عند الانتقال من تدخين سجائر التبغ التقليدية إلى السجائر الإلكترونية، من المهم جدا اختيار سيجارتك الإلكترونية بعناية والتأكد من أن معداتها يمكن أن تعمل معك طوال اليوم. كي لا تسمح بتوفير فرصة قد تعيدك الى دوامة التدخين.

كيف تختار سيجارة إلكترونية تدوم طوال اليوم؟ بشكل عام، إن كنت تستخدم أجهزة الفيب من نوع مود – Mod، يُفضل أن تكون البطارية ذات سعة تزيد عن 1500 مللي أمبير في الساعة. أما بالنسبة لأجهزة البود – Pod، يمكن أن تكون البطارية أصغر من 1500 مللي أمبير في الساعة. كون هذه الأجهزة تستهلك القليل من الطاقة.

قياس عمر البطارية بـ مللي أمبير/الساعة

يعد اختيار جهاز مود يحتوي على بطارية أكبر من 1500 مللي أمبير ساعة وقيمة مقاومة أكبر من 1 أوم نقطة انطلاق جيدة. تشير القيمة بوحدة مللي أمبير إلى قدرة البطارية، أي عمرها. بطارية أكبر من 1500 مللي أمبير/ساعة، خاصة في الاجهزة الموجه للمبتدئين، فإن هذه القدرة تكفي لتشغيل الجهاز لمدة يوم كامل.

في حالة اجهزة البود فإن الأمر مختلف، بطارية أصغر لن تشكل بالضرورة مشكلة لأن هذه الأجهزة مصممة لتستهلك طاقة أقل.

ومع ذلك، كن حذرًا بشأن رفع طاقة الواط (إذا كان جهاز الفيب يسمح لك بتغيير الطاقة). كلما قمت بزيادة الطاقة (بالواط)، كلما زاد استهلاك البطارية. وتيرة او عدد السحبات يؤثر أيضًا على عمر البطارية بالإضافة إلى طريقة الفيب (المباشر أو غير المباشر). لكن مستخدمي الفيب الجدد غالبا ما يفضلون الفيب غير المباشر – MTL المشابه لطريقة تدخين سيجارة التبغ والذي يستهلك طاقة أقل.

إذا كنت بطارية سيجارتك الإلكترونية تنفذ بانتظام، فلا تتردد في الرجوع إلى مقالتنا حول كيفية تحسين عمر البطارية

كيف تضمن عمر بطارية كاف

يواجه مستخدمي الفيب الجدد الكثير من التحديات، ومن ضمنها نفاذ البطارية في منتصف اليوم. خاصة ان كنت لاتملك وسيلة لإعادة شحن جهازك. الأمر الذي يزيد من فرص عودتك للتدخين.

لتجنب العودة الى التدخين بسبب نفاذ البطارية، قم بتجهيز نفسك بالمعدات او الاجهزة التي يمكنك تسميتها احتياطية، مما يسمح لك باستخدامها أثناء إعادة شحن بطارية جهاز الفيب الرئيسي. وإن كانت سيجارتك الالكترونية ذات بطارية قابلة للإزالة، قم بشراء بطارية ثانية لتفادي هذه المشكلة!