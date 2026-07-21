يُعد بود Pixo Max من شركة Aspire جهاز بود مخصصًا أساسًا للفيب المباشر المقيّد. يأتي بهيكل مصنوع من سبائك الزنك، ومرفق بخرطوشة تحتوي على كويل بمقاومة 0.4 أوم. كما تمنحه بطاريته الكبيرة بسعة 2600 مللي أمبير استقلالية مريحة للاستخدام اليومي، دون الحاجة إلى إعادة شحنه بصورة متكررة.

بود Pixo Max … فيب المباشر وغير المباشر

يأتي بود Pixo Max مع خرطوشة بكويل مدمج بمقاومة 0.4 أوم، وهي مخصصة للفيب المباشر المقيّد. أما المستخدمون الذين يفضلون الفيب غير المباشر وسحبة أكثر ضيقًا، فيمكنهم استخدام خراطيش Pixo المتوافقة بمقاومات تصل إلى 1.2 أوم. وتُعد خيارات الخراطيش المتوفرة كافية لتلبية احتياجات معظم مستخدمي الفيب.

يتميز بود Pixo Max بسهولة الاستخدام، ويوفر ثلاثة مستويات للطاقة تتيح للمستخدم تغيير قوة البخار والإحساس أثناء الفيب.

المواصفات التقنية محتويات العلبة

بود متقن الصنع وسهل الاستخدام

يمنح بود Pixo Max إحساسًا بالمتانة بفضل مظهره المعدني المصقول ومستوى التشطيب الجيد. وتوجد شاشة مخفية أسفل هيكل الجهاز، تعرض بصورة أساسية قيمة المقاومة ومستوى شحن البطارية. تصميمها بسيط وغير بارز، لكنها ليست الأكثر وضوحًا، خصوصًا عند استخدام الجهاز في الخارج وتحت أشعة الشمس. لا يأتي البود مع سلك للشحن. وعلى الرغم من أن معظم المستخدمين يمتلكون على الأرجح عدة اسلاك USB-C، يبقى من الأفضل دائمًا توفير سلك مخصص داخل العلبة.

على أحد جانبي بود Pixo Max يوجد منفذ USB-C لشحن البطارية المدمجة بسعة 2600 مللي أمبير. وتقدم هذه البطارية استقلالية قريبة مما توفره بطارية خارجية من نوع 18650، ولكن ضمن جهاز صغير ومدمج.

و بجوار منفذ الشحن يوجد زر التشغيل المسؤول عن إنتاج البخار. كما يُستخدم هذا الزر لتعديل مستوى الطاقة واختيار طريقة تفعيل الجهاز.

يوفر الجهاز ثلاثة مستويات للطاقة، ويُشار إليها من خلال شريط LED أمامي يتغير لونه. عند استخدام خرطوشة بمقاومة 0.4 أوم، يقدم المستوى الأعلى قوة تبلغ 28 واط، بينما يوفر المستوى المتوسط 26 واط، وينخفض المستوى الأقل إلى 22 واط.

يمكن تشغيل الجهاز عن طريق السحب التلقائي أو الضغط على زر التشغيل، كما يمكن تفعيل الطريقتين معًا. ويستطيع المستخدم تعديل هذا الإعداد واختيار طريقة التشغيل التي تناسبه.

على الجانب الآخر من الجهاز يوجد زر مخصص للتحكم في تدفق الهواء الذي يصل إلى كويل الخرطوشة. كلما كانت فتحة الهواء أكثر اتساعًا، أصبحت تجربة الفيب أكثر انفتاحًا وملاءمة للفيب المباشر الديناميكي.

وعلى العكس، يؤدي تقليل عدد فتحات الهواء المفتوحة إلى جعل السحبة أكثر ضيقًا. ومع ذلك، تبقى التجربة ضمن نطاق الفيب المباشر المقيّد جدًا عند استخدام خرطوشة 0.4 أوم. ويتميز شريط التحكم بصلابة كافية للحفاظ على موضعه وعدم تحركه أثناء الاستخدام.

تأتي مع الجهاز خرطوشة واحدة من نوع Pixo Dual Mesh بمقاومة 0.4 أوم. وتبلغ سعتها 3 مل، وهي سعة معتادة في أجهزة البود من هذه الفئة. ولإعادة التعبئة، يكفي رفع الغطاء المرن المصنوع من السيليكون للوصول إلى فتحة تعبئة السائل الإلكتروني.

الكويل مدمج داخل الخزان، ولذلك يجب استبدال الخرطوشة بالكامل عند ظهور أول علامات تراجع جودة النكهة.

أما من ناحية النكهات، فالنتيجة ناجحة بكل المقاييس. لم تعد Aspire بحاجة إلى إثبات خبرتها في تصنيع الكويلات، فالنكهات دقيقة وغنية بالتفاصيل، كما أن قدرة الخرطوشة على إبراز الفروق الدقيقة بين النكهات تستحق الإشادة.