO مكرسة بالكامل لدعم التنمية المستدامة لصناعة الـvaping في أوروبا. بدءًا من سلسلة التوريد، تلتزم VAPORESSO بتقديم منتجات عالية الجودة باستمرار لضمان إمدادات موثوقة والحفاظ على معايير المنتج. ومن ناحية المبيعات، تخطط VAPORESSO للعمل بشكل وثيق مع شركاء مختلفين لاستكشاف فرص تعاونية جديدة وتعزيز الصناعة ككل. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم VAPORESSO تعزيز قدرات متاجر البيع بالتجزئة، وتحسين تجربة التسوق للمستهلكين ودعم نمو شركاء البيع بالتجزئة. من خلال التركيز على الاحتياجات المحلية في أوروبا وبناء نظام شامل للخدمات، تساهم VAPORESSO بنشاط في النمو الصحي لصناعة الـvaping الأوروبية.