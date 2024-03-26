احتضنت العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 23 إلى 25 مارس معرض Vape expo 2024، الذي يصادف ايضا الذكرى العاشرة لانطلاق المعرض. نظرة عامة على العارضين الموجودين في الموقع والمؤتمرات ، والفعاليات والجوائز التي تم توزيعها.

أقيم المعرض في مركز باريس للمعارض وعلى مساحة 18500 متر مربع وبمشاركة أكثر من 217 شركة من جميع أنحاء العالم. ضم المعرض مجموعة كبيرة من كبار مصنعي السجائر الالكترونية ومصنعي السوائل.

ناقش مصنعو السوائل الإلكترونية في المؤتمر الأول تركيبات السوائل والخلطات، والاختيارات التي تحكم النكهات، ونسبة PG/VG، ومدى أهمية استخدام نكهة السكر (المحليات). وكيفية تحقيق التوازن بين السلامة والتسويق المغري.

وتتم مناقشة قوانين منتجات التبغ (TPD) في أوروبا في عام 2024، والقرارات التي سيتم اتخاذها، ومدى تأثيرها على قطاع السجائر الالكترونية. وما هو مستقبل قوانين الـ TPD، ما الذي يمكن أن نأمله وما الذي يجب أن نخاف منه.

فيب شيف – Vape Chef

من بين الأحداث الرئيسية في هذه الذكرى العاشرة لمعرض Vapexpo كانت مسابقة فيب شيف – Vap’Chef. حيث تم استضافة الشيف الفرنسي المشهور Norbert Tarayre، المعروف بشكل خاص بظهوره العديد من البرامج التلفزيونية المختلفة، حيث جمع هذا المفهوم عشرة مرشحين كان هدفهم إعادة إنتاج خلطات السوائل الإلكترونية، بوصفات معينة يتم تحديدها من قبل لجنة من الحكام.

كانت الوصفة التي تم إعادة إنتاجها هي tarte namelaka، وهو مصطلح ياباني يمكن ترجمته على أنه “كريمي جدًا” أو “سلس جدًا”. الوصفة الأصلية، التي اقترحها الشيف، تتكون من 17 مكونًا على الأقل!

بعد معركة شرسة شهدت قيام العديد من الفرق بإنتاج نكهات مختلفة، كل منها يحمل طابع مميز، كان من قرار الاختيار صعب جدا بالنسبة لـ لجنة التحكيم المكونة من ثلاثة خبراء في قطاع السجائر الإلكترونية.

وبعد مداولات طويلة، تمكن أخيرًا فريق Swoke، المكون من ياسين عمار وAurélien Durand، من التميز والفوز بالمسابقة!

انتصار يسلط الضوء ليس فقط على المهارة في علم مزج النكهات، ولكن أيضًا على القدرة على التكيف وتنفيذ مهمة معقدة في فترة زمنية قصيرة، كل ذلك تحت ضغط الجمهور الذي توافد بأعداد كبيرة.

تهانينا للفائزين!

مشاركة عربية مميزة

من ضمن المشاركات المميزة هو تواجد شركة XTRA VAPE وبحضور الرئيس التنفيذي – عمر فداوي. قدمت شركة XTRA العديد من المنتجات المميزة ، وبالأخص جهاز HOK CLOUDS.

انطلقت XTRA في كاليفورنيا ، حيث كانت بداياتها المتواضعة تتمحور حول الأجهزة التي تستخدم لمرة واحدة. لكن سرعان ما حجزت العلامة التجارية مكانتها ضمن أهم العلامات التجارية في العالم العربي في اجهزة البود سيستم وغيرها.

لم تكتفي XTRA VAPE بتألقها في الشرق الأوسط ، بدأت الشركة بالتوجه الى الأسواق الاوروبية متجاوزة جميع الصعوبات التي يفرضها هذا السوق عبر امتثال الشركة لقوانين TPD الأوروبية.

حصدت XTRA VAPE والعلامة التجارية الشقيقة KIEF VAPOR العديد من الجوائز العالمية مثل:

– أفضل أجهزة الاستخدام الواحد في حفل توزيع جوائز Vaporound السنوي في دبي للعامين 2021 و 2022

– أفضل أجهزة الاستخدام الواحد في معرض World Vape Show 2022

جوائز معرض Vape expo 2024

كما هو الحال مع كل إصدار، نظم معرض Vapexpo هذا العام حفل توزيع الجوائز لمكافأة عدة فئات من المنتجات في قطاع صناعة السجائر الإلكترونية. كانت نتائج هذا العام، الذي يصادف مرور 10 سنوات على انطلاق المعرض كالاتي:

الفئة الفائز الجائزة الفخرية Phil Busardo الجائزة الفخرية David Hanin أفضل ستاند Liquideo جائزة الابتكار Aspire – Nexi One أفضل تانك RTA Titanide – Apogée أفضل بوكس مود Voopoo – Drag S2 أفضل بود Vaporesso – Luxe XR Max

أما بالنسبة للسوائل الإلكترونية فقد تم توزيع الجوائز بناءا على النكهة. كانت الجوائز لثلاث سوائل لكل فئة.