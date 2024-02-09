يأتي بود Tappo Air بحجم صغير جدا وسهل الاستخدام للغاية. لا يحتوي على اي اعدادات، يأتي مع خرطوشة مملوءة مسبقًا بالسائل الإلكتروني. يعد بود Tappo Air المخصص للفيب غير المباشر، بود مناسب جدا للمستخدمين الجدد او يمكن استخدامه كجهاز احتياطي.

بود Tappo Air .. مثالي للمبتدئين

بود Tappo Air يعمل بخراطيش مملوءة بالسائل الإلكتروني مسبقا. جهاز بود بسيط وعملي للغاية، ولا يتطلب أي مهارات لاستخدامه. يتوفر بـ 11 نكهة، يوفر فيب غير مباشر ممتاز والنكهات رائعة. ببساطة جهاز بود ملائم جدا للمبتدئين في الفيب.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 68,5 * 37,6 * 19,9 ملم وزن البود 40,5 غرام الشحن USB-C البطارية 750 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

دليل المستخدم

جهاز متكامل

في قاعدة بود Tappo Air، يوجد منفذ USB-C مخصص للشحن السريع، بطارية الجهاز مدمجة وتأتي بسعة 750 مللي أمبير في الساعة. قد لا يبدو هذا كثيرًا من حيث عمر البطارية، ولكن المقاومة المدمجة في الخرطوشة لا تستهلك الكثير من الطاقة. حجم بود Tappo Air صغير للغاية حيث يأتي بارتفاع أقل من 7 سم.

يتم تركيب الخرطوشة في الجزء العلوي من بود Lost Mary. والتثبيت يكون بواسطة قطعتين من المغناطيس. عندما يتم وضع الخرطوشة في مكانها، يوجد حركة جانبية طفيفة، لكنها غير محسوسة عند الاستخدام. الخرطوشة والخزان تكون بشكل طولي حيث يدخل معظم الخرطوشة داخل البود ولا يبرز سوى المبسم. لكن، من المستحيل تحديد مستوى السائل الإلكتروني المتبقي دون إزالة الخزان.

تحتوي الخرطوشة المرفقة مع بود Lost Mary على خزان بسعة 2 مل من السائل الإلكتروني. وتكون اسماء النكهات على الجزء السفلي من الخزان وكذلك مستوى النيكوتين. هناك 11 نكهة في الكتالوج، معظمها من الفواكه، ولكن هناك أيضًا نكهة التبغ. الكويل من النوع الشبكي و بقيمة 1.2 أوم. خرطوشة مخصصة للفيب غير المباشر المحكم، واستهلاك السائل الإلكتروني معقول جدًا.

لا يحتوي بود Tappo Air على أي أزرار تشغيل أو ضبط. وينتج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق. تدفق الهواء ثابت، لكنه بحجم مناسب للفيب الغير مباشر والمقيد. الشيء الوحيد الذي يجب فعله هو ربط الخرطوشة والبدء باستخدام البود. لتثبيت الخرطوشة تحتاج الى الضغط على الجزء السفلي او قاعدة الخزان، ليتم توصيل السائل الى الكويل.

بالنسبة لتجربة الفيب، فأن استخدام بود Tappo Air ممتع للغاية. النكهات ممتازة وخاصة مع نكهات الفواكه. ليست هناك حاجة لانتظار ترطيب القطن عند إدخال الخرطوشة، العملية فورية. بود بسيط وصغير الحجم للغاية.