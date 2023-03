للتدخين آثار ضارة عديدة على فروة الرأس و الشعر بسبب آلاف المواد السامة التي يولدها الاحتراق، لكن ماذا عن السجائر الالكترونية؟

ماهو تأثير السجائر الالكترونية على الشعر؟

للتدخين آثار ضارة عديدة على الشعر، وذلك بسبب آلاف المواد السامة الموجودة في دخان السجائر.

لكن، تختفي أضرار التدخين بزوال عملية الاحتراق، وهذا ما يحصل في السجائر الالكترونية حيث أنها لا تعمل بالاحتراق عند استخدامها مما يجعل هذه الأضرار شبه معدومة في السجائر الالكترونية.

سجائر التبغ خطر حقيقي على الشعر

ما هو دور الشعر؟ للشعر العديد من الوظائف الهامة للجسم. من بينها: الحماية: يحمي الشعر فروة الرأس من أشعة الشمس فوق البنفسجية والحرارة الزائدة والعوامل الخارجية مثل البكتيريا والفيروسات. العزل الحراري: يمكن أن يساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم عن طريق عزل فروة الرأس عن تغيرات درجات الحرارة الخارجية. الإحساس: يحتوي الشعر على نهايات عصبية تسمح لك بإدراك الاتصال بالأشياء المحيطة. الشكل: غالباً ما يمثل الشعر طريقة للتعبير عن شخصية الفرد وتفضيلاته، سواء من خلال القص أو اللون أو تصفيفة الشعر. الثقافة: للشعر أيضاً أهمية ثقافية واجتماعية كبيرة في العديد من المجتمعات. على سبيل المثال، يمكن أن يرمز الشعر الطويل إلى الأنوثة و كذلك شعر الوجه للرجولة عند الذكور.

يؤثر التدخين على الشعر بعدة طرق. يتكون دخان السجائر من آلاف المواد الضارة، بعضها لها تأثيرات ضارة على الجلد تحت الشعر وكذلك جذور او بويصلات الشعر وايضا جذع الشعرة (الجزء المرئي من الشعر).

أولى تأثيرات التدخين ستكون بمظهر الشعر الخارجي، حيث سيبدأ لون الشعر بالتغير و يكون باهتا. ثم تبدأ المواد المؤكسدة بتعطيل الدورة الدموية ونتيجة لذلك، سيتعذر وصول العناصر الغذائية اللازمة للمحافظة على صحة بويصلات الشعر. الأمر الذي يؤدي إلى تسريع تساقط الشعر وظهور الشعر الأبيض كذلك.

يسبب تدخين السجائر أيضاً نوعاً معيناً من مرض الثعلبة (تساقط الشعر منطقة معينة)، والذي يسمى الأندروجين. في عام 2007، أثبتت دراسة أجريت في تايوان (1) على 740 رجلا تتراوح أعمارهم بين 40 و91 عاما حيث اثبت وجود صلة واضحة بين حالة الأندروجين او مرض الثعلبة والتدخين.

آثار السيجارة الالكترونية على الشعر

تختلف آلية عمل السيجارة الإلكترونية عن آلية التدخين، كون السجائر الالكترونية لا تتضمن أي عملية احتراق. في الواقع، إن الغالبية العظمى من المركبات الضارة الموجودة في الدخان غائبة عن السجائر الالكترونية. هذا الاختلاف يجعلك مطمئناً بشأن تأثير السجائر الالكترونية على الشعر.

في عام 2012 ، أشارت الأبحاث (2) التي أجريت على الفئران التي تعرضت لجرعات عالية من النيكوتين في استنتاجاتها إلى أن الحيوانات أظهرت تساقطًا كبيرًا للشعر بعد 24 شهرًا. تعتبر هذه النتيجة مختلفة تماما عن الفيب حيث ان هذه النتائج تم الحصول عليها عبر حقن النيكوتين مباشرة تحت الجلد ولم يتم استنشاقه.

ناهيك عن الاختلاف الكبير في طريقة الحقول عن النيكوتين. في التدخين يتلقى الجسم النيكوتين عن طريق الاحتراق ، الذي يكون أكثر سمية بكثير من النيكوتين الذي تنتجه السجائر الالكترونية عن طريق التبخير.

هذه المقالة لا تشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك ، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية.

