أرادت شركة KPMG أن تُظهر كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي طريقة عمل المؤسسات الكبرى. لكن تقريرها أثار جدلًا من نوع آخر، بعدما كشفت مراجعات لاحقة عن معلومات واستشهادات غير دقيقة يُعتقد أنها نتجت عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وتطرح هذه الحادثة سؤالًا يتجاوز حدود عالم الأعمال: ماذا لو بدأت المراجع والدراسات الوهمية بالتسلل إلى الملفات التي تُبنى عليها قرارات الصحة العامة؟

في وقت تتجه فيه الحكومات والشركات والجامعات إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالها اليومية، لم يعد النقاش يقتصر على الفوائد التي توفرها هذه التقنيات، بل أصبح يشمل أيضًا المخاطر المرتبطة بها. وبينما يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة قادرة على تسريع الوصول إلى المعلومات وتحليل البيانات وإعداد التقارير، تثير بعض الحوادث الأخيرة مخاوف متزايدة بشأن مدى موثوقية المحتوى الذي ينتجه، خاصة عندما يتعلق الأمر بمجالات حساسة مثل الصحة العامة والبحث العلمي

تقرير يكشف جانبًا مقلقًا من الذكاء الاصطناعي

خلال السنوات الأخيرة، سارعت المؤسسات والشركات الكبرى إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالها اليومية. وتُقدَّم هذه الأدوات على أنها قادرة على تسريع البحث وتحليل البيانات وإنتاج التقارير بكفاءة غير مسبوقة. إلا أن الحادثة المرتبطة بتقرير شركة KPMG أعادت التذكير بأن هذه التقنيات لا تزال تعاني من نقاط ضعف جوهرية.

«المشكلة ليست أن الذكاء الاصطناعي قد يختلق المراجع، بل أن هذه المراجع قد تبدو مقنعة بما يكفي لتجاوز المراجعة التقليدية.»

فبحسب ما كشفته المراجعات اللاحقة، تضمن التقرير معلومات واستشهادات أثارت تساؤلات حول دقتها ومصادرها. وبينما لم يكن الهدف من التقرير التضليل، فإن الواقعة أبرزت كيف يمكن لمحتوى تم إنتاجه أو المساعدة في إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي أن يمر عبر مراحل المراجعة التقليدية دون اكتشاف جميع الأخطاء الموجودة فيه.

وقد أثارت هذه القضية نقاشًا واسعًا بين الباحثين والمتخصصين حول مدى استعداد المؤسسات للتعامل مع التحديات الجديدة التي تفرضها أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تكمن المشكلة الأساسية في أن نماذج الذكاء الاصطناعي لا “تعرف” المعلومات بالطريقة التي يعرفها الإنسان. فهي لا تبحث دائمًا عن حقيقة مثبتة، بل تحاول بناء إجابة تبدو منطقية ومقنعة اعتمادًا على الأنماط الموجودة في البيانات التي تدربت عليها.

في بعض الحالات، يؤدي ذلك إلى ما يُعرف بظاهرة “الهلوسة”، حيث يقوم النظام بإنشاء معلومات غير صحيحة أو مراجع ودراسات لا وجود لها أصلًا. وقد تتضمن هذه الأخطاء أسماء باحثين حقيقيين وعناوين دراسات تبدو واقعية وتفاصيل دقيقة تجعل اكتشاف الخطأ مهمة صعبة بالنسبة للقارئ العادي.

والمثير للقلق أن هذه المراجع الوهمية لا تظهر دائمًا بشكل واضح على أنها خاطئة، بل قد تبدو للوهلة الأولى مشابهة تمامًا للمراجع الأكاديمية الحقيقية المستخدمة في الأبحاث العلمية.

ولا تقتصر المخاوف على التقارير الإعلامية أو الوثائق المؤسسية. فمع تزايد استخدام هذه الأدوات في الأوساط الأكاديمية، بدأ بعض الباحثين يحذرون من إمكانية تسلل المراجع الوهمية أو غير الدقيقة إلى الأوراق العلمية نفسها. ورغم أن المجلات العلمية المحكمة تعتمد على آليات مراجعة صارمة، فإن الارتفاع المستمر في عدد الأبحاث المنشورة سنويًا يزيد من صعوبة اكتشاف جميع الأخطاء المحتملة.

ولهذا بدأت جامعات ومؤسسات بحثية عديدة في وضع إرشادات خاصة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الأكاديمي، مع التأكيد على أن مسؤولية التحقق من صحة المعلومات والمراجع تبقى على عاتق الباحث نفسه، وليس على عاتق الخوارزمية.

لماذا يشكل ذلك خطرًا على الصحة العامة؟

تعتمد سياسات الصحة العامة على الأدلة العلمية. فقبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالتدخين أو الأمراض المزمنة أو اللقاحات أو الوقاية الصحية، تلجأ الجهات المختصة إلى الدراسات والأبحاث المنشورة لتقييم المخاطر والفوائد.

لكن ماذا يحدث إذا تسللت معلومات غير دقيقة إلى هذه العملية؟

في هذه الحالة قد تستند بعض التحليلات أو التوصيات إلى بيانات غير موثوقة. وحتى لو تم اكتشاف الخطأ لاحقًا، فإن المعلومة قد تكون انتشرت بالفعل عبر وسائل الإعلام أو التقارير أو شبكات التواصل الاجتماعي، ما يجعل تصحيحها أكثر صعوبة.

وتزداد خطورة الأمر عندما يتم إعادة الاستشهاد بالمعلومة نفسها في مصادر متعددة، الأمر الذي يمنحها مظهرًا من المصداقية رغم أن أساسها قد يكون خاطئًا من البداية.

ولا يقتصر الخطر على اختلاق المعلومات من العدم، بل يشمل أيضًا إعادة إنتاج الأخطاء الموجودة أصلًا على الإنترنت. فأنظمة الذكاء الاصطناعي تتعلم من كميات هائلة من المحتوى المنشور مسبقًا، ما يعني أنها قد تعيد إنتاج معلومات غير دقيقة سبق تداولها دون التحقق من صحتها.

ويحذر بعض الخبراء من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى ما يشبه “غرفة الصدى” الرقمية، حيث تتكرر المعلومة نفسها في مقالات وتقارير ومنشورات متعددة حتى تبدو وكأنها حقيقة راسخة، رغم أن مصدرها الأصلي قد يكون ضعيف الموثوقية أو خاطئًا من الأساس.

وفي حال بدأت المؤسسات والباحثون بالاعتماد على محتوى أنتجه الذكاء الاصطناعي، فقد تجد بعض الأخطاء طريقها إلى مصادر جديدة، ليُعاد تدويرها مرة أخرى على أنها معلومات موثوقة، ما يزيد من صعوبة اكتشافها وتصحيحها لاحقًا.

السجائر الإلكترونية مثال على أهمية التحقق من المصادر

يُعد ملف السجائر الإلكترونية من أكثر الملفات الصحية إثارة للنقاش خلال السنوات الأخيرة. فمن جهة، تشير أبحاث عديدة إلى أنها أقل ضررًا من التدخين التقليدي وقد تساعد بعض المدخنين على الإقلاع عن السجائر. ومن جهة أخرى، لا تزال هناك نقاشات مستمرة حول آثارها طويلة الأمد والتنظيمات المناسبة لها.

في مثل هذا السياق، يمكن لمعلومة غير دقيقة أو دراسة غير موجودة أن تؤثر بشكل كبير على النقاش العام. فالتقارير الصحية والسياسات الحكومية ووسائل الإعلام تعتمد جميعها على الأدلة العلمية لفهم المخاطر والفوائد.

ولهذا السبب، يؤكد الخبراء باستمرار أهمية الرجوع إلى الدراسات الأصلية المنشورة في المجلات العلمية المحكمة، وعدم الاكتفاء بالملخصات أو الإجابات التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي دون مراجعة دقيقة للمصادر.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في القضايا المثيرة للجدل، حيث يمكن لمعلومة غير دقيقة أن تنتشر بسرعة وتؤثر على مواقف الجمهور وصناع القرار على حد سواء. لذلك يبقى التحقق من المصادر الأصلية عنصرًا أساسيًا في أي نقاش صحي جاد، سواء تعلق الأمر بالتدخين أو السجائر الإلكترونية أو غيرها من القضايا الصحية المعقدة.

هل يمكن الوثوق بالذكاء الاصطناعي في المجال الصحي؟

الإجابة ليست بسيطة. فالذكاء الاصطناعي يوفر بالفعل فوائد كبيرة للباحثين والصحفيين والمؤسسات الصحية. ويمكنه المساعدة في تلخيص كميات هائلة من المعلومات خلال وقت قصير، كما يمكنه دعم عمليات البحث والتحليل الأولية.

لكن معظم الخبراء يتفقون على أن هذه الأدوات لا ينبغي أن تُستخدم باعتبارها مصدرًا نهائيًا للحقيقة. فالمعلومات التي تنتجها تحتاج دائمًا إلى مراجعة بشرية والتحقق من المصادر الأصلية قبل اعتمادها أو نشرها.

ويبدو أن الدرس الأهم من قضية KPMG هو أن الثقة في الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون مصحوبة دائمًا بدرجة مناسبة من الحذر، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات قد تؤثر على صحة ملايين الأشخاص.

وتكمن إحدى المشكلات الرئيسية في أن الذكاء الاصطناعي لا يعبّر عادة عن درجة عدم يقينه بالطريقة التي يفعلها الإنسان. فحتى عندما تكون المعلومات غير مؤكدة أو غير دقيقة، غالبًا ما تُقدَّم بلغة واثقة ومنظمة تجعلها تبدو موثوقة للغاية.

وهذا ما يفسر سبب وقوع بعض المستخدمين في فخ الثقة المفرطة بالمحتوى الذي تنتجه هذه الأدوات. فالقارئ قد ينجذب إلى أسلوب العرض المنظم والإجابات السريعة، دون أن ينتبه إلى ضرورة التحقق من المصادر التي استندت إليها تلك المعلومات.

ويرى متخصصون أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في الأخطاء التي قد يرتكبها الذكاء الاصطناعي، بل في قدرته على تقديم تلك الأخطاء بطريقة يصعب أحيانًا تمييزها عن المعلومات الصحيحة، وهو ما يجعل المراجعة البشرية عنصرًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه.

الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لا مصدرًا نهائيًا للحقيقة

لا يعني وجود هذه المخاطر أن الذكاء الاصطناعي غير مفيد أو أنه يجب التخلي عنه. على العكس، أثبتت هذه الأدوات قدرتها على تسريع عمليات البحث وتحليل البيانات وتسهيل الوصول إلى المعرفة.

لكن الخبراء يشددون على ضرورة التعامل مع نتائج الذكاء الاصطناعي باعتبارها نقطة انطلاق تحتاج إلى التحقق، لا باعتبارها حقيقة نهائية. فالمسؤولية النهائية عن صحة المعلومات تبقى على عاتق الباحث أو الصحفي أو المؤسسة التي تستخدم هذه الأدوات.

ولهذا السبب، تزداد الدعوات إلى تطوير معايير واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الحساسة، وإلى تعزيز ثقافة التحقق من المصادر قبل نشر المعلومات أو