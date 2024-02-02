يعتبر بود APX S2 هو الإصدار الثاني من بود APX من الشركة المصنعة Nevoks، الذي يأتي بضعف عمر بطارية. على الرغم من أن البود طويل جدًا، إلا أنه نحيف جدًا ويمكن وضعه بسهولة في الجيب. تم تصميم الجهاز للفيب غير المباشر، وهو فعال جدا.

بود APX S2 .. رفيع للغاية

يصل طول بود APX S2 الية 120 ملم ولكن بسمك لا يتجاوز 10.7 ملم فقط. تم تصميم هذا البود بشكل رائع ومتين ، يأتي بألوان كثيرة و مصنوع من سبائك الألومنيوم الخفيفة. بدون أزرار وبدون إعدادات معقدة، بود مثالي للبدء في الفيب.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 120 * 20 * 10,7 ملم وزن البود 34,5 غرام الشحن USB-C البطارية 1000 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود عملي وفعال

يوجد على أحد جوانب بود APX S2 منفذ USB-C مخصص لإعادة شحن البطارية التي تأتي بسعة 1000 مللي أمبير. حجم البطارية متوافق جدا مع مقاومة الكويلات داخل الخرطوشة. يتميز بإمكانية الفيب أثناء الشحن أيضا. بجوار منفذ USB-C، يوجد ثقب صغير يعمل كمدخل للهواء، وسنعود إلى هذا لاحقا.

اسم الطراز منقوش على الجزء الأمامي من بود APX S2 الذي يضفي لمسة جميلة جدا لتصميم البود. يحتوي الجهاز على ضوء LED صغير يشير إلى مستوى شحن الجهاز ويضيء عند الفيب.

يتم تثبيت الخرطوشة في الجزء العلوي من الجهاز ويكون الكويل جزء من الخرطوشة لا يمكن إزالته. يتم التثبيت الخرطوشة بواسطة قطعتين من المغناطيس. التثبيت ممتاز ولم نلاحظ أي حركة اثناء الاستخدام. تم تصميم الخرطوشة لتكون طويلة ايضا، لهذا من الضروري إزالتها لتحديد المستوى المتبقي من السائل الإلكتروني. يتم إنتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق البسيط.

يمكن ضبط تدفق الهواء في بود APX S2، عن طريق تركيب الخرطوشة في الاتجاهين. يتم هذا عن طريق تدوير الخرطوشة بمقدار 180 درجة، بهذا يمكنك الحصول على نوعين من تدفق الهواء. الفرق بينهما ليس كبيرا، فهو يبقى ضمن حدود الفيب غير المباشر في جميع الحالات، ولكن اعتمادا على تفضيلات المستخدم، يمكن الحصول على فيب غير مباشر تقليدي أو مقيد.

سعة الخزان في الخرطوشة 2 مل ويتم اعادة تعبئته عن طريق رفع غطاء السيليكون. نفضل استخدام زجاجات السائل ذات الأطراف الرفيعة لمزيد من الراحة وتجنب الفائض. بالنسبة لتجربة الفيب، يقدم بود APX S2 اداء جيد جدًا. نمط الفيب هو غير مباشر “MTL الحقيقي” ويتم استعادة النكهات بشكل ممتاز. حصلنا على تجربة ممتازة خاصة مع نكهات الفواكه، حيث يبقى البخار باردًا و مليء بالنكهات. بدون اعدادات، باستثناء تدوير الخرطوشة لتغيير تدفق الهواء. بود APX S2 سهل الاستخدام للغاية.