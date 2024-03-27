لوكسمبورغ، مارس 2024 – قررت شركة Cargolux حظر نقل السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة على جميع رحلاتها. وترى الشركة إنها طريقة تساعد في تقليل توفر هذه المنتجات في السوق.

تعد Cargolux، التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، شركة أوروبية رائدة في مجال الشحن، وتدير أسطولًا مكونًا من 30 طائرة. وتغطي شبكة Cargolux العالمية أكثر من 75 وجهة في رحلات الشحن حول العالم.

هبوط صعب لاجهزة الفيب ذات الاستخدام الواحد

حظر نقل السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة

اصبحت اجهزة الفيب ذات الاستخدام الواحد حديث الجميع، بما في ذلك جهات غير متوقعة. قبل أيام قليلة، أعلنت شركة الطيران Cargolux، المتخصصة في نقل البضائع، من خلال بيان صحفي، أنها قد بدأت بحظر نقل السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة على جميع رحلاتها، بما في ذلك تلك التي تديرها شركة Cargolux Italia التابعة لها.

ومن خلال تسليط الضوء على الأضرار البيئية لهذه المنتجات، تصفها الشركة أيضًا بأنها تشكل “خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، خاصة على الأجيال الشابة، بسبب تسويقها المستهدف بالنكهات الجذابة”.

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“إن الحظر المفروض على نقل السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة يعكس التزام شركة Cargolux بالبيئة والصحة العامة والسلامة. ونأمل من خلال هذا الإجراء أن نساهم في تقليل توفر هذه المنتجات في السوق. وأوضح ريتشارد فورسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Cargolux، أن هذه المبادرة ستشجع مشغلي الخدمات اللوجستية الآخرين على اعتماد تدابير مماثلة، باعتبارها تصرفات مسؤولة.

تدابير جديدة تذكرنا أن السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة لم يعد مرغوبا بها في أوروبا. وقبل أيام قليلة، أشارت بلجيكا إلى أن الحظر الذي فرضته سيدخل حيز التنفيذ في عام 2025. وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت فرنسا أنها ستتواصل مع المفوضية الأوروبية لفعل الشيء نفسه في الأشهر المقبلة.

بعد الارتفاع المذهل في شعبية اجهزة الفيب ذات الاستخدام الواحد حول العالم، يبدو أن المعطيات الحالية تشير إلى انها قد تختفي نهائيا من الاسواق الاوربية.

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Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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