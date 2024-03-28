تمكنت وزارة الصحة البلجيكية من الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية، وقد تم بالفعل البدء بإعداد المرسوم الملكي الخاص بحظر بيع السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة اعتباراً من يناير 2025.

السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد على وشك الانقراض

تواصل بلجيكا سياستها المناهضة لـ السجائر الإلكترونية. بعد حظر أكياس النيكوتين، وتطبيق ضريبة على منتجات الفيب منذ بداية العام، أعلن فرانك فان دن بروك، وزير الصحة، عن حصوله على موافقة المفوضية الأوروبية على حظر اجهزة الفيب ذات الاستخدام الواحد. “السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة تلحق ضررا كبيرا بالمجتمع والبيئة. لذلك يسعدني أن أتمكن من سحبها من السوق». وبينما يتم حاليًا إعداد المرسوم الملكي، يجب أن يصبح الحظر ساريًا اعتبارًا من 1 يناير.

لا يزال مستقبل السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد غير واضحا في أوروبا. هذا وقد أعلنت فرنسا يوم الخميس الماضي أن اللجنة المشتركة توصلت إلى اتفاق بشأن حظرها أيضا، من خلال نص قانون يحظر بيع أو تصنيع أو حتى إعطاء السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد مجانًا، تحت طائلة غرامة قدرها 10 آلاف يورو.

تم إرسال النص بالفعل إلى المفوضية الأوروبية والذي ينبغي، كما هو الحال بالنسبة لبلجيكا، أن يعطي الضوء الأخضر، الأمر الذي سيسمح لفرنسا بحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد بشكل نهائي بحلول سبتمبر المقبل.

وللتذكير، بعد تنفيذ قانون الحظر للأجهزة ذات الاستخدام الواحد و المزودة ببطارية، بشكل كامل داخل الاتحاد الأوروبي في عام 2027.