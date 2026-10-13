يأتي طقم Revolto S من شركة Aspire مزوداً بمود يعمل ببطاريتين قابلتين للاستبدال، إلى جانب تانك مخصص للسحبة المباشرة (DL). بعيداً عن أجهزة البود الصغيرة، نحن هنا أمام جهاز قوي صُمم لإنتاج سحب كثيفة من البخار. أما أبرز ما يميز هذا الإصدار، فهو تقديم كويلات BP-F الجديدة.

طقم Revolto S … مصمم لإنتاج سحب كثيفة من البخار

على الرغم من أن أجهزة الفيب التي تعمل ببطاريتين أصبحت أقل انتشاراً، فإن بعض الشركات لا تزال تحرص على تطوير هذه الفئة وتحديث منتجاتها. ويأتي طقم Revolto S ضمن هذه الأجهزة، إذ صُمم لإنتاج كميات كبيرة من البخار عبر السحبة المباشرة. ويُعد وصول كويلات BP-F الجديدة خبراً ساراً لعشاق هذا النوع من الفيب، لا سيما أنها تقدم أداءً متميزاً في إبراز النكهات.

المواصفات التقنية محتويات العلبة

سحب كثيفة من البخار بانتظارك

يحتوي الجزء العلوي من المود على موصل مزود بنابض يضمن اتصالاً مستمراً مع التانك المثبت عليه. ويمكن تركيب تانك يصل قطره إلى 26.8 ملم دون أن يبرز عن حواف الجهاز.

تتسع حجرة البطاريات لبطاريتين من نوع 18650، مع وجود شريط يساعد على إخراجهما بسهولة. كما أن علامات القطبية واضحة تماماً لتجنب الأخطاء عند تركيب البطاريات. وحتى في حال تركيبها بصورة معكوسة، فإن المود مزود بحماية من انعكاس القطبية، مما يعزز سلامة المستخدم.

تضم الواجهة الأمامية لمود Revolto S شاشة عرض، وزري التحكم (+) و(-)، وزر التشغيل أثناء السحب، بالإضافة إلى مفتاح مخصص لتشغيل الجهاز وإيقافه. وأسفل هذا المفتاح يوجد منفذ USB-C يُستخدم لتحديث البرنامج الداخلي أو لشحن البطاريات عند الحاجة. ومع ذلك، ننصح بإخراج البطاريات من المود واستخدام شاحن خارجي مخصص لها، لضمان مستوى أعلى من الأمان. وتأتي الأزرار مدمجة بشكل متقن مع سطح الجهاز، دون بروز ملحوظ.

يتميز التنقل بين القوائم بالبساطة والطريقة المعتادة، حيث يوفر المود وضع الواط (Watts)، ووضع التحكم بدرجة الحرارة، ومنحنيات الطاقة، ووضع الفولت (Volt)، وأخيراً وضع التجاوز (Bypass). وبفضل هذه الخيارات، يقدم الجهاز مجموعة متكاملة من الوظائف تلبي احتياجات مستخدمي الفيب الباحثين عن التحكم الدقيق في تجربة الاستخدام. وتتراوح قدرته بين 5 و220 واط، مما يتيح تجربة فيب مباشرة وقوية.

يأتي طقم Revolto S مزوداً بتانك H2، الذي يبلغ قطر قاعدته 26 ملم. وقد صُمم حصرياً للسحبة المباشرة (DL)، ويتميز بتصميم تقليدي يعتمد على نظام تدفق الهواء العلوي (Top Airflow)، بهدف تجنب تسرب السائل الإلكتروني.

تتم عملية تعبئة التانك عن طريق تحريك الغطاء العلوي جانبياً للكشف عن فتحة التعبئة. وتتوافق هذه الفتحة مع معظم فوهات عبوات السائل الإلكتروني. وتبلغ سعة الخزان 6 مل، وهي سعة مناسبة لمعدل استهلاك هذا النوع من التانكات. أما المبسم (Drip Tip)، فيأتي بمقاس 810، وهو خيار منطقي يسمح بمرور كميات كبيرة من البخار. كما أن آلية تثبيت غطاء التعبئة محكمة بما يكفي لمنع فتحه عن طريق الخطأ أثناء حمل الجهاز أو نقله.

يعتمد تانك H2 على تصميم تقليدي، مع قاعدة قابلة للفك تتيح استبدال الكويل وفصل بقية أجزاء التانك. وتوفر الشركة خزاناً احتياطياً ثانياً داخل العلبة. أما نظام التحكم بتدفق الهواء الموجود في الجزء العلوي من التانك، فيتميز بضبط متوازن؛ فهو ليس مرناً إلى درجة تسمح بتحركه تلقائياً، وفي الوقت نفسه يوفر مقاومة مناسبة عند تعديله يدوياً.

تتمثل أبرز الإضافات الجديدة في كويلات BP-F، حيث يتضمن الطقم اثنين منها.

يأتي كويل BP-F بمقاومة 0.3 أوم، وهو مخصص للعمل بقدرة تتراوح بين 30 و40 واط. أما كويل BP-F بمقاومة 0.17 أوم، فقد صُمم للاستخدام بقدرة تتراوح بين 45 و55 واط. وعلى الرغم من انخفاض قيم المقاومة نسبياً، فإن مستويات الطاقة المطلوبة تظل معقولة، مع إمكانية إنتاج سحب كثيفة من البخار.

خلال الاختبار، أثبتت هذه الكويلات أداءً ممتازاً. فقد كان إبراز النكهات استثنائياً، خصوصاً مع السوائل الإلكترونية بنكهة الفواكه، حيث ظهرت أدق تفاصيل النكهات بوضوح ودقة لافتين. كما كان إنتاج البخار وفيراً، مع بقائه متناسباً مع مستوى الطاقة المحدد. ولا شك أن كويلات BP-F ستثير اهتمام عشاق الفيب، ومن المرجح أن تصبح مرجعاً جديداً في فئة السحبة المباشرة (DL).