قدمت الشركة الصينية Geekvape، التي تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم، طقم Aegis Legend 3 الجديد تمامًا خلال معرض Vapexpo 2024 في باريس. على الرغم من أن الجهاز ليس بعيدا جدًا من ناحية التصميم عن النماذج السابقة، إلا أنه يتضمن بعض الميزات الجديدة والفريدة بشكل خاص.

اجهزة Aegis الاسطورية

يعد طقم Aegis Legend 3 (L200) أحدث ابتكارات شركة Geekvape. من خلال التكنولوجيا الجديدة التي تمكن المستخدم من تفعيل الجهاز باللمس وبسرعة فائقة. عبر مزج هذه الميزات مع تانك Z Fli Clearomizer وكويلات الفيب المباشر – DL الخاصة به، يوفر الطقم تجربة فيب استثنائية.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 89 * 55,3 * 28,2 ملم وزن المود 148 غرام الشحن USB C او شاحن خارجي البطارية بطاريتين من نوع 18650 الطاقة القصوى 200 واط اوضاع الفيب واط, تلقائي, تحكم حراري, الذاكرة, الوضع الذكي ابعاد التانك 51,5 * 24 ملم سعة التانك 5,5 مل وزن التانك 76 غرام نطاق الاستخدام من 0 الى 200 واط نظام اعادة التعبئة من الاعلى

محتويات العلبة :

جهاز المود

تانك – Clearomiseur

سلك USB-C

كويلات

خزان احتياطي

قطع غيار

أدوات

دليل المستخدم

طقم Aegis Legend 3 .. تفعيل باللمس

يمكن استخدام طقم Aegis Legend 3 مع تانكات يصل قطرها إلى 24 ملم، أو حتى 25 ملم. عند تركيب تانك 24 ملم ستبقى مسافة 1 ملم على الحواف. مما يجعل تركيب تانك 25 ملم ممكنا دون التأثير على شكل الجهاز.

موصل الـ 510 مثبت على نابض مما يجعل المود متوافق مع جميع التانكات الموجودة في السوق. بجانب القاعدة التي يتم تثبيت تانك الـ Clearomizer عليها، يوجد غطاء مصنوع من السيليكون يغطي منفذ USB-C المخصص لشحن المود أو لتحديث الشريحة الإلكترونية. الجهاز محمي بشكل مثالي مما يجعله مقاوم للغبار ورذاذ الماء والصدمات.

في قاعدة مود Aegis Legend 3 يوجد زر صغير مخصص لفتح باب البطارية. يشير السهم المنقوش على الزر إلى اتجاه الفتح. مفاصل الباب والتجميعات لا تشوبها شائبة وتساهم بشكل كبير في عزل البطاريات عن المؤثرات الخارجية مثل الماء والغبار.

عند فتح الباب، نجد أقطاب البطاريات منقوشة بشكل واضح جدا لتمكن المستخدم من وضع البطاريات بشكل صحيح. حتى وان تم وضع البطاريات بالاتجاه الخاطئ فلا توجد مشكلة، فإن طقم Aegis Legend 3 مجهز بنظام حماية. يعمل المود بواسطة بطاريتين من نوع 18650.

يحتوي الجزء الأمامي من طقم Aegis Legend 3 على شاشة كبيرة، وازرار “+” و”-“، بالإضافة إلى زر تشغيل كبير. جميع الازرار صامتة وسلسة عند الاستخدام.

الجزء الخلفي من الجهاز مغطى بمادة لطيفة جدًا عند اللمس ونرى اسم طقم Aegis Legend 3 منقوش ايضا. ولكن بعيدًا عن التصميم الخارجي الرائع للجهاز، فإن ما يميز طقم Aegis Legend 3 لا يمكن رؤيته. حيث يحتوي المود على ثلاثة أجهزة استشعار مخبأة تحت الغلاف الخارجي. الأمر الذي يجعل الجهاز بالكامل حساس عند اللمس، مما يسمح لك بتفعيل الجهاز عن طريق الإمساك به فقط. وبمجرد ترك الجهاز، يتم قفله تلقائيًا. خلال اختباراتنا، قمنا باختبار هذه الخاصية بشكل مكثف. وأقل ما يمكننا قوله هو أن النظام فعال للغاية وسريع الاستجابة بشكل لا يصدق.

خاصية رائعة في حالة النقل أو عند وضع الجهاز في الجيب أو الحقيبة. لم يعد من الضروري الضغط على أزرار أو إيقاف تشغيل المود الخاص، مجرد الإمساك به باليد يتم تنشيطه. وعند وضعه في جيبك أو حقيبتك، يتم قفله تلقائيًا.

إذا كانت هذه الميزة الرائعة لم تعجبك وترغب في الحفاظ على طريقة القفل التقليدية، فمن الممكن استخدام زر التشغيل للقيام بذلك.

تعمل الشاشة بعدة ألوان يمكن تحديدها في القوائم بالإضافة إمكانية التحكم بالسطوع. طقم Aegis Legend 3 قادر على توفير ما يصل إلى 200 واط. عند هذا المستوى من الطاقة، لا تزال بطاريات مزدوجة من نوع 21700 افضل لمزيد من الراحة. اعتادت Geekvape على تقديم أجهزتها بتكوينات مختلفة، ولن يكون مفاجئًا رؤية نموذج جديد يعمل ببطارية أكبر في السوق في غضون بضعة أشهر.

القوائم غنية ومتكاملة. هناك وضع القوة الكهربائية المتغيرة، ووضع “التعزيز”، و وضع التوفير، والتحكم في درجة الحرارة، والذكي (الذي يوفر أفضل طاقة اعتمادًا على المقاومة) ووضع الذاكرة. تدمج شريحة AS 4.0 الالكترونية هذه الوظيفة الجديدة التي تتيح لك تخزين ما يصل إلى 5 اوضاع فيب. يعد هذا مثاليًا خاصة ان كنت تستخدم أكثر من تانك بانتظام وبالتالي ستتمكن من العثور على الإعدادات المفضلة لديك في ثواني قليلة. يمكننا القول ان الشريحة الالكترونية موثوقة وممتازة في استهلاكها للطاقة.

تانك Z Fli Clearomizer

يأتي طقم Aegis Legend 3 مع تانك Z Fli Clearomizer. بقطر 24 ملم و سعة 5.5 مل، مخصص للفيب المباشر. فهو يجمع بين القوة والراحة، وتقديم النكهات بشكل رائع.

يوجد في الجزء العلوي من تانك Z Fli Clearomizer سهم يشير إلى الاتجاه الصحيح لتح الغطاء الخاص بإعادة تعبئة الخزان. المبسم – Drip tip (قطعة الفم) بحجم 810 مع فتحة داخلية بقطر 10 ملم وبطول 8.5 ملم ويمكن استبداله.

عند الضغط على السهم، ينفتح الغطاء ويكشف عن فتحتين للتعبئة. الثقب الكبير الموجود في المنتصف كما هو موضح في الصورة، هو نهاية المدخنة التي يمر من خلالها البخار. نظام فتح الغطاء العلوي بسيط للغاية في الاستخدام. متين ويؤدي وظيفته بشكل ممتاز.

عند فتح الغطاء العلوي يبقى متصلا بـ تانك Z Fli Clearomizer، مما يجنبك الإمساك بالغطاء اثناء عملية اعادة تعبئة الخزان.

نظام تدفق الهواء موجود في الجزء العلوي من تانك Z Fli Clearomizer. ويعمل النظام بإعادة توجيه الهواء الى الكويل بشكل ممتاز.تنجح Geekvape كعادتها في التانكات التي تعمل بنظام تدفق الهواء العلوي، الأمر الذي يجعل من مشكلة التسرب شبه مستحيلة.

من خلال ضبط تدفق الهواء، تحصل على فيب مباشر مفتوح مناسب جدا للكويلات المنخفضة مثل 0.15 أوم. من خلال إغلاق تدفق الهواء، يمكنك الحصول، على بخار أكثر دفئًا ليكون استرداد النكهات أكثر تركيزًا. تانك Z Fli Clearomizer مخصص حصريًا لـ الفيب المباشر.

عملية تثبيت الكويل سهلة جدا، ماعليك سوى ادخاله ومراصفة النتوءات الموجودة في الكويل لتدخل في مكانها الخاص. بمجرد وضع الكويل في مكانه، يكون التثبيت مثاليا. يمر الهواء على طول جوانب تانك Z Fli Clearomizer ليتم توجيهه بشكل مباشر الى الكويل.

يأتي مع طقم Aegis Legend 3 اثنان من الكويلات. الأول من نوع XM Z و بقيمة Z 0.15 أوم وهو مخصص للاستخدام بين 70 و 85 واط .والكولا الثاني من نوع XM Z ايضا ولكن بقيمة 0.4 أوم وهو مخصص للاستخدام بين 50 و 60 واط. المقاومتان مصنوعتان من الكويلات الشبكية وبسلك كانثال.

النكهات واضحة ودقيقة وتتناسب كمية البخار التي يوفرها الجهاز مع الطاقة المختارة. من خلال ضبط تدفق الهواء، نحصل على بخار دافئ وجيد التهوية إلى حد ما دون الابتعاد كثيرا عن نمط الفيب المباشر، وهو أمر تتفوق فيه شركة Geekvape بشكل كبير. أداء رائع، وبدون تسربات. نرى أن تانك Z Fli Clearomizer تانك مثالي لتقديم النكهة المثالية.

بشكل عام، يعتبر المزج بين تانك Z Fli Clearomizer و مود Aegis Legend 3 خيارًا ممتازًا لتكوين طقم بأمكانه توفير تجربة فيب استثنائية.