بعد الإصدارات السابقة Pro و S ، يأتي بود Vilter في إصدار Fun. تواصل Aspire جهودها في تقديم أجهزة بود بسيطة وعملية للحصول على تجربة فيب غير مباشر عالية الجودة. بدون اعدادات ، يأتي بود Vilter Fun ببساطته وخفة وزنه ليقدم جهاز ممتاز للمبتدئين.

بود بحجم مثالي

بود Vilter Fun جهاز عملي وفعال. متوفر بستة ألوان ، يبدأ من الأسود الكلاسيكي وصولا إلى الوردي اللامع ، و بألوان مختلفة أخرى تناسب الجميع! بود صغير الحجم وخفيف الوزن ، يمكن حمله في كل مكان. أوتوماتيكي بالكامل ، وإنتاج البخار ممتاز بفضل الكويلات المستخدمة فيه.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 91,5 * 26 * 17 ملم وزن البود 31,5 غرام الشحن USB-C البطارية 400 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام تلقائي او اوتوماتيكي

محتويات العلبة :

البود

قطع غيار

كابل USB-C

دليل المستخدم

بود Vilter Fun بسيط جدا

في قاعدة بود Vilter Fun ، يوجد منفذ USB-C المخصص لإعادة شحن بطارية مدمجة بسعة 400 مللي أمبير. يستغرق شحن الجهاز بالكامل حوالي 50 دقيقة. عمر البطارية ليس طويل جدا ، لكن من الصعب الحصول على عمر بطارية أكبر في مثل هذا الحجم. كويل بقيمة 1 أوم ، مدمج في الخرطوشة ، لا يستهلك الكثير من الطاقة. لهذا لن تحتاج الى إعادة شحن بود Vilter Fun مرات عديدة خلال اليوم.

على أحد الجوانب ، وفي الجزء السفلي من البود ، يوجد شعار العلامة التجارية منقوش على لوحة معدنية صغيرة. الجهاز من الخارج مصنوع من البلاستيك و بتصميم جميل وناعم الملمس. تكون الجوانب مضلعة من أجل الحصول على قبضة ممتازة.

في الجزء العلوي ، توجد فتحة لتدفق الهواء على كل جانب من جوانب الجهاز. قطر هذه الفتحة مثالي لتوفير فيب غير مباشر محكم (الفم ثم الرئتين مثل سيجارة التبغ).

يتم تثبيت الخرطوشة في الجزء العلوي من الجهاز. بواسطة قطعتين من المغناطيس القوي لضمان تثبيت محكم. لم نلاحظ أي حركة جانبية للخزان أثناء الاستخدام اليومي. الخرطوشة مختومة ، اي ان الكويل جزء منها. من المستحيل تغييره دون استبدال الخزان أو الخرطوشة بالكامل.

الأمر الذي يجعل استخدام هذا الجهاز سهلا للغاية. لكن من ناحية أخرى ، يؤدي هذا إلى زيادة في نفايات البلاستيك التي تؤثر على البيئة.

لإعادة تعبئة الخزان. يجب عليك رفع غطاء السيليكون البرتقالي للوصول إلى فتحة التعبئة. حجم الفتحة مناسب زجاجات السائل الإلكتروني ذات النهايات الرفيعة. سعة الخزان 2 مل وهي متوافقة مع حجم البود.

يمكن استبدال المبسم ، المصنوع من الـ Delrin ، بفلتر خاص (يتم توفير 3 فلاتر في الصندوق) ، مثقوبة من الوسط ، والتي تشبه الى حد كبير فلتر سيجارة التبغ. فكرة جيدة تقدمها الشركة المصنعة التي فكرت بمن يحاول الإقلاع عن التدخين. يسمح الفلتر بمحاكاة تجربة السيجارة التقليدية بشكل كبير مما يوفر انتقال أكثر سلاسة للفيب والابتعاد عن التدخين.

بالنسبة لتجربة الفيب ، فإن بود Vilter Fun ممتع للغاية. السحب ضيق والنكهات ممتازة. تميز البود أكثر مع نكهات التبغ.

بود Vilter Fun جهاز ممتاز للبدء بتجربة الفيب دون الحاجة الى معرفة الكثير من الأمور التقنية. البود يعمل بشكل تلقائي عند الاستنشاق ، دون الحاجة الى أزرار خاصة لضبط الإعدادات.