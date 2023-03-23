جميعنا نعلم مضار التدخين على العينين والأمراض والمشاكل الصحية التي يسببها. ولكن ماذا عن تأثير السيجارة الالكترونية على العينين؟

ما هو تأثير السجائر الالكترونية على العينين؟

على عكس التدخين، تكون أضرار السجائر الالكترونية على العينين قليلة جداً. من ناحية أخرى ، فإن النيكوتين له تأثيرات ضارة معينة على العين ، كما نقول دائما ان استهلاكه لايخلو تمامًا من المخاطر.

التدخين، خطر حقيقي على العين

ما هو دور العين؟ للعيون العديد من الوظائف المهمة التي تشمل: الرؤية: العيون هي العضو المسؤول عن إدراك الضوء وتحويله إلى نبضات كهربائية تنتقل إلى الدماغ. والذي بدوره يفسر هذه النبضات على شكل صور. التركيز : تساعد شبكية العين على التركيز على الصورة المنظورة، مما يجعل الرؤية واضحة.

: تساعد شبكية العين على التركيز على الصورة المنظورة، مما يجعل الرؤية واضحة. انعكاس الضوء : تعكس العيون الضوء لحماية الأنسجة الحساسة للعين من الضوء الزائد.

: تعكس العيون الضوء لحماية الأنسجة الحساسة للعين من الضوء الزائد. تنظيم الضوء : يتوسع بؤبؤ العين ويتقلص، وذلك لتنظيم كمية الضوء التي تدخل العين.

: يتوسع بؤبؤ العين ويتقلص، وذلك لتنظيم كمية الضوء التي تدخل العين. رؤية الألوان : يوجد في العيون خلايا حساسة للألوان تسمى المخاريط التي تسمح لك بإدراك الألوان المختلفة للبيئة.

: يوجد في العيون خلايا حساسة للألوان تسمى المخاريط التي تسمح لك بإدراك الألوان المختلفة للبيئة. الرؤية المحيطية : تسمح العين بإدراك الأشياء خارج منطقة الرؤية المباشرة، وهو أمر مهم للإدراك المكاني واكتشاف الحركة.

: تسمح العين بإدراك الأشياء خارج منطقة الرؤية المباشرة، وهو أمر مهم للإدراك المكاني واكتشاف الحركة. الرؤية الليلية: تحتوي العيون على خلايا حساسة للضوء تسمى القضبان تسمح بإدراك الأشياء في ظروف الإضاءة المنخفضة.

مخاطر التدخين على العين كثيرة. من بينها، تأثيرات مختلفة على الرؤية وانسجة العين بشكل عام. وفقاً لمركز برشلونة لطب العيون، تزيد سجائر التبغ من خطورة العديد من الأمراض مثل:

الكتاراكت – المياه البيضاء.

– المياه البيضاء. جفاف العين ، الناتج من ملامسة أنسجة العين الخارجية لدخان السجائر الذي يهيج ويجفف العينين، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الجلوكوما.

، الناتج من ملامسة أنسجة العين الخارجية لدخان السجائر الذي يهيج ويجفف العينين، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الجلوكوما. الضمور البقعي المرتبط بالعمر (DMAE).

المرتبط بالعمر (DMAE). اعتلال شبكية السكري .

. مشاكل مختلفة في العصب البصري.

التدخين سيكون مسؤولاً أيضاً عن ظهور الأكياس تحت العينين. أثناء الحمل، سيزيد أيضا من خطر إصابة المولود الجديد باعتلال الشبكية الخداجي.

تدخين السجائر مسؤولاً أيضاً عن انخفاض حدة البصر. حقيقة تفسرها العديد من المواد السامة الموجودة في السجائر، والتي تذهب بعد ذلك الى الدم أثناء التدخين، وتشق طريقها إلى شبكية العين.

من جانبها، تضيف الجمعية الكندية لأخصائي البصريات أن التدخين سيزيد من خطر الإصابة بالتهاب القزحية، وهو التهاب يضر بهياكل العين ويؤدي إلى انفصال الشبكية.

التدخين من شأنه أيضاً أن يزيد من خطر الإصابة بمرض جريفز، وهو مرض مناعي ذاتي يتميز بزيادة حجم النسيج الضام الدهني وكذلك تضخم العضلات حول العين.

ما هو تأثير السجائر الالكترونية على العين؟

تختلف آلية عمل السجائر الالكترونية اختلافا جذريا عن التدخين. فهي خالية تماما من أي عملية احتراق، فإن غالبية المواد الضارة الموجودة في دخان التبغ غير موجودة في بخار في السجائر الالكترونية.

وبالتالي فإن استخدام السجائر الالكترونية أقل خطرا بما يتعلق بأمراض العيون.

من ناحية أخرى، فإن استهلاك السوائل الالكترونية التي تحتوي على النيكوتين ، ليس خال من بعض المخاطر، حيث سيكون له بعض الآثار الضارة على شبكية العين والعصب البصري.

مرة أخرى، توضح هذه الحقيقة أن السيجارة الالكترونية تقلل إلى حد كبير من المشاكل الصحية الضارة للتدخين، إلا أنها تظل أداة للحد من الضرر.

بمعنى، إن كنت مدخنا، فإن الخطر سيكون أكبر بمراحل من استخدام الفيب ، لهذا نقول دائما ان السجائر الالكترونية اداة اثبتت فاعليتها في تقليل الخطر والاقلاع عن التدخين.