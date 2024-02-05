بعد إطلاقها لجهاز بود Cyber ​​G تعود شركة Aspire لتقدم لنا جهاز بود Cyber ​​G Slim. جهاز بود يتميز بنظام فريد لإنتاج البخار عن طريق الاستنشاق. الجهاز بسيط وصغير الحجم وعملي للغاية، وفعال ايضا.

صغير وخفيف الوزن

بود Cyber G Slim

لا يحتوي بود Cyber G Slim على أي اعدادات ولا تحكم بتدفق الهواء أو زر للتشغيل حيث يتم إنتاج البخار عن طريق الاستنشاق أو السحب. مجهز بخرطوشة سعة 3 مل وكويل 0.8 أوم وهو مثالي للفيب غير المباشر المحكم. بود Cyber G Slim بسيط وفعال، جهاز Cyber ​​G Slim مثالي للمبتدئين.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 116,7 * 19,3  ملم
وزن البود 40 غرام
الشحن USB-C
البطارية 1200 مللي أمبير
سعة التانك 3 مل
نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

  • البود
  • سلك USB-C
  • دليل المستخدم

بود Cyber G Slim .. كفاءة الاداء

منفذ USB-C

في قاعدة البود، يوجد منفذ USB-C يتيح لك الشحن السريع للبطارية التي تأتي بحجم 1200 مللي أمبير. سعة البطارية تتوافق مع تنسيق الجهاز والخرطوشة. مع امكانية استخدام الجهاز أثناء الشحن. يضيء مؤشر LED صغير موجود أعلى منفذ USB-C مباشرة أثناء الشحن والاستخدام.

اسم الطراز Cyber ​​G Slim منقوش على أحد جهات البود

اسم الطراز Cyber ​​G Slim منقوش على أحد جهات البود. التصميم بسيط للغاية، يتميز بلمسة لامعة ترفع من تصميم الجهاز. بود Cyber ​​G Slim مريح جدا في الاستخدام، ولا يزال الشكل الأنبوبي لأجهزة الفيب عمليًا. يتميز البود بخفة الوزن حيث يبلغ وزنه 40 جرامًا.

طريقة تثبيت الخرطوشة

يتم تركيب الخرطوشة في الجزء العلوي من الجهاز. التثبيت ممتاز ولم نلاحظ أي حركة جانبية اثناء الاستخدام. الجزء العلوي من بود Cyber ​​G Slim شفاف. يتيح لك ذلك تحديد مستوى السائل الإلكتروني لديك دائمًا دون الحاجة إلى إزالة الخرطوشة. هذه نقطة جيدة تسمح لك أيضًا بحماية الوصول إلى فتحة تعبئة السوائل الإلكترونية.

الخرطوشة المرفقة

يأتي بود Cyber ​​G Slim مزودًا بخرطوشة بنظام مغلق (الكويل جزء من الخرطوشة). قيمة الكويل 0.8 أوم وهي مناسبة جدا في الفيب غير المباشر. سعة الخزان 3 مل مريحة ولا تتطلب تعبئة متكررة خلال اليوم. خاصة وان قيمة الكويل المرتفعة، تقلل من استهلاك السائل الإلكتروني.

توصيل النكهات ممتاز وهو الأمر الذي تشتهر به شركة Aspire. البخار كثيف وغني بالروائح والنكهات. يتم إنتاج البخار تلقائيا عن طريق الاستنشاق البسيط، ولا يتطلب الجهاز أي إعدادات. جهاز بود بسيط وعملي للبدء في استخدام اجهزة الفيب.

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المميزات

      • سهولة الاستخدام
      • جودة الصنع
      • جودة الفيب والنكهات
      • جهاز متكامل

العيوب

      • يجب استبدال الخرطوشة عند تلف الكويل

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التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
سهولة الاستخدام
تجربة المستخدم
الخلاصة
بود Cyber ​​G Slim جهاز ممتاز. على الرغم من بساطته و لكنه فعال جدًا، ولا يتطلب أي إعدادات لاستخدامه. النكهات عالية الجودة. مجهز ببطارية سعة 1200 مللي أمبير وخزان سعة 3 مل. نأسف كون الخرطوشة ذات نظام مغلق.
4.8
المجموع النهائي
المقال السابقمراجعة بود APX S2 من شركة Nevoks
Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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review-cyber-g-slim-aspireبود Cyber ​​G Slim جهاز ممتاز. على الرغم من بساطته و لكنه فعال جدًا، ولا يتطلب أي إعدادات لاستخدامه. النكهات عالية الجودة. مجهز ببطارية سعة 1200 مللي أمبير وخزان سعة 3 مل. نأسف كون الخرطوشة ذات نظام مغلق.

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