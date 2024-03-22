بود Nord GT عبارة عن جهاز بود لكن بإمكانيات ضخمة. بطارية كبيرة، لتوليد كميات بخار كبيرة. مصمم للفيب المباشر، وخال تماما من التسريب. مزود بخرطوشتين مع إمكانية تبديل الكويل، والنكهات ممتازة.

عمر بطارية مثالي

على الرغم من إن بود Nord GT صغير الحجم إلى حد ما و وزنه الذي يتجاوز الـ 110 جرام بقليل، إلا أنه ينافس الاجهزة الكبيرة. يحتوي على بطارية مدمجة بقوة 2500 مللي أمبير في الساعة لتحقيق أقصى قدر من الاستقلالية عند مستويات الطاقة المعتدلة. بود مخصص للفيب المباشر. تصميم رائع وعملي وسهل الاستخدام للغاية.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 105,6 * 33,5 * 25 ملم وزن البود 113 غرام الشحن USB-C البطارية 2500 مللي أمبير سعة التانك 5 مل نطاق الاستخدام من 20 الى 80 واط

محتويات العلبة :

البود

قطع غيار

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود Nord GT .. سحب البخار الكثيفة

يحتوي بود Nord GT على منفذ USB-C مخصص للشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 2500 مللي أمبير في الساعة. حجم البطارية يوفر فترة تشغيل كبيرة للغاية قريبة من بطارية تنسيق 18650. وهذا يتوافق مع القوى التي يوفرها بود Nord GT، وهذا ما يجعله مخصص للفيب المباشر. ومع ذلك، فإن الطاقة القصوى البالغة 80 واط ليست بالضرورة ما يميز الجهاز. سنعود إلى هذا لاحقا.

على أحد جوانب بود Nord GT نجد شاشة أحادية اللون وزر للتحكم بالطاقة وفتحة تدفق الهواء. في الجهة الأخرى يوجد فتحة أخرى مقابلة لها. مستوى التشطيبات ممتازة. لا يوجد حركة غير مرغوب بها، ولا يوجد حواف حاد، كل شيء نظيف و مصنوع بدقة.

على الجانب الآخر من بود Nord GT، زر التحكم في تدفق الهواء. من خلال توجيهه إلى اليسار، نفتح تدفقات الهواء وعلى العكس من ذلك، إلى اليمين، تغلقها في وقت واحد. التحكم دقيق ويسمح لك بالعثور على السحب المثالي وفقًا لأسلوب الفيب الخاص بك وقيمة المقاومة المثبتة.

الشاشة ذات سطوع ممتاز. حتى في ضوء الشمس القوي. تعرض الشاشة عدد السحبات وقيمة المقاومة والطاقة المحددة ونسبة البطارية. بود Nord GT قادر على توصيل طاقة أقصاها 80 واط. قوة هائلة لجهاز بود بطول أقل من 11 سم. يتيح لك الزر الصغير تحت الشاشة ضبط مستوى الطاقة بعد ثلاث ضغطات متتالية. الامر بسيط ولا يتطلب أي مهارة خاصة لاستخدام البود، مما يجعله جهاز ممتاز للمبتدئين.

امكانية استبدال الكويل

يتم تثبيت الخرطوشة في الجزء العلوي من بود Nord GT. يسمح تصميم الخزان بتثبيته دون أن يتحرك أبدًا. في حالة التنقل أو أثناء الأنشطة الخارجية، لا داعي للقلق فلن تنفصل الخرطوشة من تلقاء نفسها.

تثبيت الكويل يكون في الخزان من الأسفل. حيث يتم دخول الكويل في موضعه بكل سهولة. تضمن الأختام او الحلقات المطاطية التثبيت بشكل جيد. ميزة رائعة في بود Nord GT، نظام قفل خاص بالكويل والذي يضمن ثباتًا استثنائيًا. بسيط وفعال.

يمكن للخرطوشة استيعاب ما يصل إلى 5 مل من السائل الإلكتروني. سعة تضع بود Nord GT ضمن أعلى سعة خزانات في أجهزة البود. تتم اعادة التعبئة بكل بساطة عن طريق رفع غطاء السيليكون لإدخال طرف الزجاجة.

يأتي مع بود Nord GT اثنان من الكويلات نوع RPM 3. الأول بقيمة 0.15 أوم والثاني 0.23 أوم. كلاهما من النوع الشبكي لتقديم نكهات ممتازة خاصة نكهات الفواكه. عند تركيب كويل 0.23 أوم يمكن استخدام الجهاز بين 20 إلى 45 واط وهو مثالي مع بطارية 2500 مللي أمبير. نحن في شك كويل 0.15 أوم. حيث يمكن استخدام الأخير بين 40 إلى 80 واط. وخلال اختباراتنا، يعطى أفضل نتائج بين 60/65 واط. وعند هذه القوى، ينخفض ​​عمر البطارية بسرعة كبيرة. عند 80 واط، يبدو من الصعب تصور استخدامه لمدة يوم كامل دون إعادة الشحن.

ومع ذلك، فإن بود Nord GT مناسب تمامًا لهذا النوع من الكويلات. السحب ممتاز، بفضل دقة نظام تدفق الهواء. يبقى البخار باردًا وكثيفًا. تقديم النكهات مذهل في جميع الاختبارات. المقاومة عند 0.23 أوم فعالة تمامًا وقد تكون أكثر ملاءمة للاستخدام طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة شحن جهازك.