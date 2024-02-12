تقدم لنا شركة Smok جهاز بود Novo Pro الجديد والذي يوفر نوعين من السحب. جهاز بسيط وخال من التسريب، يوفر إعدادات دقيقة وفعالة. جهاز بود يقدم اداء ممتاز.

بود متكامل

يمثل بود Novo Pro عودة الشركة المصنعة Smok الى سوق أجهزة البود التنافسي. جهاز مصنوع من خامات عالية الجودة ويقدم نوعين من السحب. مجهز ببطارية مدمجة سعة 1300 مللي أمبير توفر فترة طويلة من الاستخدام. يوجد بعض الإعدادات التي تهدف إلى أن تكون بسيطة ولكنها تضيف الى تجربة الفيب بشكل عام.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 112 * 24,6 * 14,4 ملم وزن البود 60 غرام الشحن USB-C البطارية 1300 مللي أمبير سعة التانك 3 مل نطاق الاستخدام تلقائي لغاية 30 واط

محتويات العلبة :

البود

خزانات

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود Novo Pro .. بسيط وفعال

يتميز بود Novo Pro بأنه نحيف جدًا مما يجعله جهاز صغير الحجم. تصميم رائع ويمتلك لمسات نهائية جميلة جدا. يأتي بحجم يفضله الكثير من المستخدمين، لسهولة حمله في الجيب أو الحقيبة.

يوجد على احد الجوانب منفذ USB-C لإعادة شحن البطارية المدمجة بسعة 1300 مللي أمبير في الساعة. يتوافق عمر البطارية مع الكويلات المستخدمة في الخراطيش. لا يتم تفريغ البطارية بسرعة كبيرة ولا يتطلب عمليات إعادة شحن متكررة. مع امكانية الفيب أثناء شحن الجهاز. خلال هذه المرحلة، تعرض شاشة بود Novo Pro النسبة المئوية للبطارية والوقت المتبقي قبل الوصول إلى الشحن الكامل.

على الجهة المقابلة، يوجد زر مخصص للتحكم بتدفق الهواء. حيث يمكن الاختيار بين سحب محكم للفيب غير المباشر (MTL) وسحب أكثر تهوية (DL مقيد). التحكم دقيق جدا ولا يتحرك من تلقاء نفسه عند وضعه في الجيب أو الحقيبة.

على الجانب الرئيسي من بود Novo Pro، نجد شاشة أحادية اللون تعرض المعلومات الأساسية للجهاز. الشاشة ذات سطوع عالي بغض النظر عن ظروف الإضاءة المحيطة. تتراوح الطاقة التي يوفرها البود من 5 إلى 30 واط. ومن الممكن تغيير الطاقة يدويًا، على الرغم من أن البود يوفر طاقة مثالية اعتمادًا على قيمة الكويل في الخرطوشة.

تحت الشاشة يوجد زر التشغيل المخصص لإنتاج البخار. يعمل بود Novo Pro أيضًا في الوضع التلقائي، فقط عن طريق الاستنشاق. في اختباراتنا، وجدنا أن زر التشغيل أكثر استجابة من الوضع التلقائي. الفرق بين الاثنين ليس كبير لكنه يكون أكثر وضوحًا في وضع الفيب الغير مباشر – MTL.

نوعين من الفيب

يتم تركيب الخرطوشة في الجزء العلوي من بود Novo Pro. وتستقر في عمق البود. وهذه نقطة جيدة للحصول على حجم أصغر ولكن هذا يأتي على حساب سهولة تحديد مستوى السائل الإلكتروني المتبقي. من الضروري إزالة الخرطوشة لتتمكن من رؤية مستوى السائل. في حد ذاته، الأمر ليس معقدًا ولا طويلًا جدًا لكنه يبقى مزعجا. بعد ان يتم تركيب الخرطوشة، تبقى ثابتة في مكانها. لم نلاحظ أي حركة جانبية اثناء الاستخدام.

يأتي مع بود Novo Pro خرطوشتين في العلبة. الخراطيش المرفقة ذات نظام مغلق وهذا يعني وجوب استبدالها عند تلف الكويل. الخرطوشة الأولى تحتوي على كويل بقيمة 0.8 أوم والآخر بقيمة 0.6 أوم. وتوفر نوعين من الفيب المباشر وغير المباشر. بود Novo Pro متوافق مع خراطيش Novo Pro وNovo 5. وهذا يوسع الخيارات والاستخدامات. فتحة تعبئة الخزان موجودة على جانب الخرطوشة. منفذ التعبئة مريح للغاية ويقبل العديد من أطراف زجاجات السوائل الإلكترونية.

بالنسبة لتجربة الفيب، فإن بود Novo Pro يقدم اداء ممتاز. النكهات دقيقة و واضحة، وعلى وجه الخصوص، نكهات الفواكه. التجربة برمتها للجهاز رائعة وتثبت ان الجهاز بسيط وفعال.خال من التسريب. جهاز ممتاز وبسعر في متناول الجميع.