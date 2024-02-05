بعد إطلاقها لجهاز بود Cyber ​​G تعود شركة Aspire لتقدم لنا جهاز بود Cyber ​​G Slim. جهاز بود يتميز بنظام فريد لإنتاج البخار عن طريق الاستنشاق. الجهاز بسيط وصغير الحجم وعملي للغاية، وفعال ايضا.

صغير وخفيف الوزن

لا يحتوي بود Cyber G Slim على أي اعدادات ولا تحكم بتدفق الهواء أو زر للتشغيل حيث يتم إنتاج البخار عن طريق الاستنشاق أو السحب. مجهز بخرطوشة سعة 3 مل وكويل 0.8 أوم وهو مثالي للفيب غير المباشر المحكم. بود Cyber G Slim بسيط وفعال، جهاز Cyber ​​G Slim مثالي للمبتدئين.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 116,7 * 19,3 ملم وزن البود 40 غرام الشحن USB-C البطارية 1200 مللي أمبير سعة التانك 3 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود Cyber G Slim .. كفاءة الاداء

في قاعدة البود، يوجد منفذ USB-C يتيح لك الشحن السريع للبطارية التي تأتي بحجم 1200 مللي أمبير. سعة البطارية تتوافق مع تنسيق الجهاز والخرطوشة. مع امكانية استخدام الجهاز أثناء الشحن. يضيء مؤشر LED صغير موجود أعلى منفذ USB-C مباشرة أثناء الشحن والاستخدام.

اسم الطراز Cyber ​​G Slim منقوش على أحد جهات البود. التصميم بسيط للغاية، يتميز بلمسة لامعة ترفع من تصميم الجهاز. بود Cyber ​​G Slim مريح جدا في الاستخدام، ولا يزال الشكل الأنبوبي لأجهزة الفيب عمليًا. يتميز البود بخفة الوزن حيث يبلغ وزنه 40 جرامًا.

يتم تركيب الخرطوشة في الجزء العلوي من الجهاز. التثبيت ممتاز ولم نلاحظ أي حركة جانبية اثناء الاستخدام. الجزء العلوي من بود Cyber ​​G Slim شفاف. يتيح لك ذلك تحديد مستوى السائل الإلكتروني لديك دائمًا دون الحاجة إلى إزالة الخرطوشة. هذه نقطة جيدة تسمح لك أيضًا بحماية الوصول إلى فتحة تعبئة السوائل الإلكترونية.

يأتي بود Cyber ​​G Slim مزودًا بخرطوشة بنظام مغلق (الكويل جزء من الخرطوشة). قيمة الكويل 0.8 أوم وهي مناسبة جدا في الفيب غير المباشر. سعة الخزان 3 مل مريحة ولا تتطلب تعبئة متكررة خلال اليوم. خاصة وان قيمة الكويل المرتفعة، تقلل من استهلاك السائل الإلكتروني.

توصيل النكهات ممتاز وهو الأمر الذي تشتهر به شركة Aspire. البخار كثيف وغني بالروائح والنكهات. يتم إنتاج البخار تلقائيا عن طريق الاستنشاق البسيط، ولا يتطلب الجهاز أي إعدادات. جهاز بود بسيط وعملي للبدء في استخدام اجهزة الفيب.