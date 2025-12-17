تكشف بيانات جديدة من منظمة العمل ضد التدخين في نيوزيلندا (ASH New Zealand) عن انخفاض سريع في معدلات استخدام السجائر الإلكترونية محلياً، بالتوازي مع انخفاض معدلات التدخين التقليدي. وتُظهر هذه النتائج المذهلة مرة أخرى سخافة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي يبدو أنها تعيش في عالم موازٍ معزول وغير مطلع.

سياسة نيوزيلندا حول السجائر الإلكترونية

قدمت نيوزيلندا مؤخرًا أحد أوضح الأمثلة العالمية على أن استخدام السجائر الإلكترونية المنظم جيدًا، وغيره من منتجات النيكوتين منخفضة المخاطر، يمكن أن يقلل من أضرار التدخين على الشباب بدلًا من زيادتها. وتُظهر نتائج جديدة من مسح جمعية (ASH) السنوي العاشر، وهو أحد أكبر الدراسات السنوية حول النيكوتين بين الشباب في العالم، أن استخدام المراهقين للسجائر الإلكترونية في نيوزيلندا يتراجع بمعدل قياسي. فقد انخفض التدخين الإلكتروني بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا إلى النصف منذ ذروته في عام 2021، وانخفض التدخين الإلكتروني اليومي – بعد أن بلغ 10% في عام 2022 – إلى 7%. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنظر إلى أن نيوزيلندا قد مُنحت مؤخرًا “جائزة المنفضة القذرة ” في مؤتمر الأطراف الحادي عشر (COP11) لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في جنيف، وهو إدانة رمزية (وغير مستحقة بالتأكيد) اتهمت نيوزيلندا بالتقصير في حق الشباب، وعكس التقدم المحرز في السياسات، وتدهور صحة السكان الأصليين. لكن الأدلة التي قدمتها نيوزيلندا تُظهر عكس ذلك تمامًا: فقد خفضت البلاد بشكل كبير معدلات التدخين من خلال تبني بدائل النيكوتين الأكثر أمانًا، وفي الوقت نفسه تمكنت من خفض استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب بشكل حاد.

يعزو قادة الصحة العامة في نيوزيلندا هذا النجاح ليس إلى الحظر أو القيود العقابية، بل إلى تدابير مدروسة ومتناسبة تهدف إلى الحد من وصول الشباب إلى السجائر الإلكترونية مع الحفاظ عليها كأداة حيوية للحد من أضرار التدخين لدى المدخنين البالغين. شددت الدولة الرقابة على بيع السجائر الإلكترونية للقاصرين، وعززت القيود التسويقية، وحسّنت معايير سلامة المنتجات، مع تجنبها عمدًا تبني سياسات حظر تدفع الناس للعودة إلى السجائر التقليدية أو إلى الأسواق السوداء غير المشروعة.

أن هذا النهج المتوازن هو سر نجاح البلاد: فقد تمكنت الحكومة من حماية الشباب دون المساس بحقوق البالغين الذين يعتمدون على السجائر الإلكترونية كبديل أقل ضررًا بكثير من التبغ التقليدي. البروفيسور روبرت بيغلهول، أحد أبرز المدافعين عن مكافحة التبغ في نيوزيلندا

النتائج تتحدث عن نفسها. فقد اختفى التدخين اليومي تقريبًا بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا. يُعد هذا الانخفاض الحاد في تدخين الشباب نادرًا وذا أهمية عالمية، مما يدل على أن السجائر الإلكترونية قد حلت محل التبغ التقليدي بين المراهقين، ولم تساهم في انتشاره.

يشير الباحثون إلى أن نيوزيلندا حققت مزيجًا نادرًا للغاية من انخفاض استخدام السجائر الإلكترونية والتدخين بين المراهقين، بينما يستمر تدخين البالغين في الانخفاض بوتيرة أسرع من أي دولة مماثلة تقريبًا. ولهذا السبب تحديدًا، بدت “جائزة المنفضة المتسخة” للعديد من المراقبين مجرد استفزاز سياسي أكثر منها تحليلًا جادًا للصحة العامة.

فشل منظمة الصحة العالمية في مكافحة التبغ

أثار الجدل الذي دار في مؤتمر الأطراف الحادي عشر (COP11) مدى تأثير الأيديولوجيا على الخطاب العالمي لمكافحة التبغ. فقد تعرضت نيوزيلندا للانتقاد رغم تحقيقها انخفاضاً تاريخيا في معدلات التدخين، بينما حظيت دول أخرى بنتائج أسوأ بكثير بالثناء

وقد حققت السويد، التي تسير بخطى ثابتة لتصبح أول دولة خالية من التدخين في العالم ، معدل تدخين يزيد قليلاً عن 5%، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى السنوس، ومؤخرًا، إلى أكياس النيكوتين.

وشهدت النرويج انخفاضًا مماثلاً في التدخين اليومي، لا سيما بين الشباب، مدفوعًا بشعبية السنوس. وشهدت اليابان أحد أسرع الانخفاضات في مبيعات السجائر على الإطلاق بعد طرح التبغ المُسخّن، حيث انخفض الاستهلاك بأكثر من 40% خلال ست سنوات.

وفي المملكة المتحدة، تُشجّع هيئة الخدمات الصحية الوطنية علنًا على استخدام السجائر الإلكترونية كوسيلة مساعدة للإقلاع عن التدخين، وينتقل عشرات الآلاف من المدخنين بنجاح إلى بدائل أخرى كل عام. وفي جميع هذه المناطق، تتفق الأدلة على أن المدخنين البالغين عندما يحصلون على منتجات نيكوتين أكثر أمانًا، فإنهم يتخلّون عن السجائر، وتنخفض معدلات التدخين الوطنية بوتيرة أسرع.

تُقرّ المؤسسات العلمية الكبرى بهذه الحقيقة. فقد أكدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، وهيئة الصحة الكندية، والأكاديميات الوطنية الأمريكية، والكلية الملكية للأطباء في المملكة المتحدة، على الفرق الشاسع في المخاطر بين منتجات النيكوتين القابلة للاحتراق وغير القابلة للاحتراق. والخلاصة هي: الدخان او الاحتراق (وليس النيكوتين) هو الذي يُسبب الغالبية العظمى من الضرر. ويُقلل التخلص من الاحتراق من المخاطر الصحية بنسبة 95% على الأقل.

خلاصة القول :

يُظهر التقدم الذي أحرزته نيوزيلندا حقيقةً بسيطة: عندما يُتاح للمدخنين بدائل خاضعة للتنظيم وأقل خطورة، فإنهم يتحولون إليها، وتنخفض معدلات ​​التدخين بسرعة. وعندما يتم التركيز على حماية الشباب عن طريق التحكم في الوصول بدلاً من حظر المنتجات، يينخفض ​​استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين دون العودة لتدخين السجائر التقليدية.

وعندما تُعطى الأولوية للأدلة على حساب الأيديولوجيا، تحقق الدول مكاسب صحية حقيقية وقابلة للقياس. ينبغي الاحتفاء بنيوزيلندا كنموذج للحد الفعال من الأضرار، لا إدانتها بجوائز ساخرة منفصلة عن الواقع.

مع استمرار التبغ القابل للاحتراق في قتل ما يقارب ثمانية ملايين شخص سنويًا، يتعين على مؤسسات الصحة العامة العالمية أن تقرر ما إذا كانت تريد القضاء على النيكوتين تمامًا. وهو هدف غير واقعي وغير ضروري. أو تريد القضاء على الأضرار الناجمة بشكل كبير عن الاحتراق. يُوضح نجاح نيوزيلندا الخيار الصحيح. السؤال الوحيد هو ما إذا كانت منظمة الصحة العالمية مستعدة لاتباع الأدلة العلمية ام ستستمر في نهجها.