جنيه لكل ملليلتر من السائل الإلكتروني، هذا ما أكدته مصلحة الجمارك المصرية بموجب المادة رقم 14 من الضريبة الجدولية رقم 2 من القانون رقم 12 لعام 2020 بند أول، هذا ما صرحت به مصلحة الجمارك لاحقاً، وأشارت إلى أن أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، سواءً كان يحتوي على النيكوتين أو لا، يدخل ضمن نطاق هذه الضريبة.

حيث سيتم تحصيل ضريبة بقيمة 2 جنيه لكل ملليلتر من السائل الإلكتروني المستورد من الخارج ( بنكهاته المختلفة).

بحسب توجيهات الهيئة العامة للتأمين الصحي، فإن هذا يأتي وفقًا للمادة رقم 40 من القانون رقم 2 لعام 2018 المتعلق بنظام التأمين الصحي.

وعلاوة على ذلك، فإن الهيئة العامة للتأمين الصحي تشير بوجوب تحصيل نسبة التأمين الصحي الشامل على السائل الإلكتروني المستورد من الخارج بمختلف نكهاته بمقدار 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من سعر البيع للمستهلك النهائي، وذلك لصالح نظام التأمين الصحي.

و وفقًا للقرار، فإن مصلحة الجمارك هي الوحيدة المعنية بتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج وتصنيفها وتحديد الفئة الضريبية المستحقة عليها بناءً على المعاينة الجمركية. وبالتالي ، فهي الجهة المخولة قانونًا لاتخاذ هذه الإجراءات.

شركة المنصور الدولية تثير جدلاً حول أسعار السوائل الإلكترونية المستوردة

جاء القرار رداً على استفسار شركة المنصور الدولية للتوزيع، حول سعر بيع المستهلك النهائي للسائل الإلكتروني المستورد للصنف “ريلاكس 2 بود برو” بحجم وحدة 1.9 مليلتر، بنكهاته المختلفة، والذي يتم بيعه بسعر 168.18 جنيه لعدد 2 وحدة، بالإضافة إلى صنف آخر هو “ريلاكس 1 بود برو” بحجم وحدة 1.9 مليلتر، بنكهاته المختلفة والذي يتم بيعه بسعر 89.09 جنيه لعدد 1 وحدة فقط، وفقًا لما جاء في كتاب الشركة.

وأوضحت مصلحة الجمارك أنه جاء ذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لعام 2020 الذي عدل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لعام 2016، وكذلك لائحته التنفيذية وتعديلاته، بالإضافة إلى الكتاب الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمرقم بالرقم 5735 في سبتمبر الماضي.

المصدر :

الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية