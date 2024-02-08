عند الانتقال من تدخين سجائر التبغ التقليدية إلى السجائر الإلكترونية، من المهم جدا اختيار سيجارتك الإلكترونية بعناية والتأكد من أن معداتها يمكن أن تعمل معك طوال اليوم. كي لا تسمح بتوفير فرصة قد تعيدك الى دوامة التدخين.
كيف تختار سيجارة إلكترونية تدوم طوال اليوم؟
بشكل عام، إن كنت تستخدم أجهزة الفيب من نوع مود – Mod، يُفضل أن تكون البطارية ذات سعة تزيد عن 1500 مللي أمبير في الساعة. أما بالنسبة لأجهزة البود – Pod، يمكن أن تكون البطارية أصغر من 1500 مللي أمبير في الساعة. كون هذه الأجهزة تستهلك القليل من الطاقة.
قياس عمر البطارية بـ مللي أمبير/الساعة
يعد اختيار جهاز مود يحتوي على بطارية أكبر من 1500 مللي أمبير ساعة وقيمة مقاومة أكبر من 1 أوم نقطة انطلاق جيدة. تشير القيمة بوحدة مللي أمبير إلى قدرة البطارية، أي عمرها. بطارية أكبر من 1500 مللي أمبير/ساعة، خاصة في الاجهزة الموجه للمبتدئين، فإن هذه القدرة تكفي لتشغيل الجهاز لمدة يوم كامل.
في حالة اجهزة البود فإن الأمر مختلف، بطارية أصغر لن تشكل بالضرورة مشكلة لأن هذه الأجهزة مصممة لتستهلك طاقة أقل.
ومع ذلك، كن حذرًا بشأن رفع طاقة الواط (إذا كان جهاز الفيب يسمح لك بتغيير الطاقة). كلما قمت بزيادة الطاقة (بالواط)، كلما زاد استهلاك البطارية. وتيرة او عدد السحبات يؤثر أيضًا على عمر البطارية بالإضافة إلى طريقة الفيب (المباشر أو غير المباشر). لكن مستخدمي الفيب الجدد غالبا ما يفضلون الفيب غير المباشر – MTL المشابه لطريقة تدخين سيجارة التبغ والذي يستهلك طاقة أقل.
كيف تضمن عمر بطارية كاف
يواجه مستخدمي الفيب الجدد الكثير من التحديات، ومن ضمنها نفاذ البطارية في منتصف اليوم. خاصة ان كنت لاتملك وسيلة لإعادة شحن جهازك. الأمر الذي يزيد من فرص عودتك للتدخين.
لتجنب العودة الى التدخين بسبب نفاذ البطارية، قم بتجهيز نفسك بالمعدات او الاجهزة التي يمكنك تسميتها احتياطية، مما يسمح لك باستخدامها أثناء إعادة شحن بطارية جهاز الفيب الرئيسي. وإن كانت سيجارتك الالكترونية ذات بطارية قابلة للإزالة، قم بشراء بطارية ثانية لتفادي هذه المشكلة!
الأسئلة المتكررة حول عمر البطاريات
ما هي السيجارة الإلكترونية التي تدوم طوال اليوم؟
يعتمد عمر البطارية في السجائر الإلكترونية على وتيرة وقوة استخدامها. للاستخدام المعتدل بطاقة منخفضة، ستكون أجهزة البود البسيطة المجهزة ببطارية تتراوح بين 1000 و 1500 مللي أمبير كافية للعمل طوال اليوم. ويكون الاستخدام المتوسط بطاقة أعلى، فإن أجهزة المود التي تعمل ببطارية 18650 خيار جيد. أما بالنسبة للطاقة العالية جدًا، ستكون أجهزة المود التي تعمل ببطاريات كبيرة (20700 أو 21700).
إن كان كبر حجم سيجارتك الإلكترونية لا يسبب لك مشكلة، فيمكنك اختيار اختيار أجهزة المود التي تعمل ببطارية مزدوجة. الأجهزة كبيرة الحجم بامكانها ان توفر لك عمر بطارية طويل!
هل يمكنني تغيير بطارية سيجارتي الإلكترونية أثناء النهار؟
إذا كان الجهاز الخاص بك من النوع الذي تكون فيه البطارية مدمجة، فلن يكون من الممكن تغيير البطارية أثناء النهار. أما إذا كان جهاز المود يعمل ببطارية خارجية، فيمكنك حمل بطارية احتياطية حتى تتمكن من تغييرها في حال كنت مضطرا.
هل بطارية ذات الحجم 18650، 20700 أو 21700 تستمر طوال اليوم؟
تشير الأرقام المكتوبة على البطاريات إلى حجم البطارية. فعلى سبيل المثال، فإن قطر البطارية 18650 هو 18 ملم وطولها 65 ملم. أما بطارية 20700 يبلغ قطرها 20 ملم وطولها 70 ملم. هذا يعني كلما زادت هذه الأرقام، زادت قوة وحجم البطارية.
لذلك، للتأكد من أنه يمكنك الاستمرار طوال اليوم مع سيجارتك الإلكترونية، يمكنك اختيار التوجه إلى طراز يعمل ببطارية 21700، وهو أكبر حجم. تذكر أن قوة السجائر الإلكترونية تعتمد بشكل أساسي على تواتر استخدامها والقوة التي تستخدمها. بالنسبة لبعض مستخدمي الفيب، ستكون بطارية 18650 كافية لتستمر يومًا كاملاً.