السجائر الإلكترونية في تطور مستمر، وان عدد كبير من مستخدمي الفيب لديهم شغف بالتكنولوجيا ورغبة بتجديد اجهزتهم ومعداتهم بشكل مستمر. الأمر الذي سيخلق خزين من الاجهزة والمعدات التي لم تعد بحاجة لها.

هنا سيكون بيع هذه الاجهزة والمعدات المستعملة أمر منطقي. لكن لبيع هذه الاجهزة والمعدات، وتحقيق صفقة جيدة للطرفين تحتاج إلى اتباع بعض الخطوات الاساسية.

كيف تبيع سيجارتك الإلكترونية المستعملة؟ ابحث عن المكان المناسب

يوجد اليوم الكثير من الطرق لبيع معدات الفيب المستعملة، توجد مواقع إلكترونية مخصصة لهذا الشي او جروبات الفيسبوك ومجموعات التيليجرام وغيرها الكثير. الأمر متروك لك لاختيار المكان الذي يتناسب مع نوع معداتك. تحديد سعر مقبول

لكي تختار السعر المناسب تحتاج إلى النظر إلى أسعار الأجهزة والمعدات الجديدة. ثم، قارن العروض المشابهة لعرضك وحدد السعر الذي تجده مناسب. لا تبالغ في السعر لأنه ببساطة سيكون شراء الأجهزة والمعدات الجديدة دائما افضل للمشتري. اعتني بالصور

اياك واستخدام صور من الإنترنت، استخدم هاتفك او كاميرا والتقط صور ذات جودة لمنتجك. يجب عليك تقديم صور حقيقية لمنتجك، المنتج الذي تبيعه. لا تتردد في تنظيفه وتسليط الضوء عليه. الصور الجميلة تزيد من رغبة الشراء. إيصال المنتج للعميل

بعد إتمام الصفقة وحصولك على المال، فكر في المشتري الذي ينتظر منتجه. عليك الاعتناء بالتغليف واحرص على ارفاق جميع القطع والمعدات (أسلاك الشحن والكويلات) والتأكيد من التسليم.

بيع وشراء المستعمل أمر ليس جديد. نمارسه بشكل مستمر في حياتنا، على سبيل المثال. العقارات والسيارات والهواتف الذكية والاجهزة اللوحية. كل شيء يُباع، وكل شيء يُشترى مستعملًا حتى الكتب، الملابس. وبالتأكيد السجائر الإلكترونية. حيث تتيح الفرصة للمشتري شراء جهاز أو أحد مستلزمات الفيب ضمن حدود إمكانياته.

قد يعتقد البعض أن ما يملكه من السجائر الإلكترونية المستعملة ومعداتها ليست ذات قيمة كبيرة ولا تستحق بذلك كل هذا الجهد لبيعها. وهو قد يكون أمر منطقي للبعض، فأن كنت تفكر بهذه الطريقة يمكنك المساهمة في مساعدة شخص يود الإقلاع عن التدخين عبر تقديم سيجارة الكترونية كهدية لشخص ذو حاجة.

يسمح بيع الأجهزة المستعملة للمشتري بالحصول على السجائر الإلكترونية التي قد تكون أعلى من إمكانياته المادية.

اختر المكان الصحيح

بالتأكيد إن كنت ترغب ببيع أجهزة الفيب المستعملة، فإن أول سؤال سيخطر ببالك هو”أين سأبيعها؟”. خاصة وان معظم مواقع بيع الأشياء المستعملة ترفض عرض منتجات الفيب.

في الحقيقة هناك مواقع ومجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي تبيع أجهزة السجائر الإلكترونية المستعملة. والتي تختلف من بلد لبلد آخر. ما عليك سوى طرح السؤال في أحد المجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي التي تهتم بالتدخين الإلكتروني، وسيتم الاجابة عبر توفير توجيهات إلى أين تذهب وكيفية الوصول. الغالبية العظمى في هذه المجموعات من الـ vapers الذين لن يبخلو بتقديم المساعدة.

عندما تجد المكان المناسب ننصحك دائما بقراءة قواعد البيع في الموقع او الجروب بعناية. يحظر البعض بيع مواد معينة، عادة ما تكون مزيفة، والبعض الآخر يسمح تمامًا ببيع سجائر التبغ. لهذا انتبه لما هو مسموح وما هو ممنوع.

تحديد السعر المناسب

الخطوة التالية هي، تحديد السعر المناسب. يجب أن يكون تحديد السعر واقعي و مبني على ضوابط. بسهولة يمكنك الذهاب الى احد المتاجر والتأكد كم تبلغ قيمة معداتك الجديدة اليوم، وانظر ايضا الى سعر المعدات المستعملة المشابهة لمعداتك. بكم تباع وما هي حالتها، وبهذه الطريقة ستتضح لك الصورة وتتمكن من تحديد السعر المناسب.

من أهم الأمور التي تلعب دورا كبيرا في تحديد السعر، هي حالة المنتج الذي تود بيعه. بشكل عام أي ضرر حصل لمنتجك أثناء فترة استخدامك له ستقلل من سعر البيع، مثل الكسر و الخدوش والصدمات وغيرها. جميع هذه الأمور تؤثر على متوسط ​​العمر المتوقع لمنتجك الذي سيكون أقل من المنتج الجديد.

علينا ان لا ننسى أيضا التطور السريع في سوق الفيب، بشكل عام كلما كان المنتج اقدم سيكون أرخص. قبل سنوات، كان الجميع مندهشون لوجود اجهزة قادرة على إنتاج 40 واطًا مقابل 200 دولار. اليوم، مقابل 50 دولار، لديك جهاز ينتج 200 واط.

الاهتمام بطريقة العرض

كلما زاد اهتمامك بطريقة عرض منتجك، زادت احتمالية بيعه بالسعر الذي تريده. قم بإبراز مزايا منتجك بالصور الحقيقية الواقعية دائمًا.

ابتعد عن استخدام صور قد قمت بتحميلها من الانترنت، خاصة وان كانت تعرض منتجات لا تشبه المنتج الذي تود بيعه أو بألوان، بموديلات مختلفة. يؤثر هذا و بشكل كبير على مصداقيتك أمام العميل.

قم دائمًا بتسليط الضوء على معداتك من خلال التقاط صور عالية الجودة.

التقط صورة لمنتجك بعد ان تقوم بتنظيفه بشكل صحيح، وتصوير جميع المعدات المرافقة له (الصندوق، والملحقات، وقطع الغيار، وما إلى ذلك)، ويفضل أن تحتوي الصور على منتجك فقط دون أي شيء آخر سواء بجانبه أو في الخلفية.

كن صادقا في وصف المنتج و حالته. وهذا سيغنيك عن الكثير من المتاعب لاحقا. بالتأكيد، سيكون هناك دائمًا أشخاص سيحاولون خفض السعر لأن منتك به خدش او اي سبب اخر (لا تقلق سيجدون سببا). أخبرهم بأدب أنك قد أخذت هذا في الاعتبار بالفعل في السعر الذي تقدمه، وأن كانوا يريدون منتجًا لا تشوبه شائبة، فيمكنهم شراء منتج جديد.

كن صبورا

بعد ان قمت بتقديم معداتك بشكل صحيح وفي المكان المناسب وبالسعر المناسب. لم يتبقى سوى التعامل مع المشترين المحتملين.

أول أمر عليك اتباعه هو ألا تكون حساسًا. ضع في تفكيرك انك ستواجه أشخاصًا لا يعرفونك، وتطلب منهم المال مقابل وعدك بإرسال شيء لهم.

أنت شخص صادق ومحترم من قبل المقربين منك، ونزاهتك لا تشوبها شائبة، وأنت موثوق، باختصار، أنت شخص جيد. لكن المشتري المحتمل لا يعرف كل هذا لذلك، سوف يسألك من أنت، وقبل كل شيء، من تعرف ومن يستطيع أن يشهد لك او توفير وسيط لتتم عملية البيع. الامر عادي وطبيعي جدا.

وقد يرغب في أن يدفع بطريقة تضمن له حقه، على سبيل المثال باستخدام PayPal او غيرها من طرق الدفع. لا تفهم هذه الطلبات بطريقة خاطئة، فلو كنت مكانه لفعلت الشيء نفسه.

من الطلبات الشائعة أيضا، استبدال منتجك بمنتج يملكه هو. يمكنك الرفض لكن بأدب. كن مدركا أن الامر سيكون متعب، حتى لو كتبت ” المنتج للبيع فقط”، سعرض عليك الاستبدال ايضا. لهذا تحلى بالصبر

أخيرًا، بالنسبة للتفاوض، إذا عرض عليك سعر أقل، فكر في الأمر. إذا كان هناك عشرة منتجات مماثلة لمنتجك معروضة للبيع في نفس الوقت، فإن طلب العميل مشروع.

واخيرا .. تم البيع

وأخيرا، تمت الصفقة. لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد. تبقى إيصال المنتج للعميل. اعتني بتغليف المنتج جيداً حتى يستلمه المشتري بشكل سليم. سواء ارسال المنتج مع شركات التوصيل او ان تقوم بتسليمه باليد.

ولا تتردد في ترك هدية صغيرة بداخل العلبة، سوف يتذكرك المشتري وسيكون قادرًا على طمأنة مشتري آخر في المستقبل، ويعمل على بناء سمعتك كبائع.

ان كنت قد قمت بإرسال المنتج مع شركات التوصيل، شارك خطوات وحالة التوصيل مع العميل مثلاً: “تم إرسال الطرد، رقم التتبع …”، واطلب من المشتري، عندما يتلقى طرده، ان يرسل لك رسالة انه استلم الطرد.

باختصار: كن دقيقًا وصادقًا ومهذبًا وصبورًا، وستكون قادرًا على استبدال معداتك القديمة بأخرى جديدة، وإرضاء الزبون في نفس الوقت.