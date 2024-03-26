كشفت شركة VAPORESSO عن أجهزة البود XROS 4 وXROS 4 MINI الثورية في معرض VAPEXPO Paris 2024

احتلت VAPORESSO, العلامة التجارية الرائدة في صناعة السجائر الإلكترونية، مركز الصدارة في معرض Vapexpo Paris 2024، حيث قدمت أربعة من أحدث الأجهزة الثورية: XROS، وLUXE، وECO، وARMOUR. وقد حظيت هذه المنتجات المبتكرة الجديدة بإشادة واسعة النطاق من العملاء ، وأصبحت النقطة المحورية للحدث وعززت ريادة VAPORESSO في سوق السجائر الإلكترونية.

يشتهر معرض Vapexpo بأنه أحد فعاليات Vape الرائدة في أوروبا، وهو يجذب المستخدمين والمهنيين وقادة الصناعة في جميع أنحاء العالم. من بين جميع المنتجات المعروضة، كانت الأضواء على اجهزة XROS 4 وXROS 4 MINI التي تم إطلاقها حديثًا والتي تتميز بخصائص ونكهات محسنة وعمر بطارية أطول مع تقنية COREX 2.0 المحدثة، والتي تهدف إلى تزويد المستخدمين بأفضل تجربة vaping.

تم تحسين تقنية COREX 2.0 بدقة مقارنة بالجيل الأول من خلال تحسين أحجام الشبكة لمطابقة درجة الحرارة المثالية. وهذا يؤدي إلى تسخين أسرع ونكهات غنية بشكل مثالي. بالإضافة إلى ذلك، توفر المادة القطنية المطورة السائل الإلكتروني بكفاءة اكبر، مما يمنع احتراق القطن ويطيل عمر الاستخدام. يضمن وضع النبض دعمًا قويًا للطاقة، ويحافظ على أداء ثابت بغض النظر عن عمر البطارية.

تتميز سلسلة XROS أيضًا بقدراتها على التخصيص. تم تجهيز كل من XROS 4 وXROS 4 MINI بخرطوشة بود 0.4Ω. يوفر XROS 4 ثلاثة أوضاع للإخراج إلى جانب شاشة عرض لتحسين تفاعل المستخدم، ويضيف XROS 4 Mini ميزة تعديل تدفق الهواء مما يسمح للمستخدمين بتخصيص تجربة الـvaping الخاصة بهم بشكل أكبر. كلا الجهازين متوافقان مع منصة XROS pod العالمية.

علاوة على ذلك، تتميز هذه العروض الجديدة بتصميم مصنوع بالكامل من الألومنيوم لا يعزز المتانة فحسب، بل يوفر أيضًا قبضة مريحة أكثر.

من خلال التركيز على الابتكارات التكنولوجية والتصميم المبتكر بناءً على تعليقات العملاء، تهدف VAPORESSO دائمًا إلى توفير تجربة منتج لا مثيل لها. وأكد جيمي هو، نائب رئيس VAPORESSO، أن “الابتكار هو المفتاح لتقديم تجربة مستخدم فائقة”، مسلطًا الضوء على التزام العلامة التجارية بوضع معايير جديدة في مجال الـ vaping وتلبية احتياجات المستهلكين من خلال التحسين والتطوير المستمر.

حول VAPORESSO

تم إنشاء VAPORESSO في عام 2015 وهي مخصصة لإنشاء عالم خالٍ من التدخين مع رفع جودة الحياة لمستخدميها. استنادًا إلى ابتكاراتها المستمرة ومراقبة الجودة الصارمة والالتزام الكبير، تقوم VAPORESSO بإنشاء منتجات يمكن أن تناسب جميع مستويات وأنماط مستخدمي السجاذر الالكترونية.

اختبر مستقبل الفيب مع VAPORESSO، يرجى زيارة:

https://www.vaporesso.com/.