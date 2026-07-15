يُعد بود Unione أحدث أنظمة البود التي تقدمها شركة OXVA، ويختلف عن أجهزة العلامة التجارية المعتادة بفضل خرطوشته ذات السعة الكبيرة التي تصل إلى 10 مل. يتميز الجهاز بسهولة استخدامه واعتماده على وظائف محدودة وواضحة، كما يقدم سحبة محكمة بنمط الفيب غير المباشر مع بخار ناعم وجودة نكهات مميزة.

سعة خزان جديدة

يُعتبر بود Unione جهازًا مفاجئًا إلى حد ما. فمع سعته الكبيرة التي تبلغ 10 مل وحجمه الملحوظ نسبيًا، قد يتوقع المستخدم أنه جهاز مصمم لإنتاج كميات كثيفة من البخار وتقديم تجربة فيب قوية وديناميكية.

لكن الواقع مختلف؛ إذ يقدم الجهاز سحبة محكمة وبخارًا ناعمًا ومتوازنًا. وبفضل سعته الكبيرة، لن تحتاج إلى إعادة تعبئة الخرطوشة بشكل متكرر، ما يجعل الجهاز عمليًا للاستخدام اليومي.

المواصفات التقنية محتويات العلبة

بود Unione … سهولة الاستخدام

يوجد في الجزء السفلي من بود Unione منفذ USB-C مخصص لإعادة شحن البطارية المدمجة، التي تبلغ سعتها 1100 مللي أمبير في الساعة. وعلى الرغم من الحجم الكبير نسبيًا للجهاز، فإن سعة البطارية ليست الأعلى بين أجهزة البود المتوفرة في السوق.

لكن الخبر الجيد هو أن الخرطوشة اقتصادية في استهلاك الطاقة بفضل الكويل المدمج بمقاومة 0.8 أوم، ما يساعد على توفير مدة استخدام جيدة بين كل عملية شحن وأخرى. تجدر الإشارة إلى أن علبة الجهاز لا تتضمن كابل شحن.

يوجد على أحد جانبي بود Unione زر مخصص للتحكم في تدفق الهواء. وعند فتحه بالكامل، يمكن الحصول على سحبة مباشرة محدودة، بينما يؤدي إغلاقه إلى تقديم سحبة ضيقة جدًا بنمط الفيب غير المباشر، مع بخار أكثر دفئًا. عملية الضبط بسيطة، وتتيح للمستخدم تعديل السحبة بسهولة وفقًا لتفضيلاته.

يتيح تحريك الجزء العلوي من الخرطوشة وهو بشكل بوابة الوصول إلى منفذ التعبئة. وتتمثل الميزة الرئيسية في بود Unione في سعته الكبيرة التي تبلغ 10 مل.

تنقسم الخرطوشة إلى قسمين، مع وجود فتحة تسمح بانتقال السائل الإلكتروني من أحد القسمين إلى الآخر لتغذية القطن المحيط بالكويل باستمرار. كما يسمح تصميم الخزان الشفاف برؤية مستوى السائل الإلكتروني المتبقي بسرعة، من دون الحاجة إلى إزالة الخرطوشة من جسم الجهاز.

يحتوي الجهاز على زر لتشغيله وإيقافه. كما يتيح الضغط على الزر مرتين متتاليتين الانتقال بين وضع Eco ووضع Boost، للحصول على تجربتين مختلفتين من حيث أداء الفيب. أما إنتاج البخار، فيتم تلقائيًا بمجرد الاستنشاق.

توجد شاشة بود Unione أسفل الواجهة الرئيسية للجهاز، إلا أن إضاءتها خافتة نسبيًا ولم تكن كافية وفقًا لاختباراتنا، خصوصًا في ظروف الإضاءة القوية.

تعرض الشاشة نسبة شحن البطارية المتبقية، بالإضافة إلى وضع التشغيل المختار، سواء كان Eco أو Boost.

من حيث أداء الفيب، لا يُخيّب بود Unione الآمال. فالخرطوشة تعيد إنتاج النكهات بدقة، وتقدم تجربة مرضية لعشاق السحبة الدافئة والضيقة، مع إمكانية تعديل تدفق الهواء وفقًا للرغبة.

وعلى الرغم من إمكانية الحصول على سحبة مباشرة محدودة، فإن هذا النمط ليس أبرز ما يميز الجهاز. ولا يعود ذلك إلى تراجع جودة النكهات، بل إلى أن نطاق التحكم والتعديل يبدو أكثر تنوعًا وفعالية عند استخدام نمط الفيب غير المباشر. ويُعد الكويل بمقاومة 0.8 أوم مناسبًا عمومًا لهذا النوع من الفيب.