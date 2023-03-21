من سلسلة Flexus ، تقدم لنا شركة Aspire جهاز Fit الجديد! جهاز بود اوتوماتيكي بالكامل صغير في الحجم لكنه كبير في الأداء. لا يتطلب أي إعدادات ، ويوفر تجربة فيب عالية الجودة. يتمتع هذا البود الصغير بسعة خزان كبيرة لمزيد من الراحة.

بود Flexus Fit – خفيف وفعال

بود Flexus Fit جهاز بسيط. لكن البساطة لا تعني اطلاقا انه لا يتمتع بالكفاءة. بدون اعدادات وبدون ازرار فهو يعمل بشكل تلقائي عند الاستنشاق. يأتي بكويلات قابلة للتبديل ، وينتج بخارًا بجودة ممتازة. بود يستحق التجربة.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 74,2 * 51 * 20,5 ملم وزن البود 52 غرام الشحن USB-C البطارية 850 مللي أمبير سعة التانك 3,5 مل نطاق الاستخدام تلقائي او اوتوماتيكي

محتويات العلبة :

البود

كابل USB-C

دليل المستخدم

بود متكامل

في قاعدة بود Flexus Fit ، يوجد منفذ USB-C المخصص لإعادة الشحن ، مجهز ببطارية مدمجة سعة 850 مللي أمبير. عمر البطارية يعتبر جيد جدا في هذه الفئة من الاجهزة . يتميز بود Flexus Fit بوزن خفيف للغاية ، الأمر الذي يجعل استخدامه أو حتى وضعه في الجيب أو الحقيبة مريح جدا. يزن 52 جرامًا فقط.

في القاعدة ، يوجد ايضا مصباح LED صغير يشير إلى مستوى الشحن بحسب تغيرات اللون. من الممكن استخدام البود أثناء إعادة الشحن.

في الجزء العلوي من البود ، يوجد ثقب على كلا الجانبين يسمح بدخول تدفق الهواء الى الخرطوشة ثم الى الكويل ، القابل للتغيير. يتميز الجهاز بوجود رسوم هندسية تضفي لمسة جميلة على الجهاز. تقع هذه الرسوم تحت طبقة بلاستيكية شفافة لا يمكن لمسها.

يتم تثبيت الخزان أو الخرطوشة في الجزء العلوي من الجهاز. وهو مثبت بقطعتين من المغناطيس القوي. خلال اختباراتنا ، لم نلاحظ أي حركة جانبية بين الخرطوشة والجهاز ، وهذا امر ممتاز.

سعة الخزان 3.5 مل وهو ما يميز بود Flexus Fit فهو يتمتع بسعة سائل كبيرة.

كويل قابل للتغيير

عملية اعادة تعبئة الخزان بسيطة ، عليك فقط رفع غطاء السيليكون للوصول إلى فتحة التعبئة. يفضل استخدام زجاجات السائل الإلكتروني ذات النهايات الرفيعة. بجانب فتحة التعبئة مباشرة ، يمكننا رؤية فتحة أخرى مخصصة للكويل. نقطة ايجابية تضاف الى ميزات بود Flexus Fit. اختارت الشركة الصينية المصنعة ، Aspire ، خزان مع كويل قابل للتغيير وليس خرطوشة مع كويل مدمج. يتيح لك ذلك اختيار الكويلات المفضلة لديك دون الحاجة الى التخلص من الخزان أو الخرطوشة بالكامل عند تلف الكويل.

يتم توفير كويل في العلبة. الكويل من نوع AF و بقيمة 0.6 أوم ويستخدم بين 15 إلى 18 واط.

يعمل بود Flexus Fit بشكل تلقائي. الاستنشاق البسيط يفعل الجهاز لإنتاج البخار. لذلك لا يوجد أزرار أو إعدادات.

خلال اختباراتنا ، لم نلاحظ أي تأخير بين السحب وإنتاج البخار ، نظام العمل يمتاز بسرعة استجابة جيدة.

بود Flexus Fit متوافق مع كويلات AF بقيمة 1 أوم أيضًا الذي يمكنك من الحصول على فيب غير مباشر محكم.

بالنسبة لتجربة الفيب ، فإن بود Flexus Fit بأختصار جهاز رائع. النكهات ممتازة ودقيقة ، بغض النظر عن السائل الذي تم اختباره.

تحصل على بخار ممتاز بنمط الفيب غير المباشر إلى حد ما. من الممكن ، مع كويل AF 0.6 أوم ، الحصول على فيب مباشر مقيد للغاية. لتجربة أقرب إلى سحبة سيجارة التبغ ، من الأفضل استخدام كويل 1 أوم.

خال من العيوب ، بود Flexus Fit جهاز عصري ويقدم تجربة فيب مثالية!